[カルチャヴィル合同会社]

エリック・クラプトンが呼びかけ、ジョージを愛する豪華アーティストが集結。奇跡的な名コンサートが実現した。そのコンサートをジョージの命日11/29に合わせてドルビーアトモスにて特別公開します。



“静かなるビートル”ジョージ・ハリスンの音楽と“美しき”人生を称え、盟友エリック・クラプトンが2002/11/29にロイヤル・アルバート・ホールで開催した伝説のトリビュート・コンサートを収録した映画『コンサート・フォー・ジョージ』。それから11年目の11/29(この日はジョージの命日でもあります)に、ドルビーアトモス版での特別上映が決定しました。11/29の1日限りの特別上映となります。その予告編が完成しましたので、ぜひご覧ください。





《ドルビーアトモス版予告編》





通常版の上映でも各地から素晴らしい反響をいただいております。豪華アーティストが集ったジョージへの愛情溢れるコンサートは、映画館の環境だと心から感動を味わえます。ドルビーアトモスでは、より一層迫力ある音響で極上のコンサート体験を味わっていただけると思いますので、ぜひこの機会に、未見の方はもちろん、リピーターの方もお楽しみください。









■ドルビーアトモス上映劇場

11/29(水)のみ限定上映

宮城)TOHOシネマズ 仙台

東京)TOHOシネマズ 日本橋/TOHOシネマズ 新宿/TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

TOHOシネマズ 日比谷/TOHOシネマズ 池袋

埼玉)TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉)TOHOシネマズ ららぽーと船橋/TOHOシネマズ 柏

愛知)TOHOシネマズ 赤池

大阪)TOHOシネマズ 梅田/TOHOシネマズ くずはモール/TOHOシネマズ ららぽーと門真

大分)TOHOシネマズ アミュプラザおおいた





11/30(木)のみ限定上映

北海道)TOHOシネマズ すすきの





ドルビーアトモス特別上映 料金

基本鑑賞料金(一般2,000円、大学生1,500円、高校生以下1,000円、シニア1,300円)

+ アップチャージ

※TOHOウェンズデイは対象外です





■通常版の公開劇場

絶賛公開中 (千葉)シネマイクスピアリ

11/24(金)~ (鹿児島)ガーデンズシネマ

11/25(土)~ (広島)シネマ尾道/(愛媛)シネマルナティック/(山形)鶴岡まちなかキネマ

12/1(金)~ (岩手)中央映画劇場

12/22(金)~ (静岡)シネマイーラ/(兵庫)シネ・ピピア







■ 映画作品概要

作品名: 『コンサート・フォー・ジョージ』

収録:2002年11月29日 ロンドン ロイヤル・アルバート・ホール

上映時間: 約102分





監督:デヴィッド・リーランド

製作:レイ・クーパー、オリヴィア・ハリスン、ジョン・ケイメン

製作総指揮:オリヴィア・ハリスン、ブライアン・ロイランス

音楽監督:エリック・クラプトン

コンサート・オーディオ・プロデュース:ジェフ・リン

撮影監督:クリス・メンゲス

編集:クレア・ファーガソン

出演:エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、リンゴ・スター、ジョー・ブラウン、サム・ブラウン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、レイ・クーパー、アヌーシュカ・シャンカール、ラヴィ・シャンカール、モンティ・パイソン with トム・ハンクス





制作年:2003年/2022年 制作国:アメリカ/イギリス

コピーライト:(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings

公開表記:全国絶賛公開中





オフィシャル・サイト:https://www.culture-ville.jp/concertforgeorge





■著名人の方々からの推薦コメント (敬称略・50音順)





掲載ページ url : https://www.culture-ville.jp/comments





オカモトコウキ(OKAMOTO'S) / 岸田繁(くるり) / 喜多建介(ASIAN KUNG-FU GENERATION) /

杉真理(シンガーソングライター) / 立川直樹(プロデューサー/ディレクター) / 直枝政広(カーネーション) / 萩原健太(音楽評論家) / 藤田朋子(俳優) / 藤本国彦(ビートルズ研究家) / ピーター・バラカン(ブロードキャスター) / 星加ルミ子(元ミュージック・ライフ編集長) / 本秀康(イラストレーター) / 安田顕(俳優) /山崎洋一郎(ロッキング・オン編集長) / 湯川れい子(音楽評論・作詞家) / 和田唱(TRICERATOPS)



■ ビートルズ研究家・藤本国彦さんによる曲解説動画



「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」 :https://youtu.be/TdPDNz2Sexw

「オール・シングス・マスト・パス」 https://youtu.be/JLaquEsbM3g

「ハンドル・ウィズ・ケア」 https://youtu.be/5MNbnuPXrv4





ジョージ・ハリスン生誕80周年記念 関連作品



V/A 『コンサート・フォー・ジョージ』

2018.2.23発売

劇場の感動をご自宅で

ロイヤル・アルバート・ホールにビッグ・スターが集いジョージ・ハリスンを偲んだ伝説のコンサートのライヴ盤がリリース。

本作品はグラミー賞「ベスト・ロング・フォーム・ミュージック・ビデオ」を受賞。





ザ・ビートルズでの活躍をはじめ、ソロになってからも数多くの名曲を残したジョージ・ハリスン。ジョージが他界してからちょうど1年後の2002年11月29日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでジョージの妻オリヴィア・ハリスンと盟友エリック・クラプトンの発案によって行われた伝説のトリビュート・コンサートがリリース。





<商品フォーマット>

『コンサート・フォー・ジョージ』(2CD + 2Blu-ray)

<輸入盤> 品番 : 720-3003 | 価格:オープンプライス 他、全4形態で発売





商品形態・収録曲他詳細:ユニバーサル・ミュージック 公式ページ

https://www.universal-music.co.jp/george-harrison/products/720-3003/



書籍 『ジョージ・ハリスン インタヴューズ』

2023.6.28発売

ジョージ・ハリスン生誕80年。ザ・ビートルズがデビューした1962年から晩年の2001年まで、全キャリアから未発表インタビュー、連載コラム、マイケル・ジャクソンとの同席取材、ジョージが発した最後のメッセージ等の貴重な発言を収録。ジョージの生い立ち、最初に買ったレコード、最初に買ったレコード、ビートルズの舞台裏、名曲誕生秘話、エリック・クラプトンとの絆、ジョン・レノンの死に関しての発言など、ジョージ・ハリスンの知られざる素顔に迫る決定版!!

ジョージ曰く「ビートルズで富を手に入れて、それが全てじゃないことが分かった」と語ったことの真実は?





ジョージ・ハリスン インタヴューズ

A5判/680頁/定価3,520円(税込)/6月28日発売

ISBN:978-4-401-65247-1

発売:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント www.shinko-music.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-20:16)