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映画『コンサート・フォー・ジョージ』ジョージ・ハリスンを偲ん…

映画『コンサート・フォー・ジョージ』ジョージ・ハリスンを偲んで命日11/29限定でドルビーアトモス特別上映　そのドルビーアトモス限定公開の劇場予告編が完成しました！

［カルチャヴィル合同会社］

エリック・クラプトンが呼びかけ、ジョージを愛する豪華アーティストが集結。奇跡的な名コンサートが実現した。そのコンサートをジョージの命日11/29に合わせてドルビーアトモスにて特別公開します。

“静かなるビートル”ジョージ・ハリスンの音楽と“美しき”人生を称え、盟友エリック・クラプトンが2002/11/29にロイヤル・アルバート・ホールで開催した伝説のトリビュート・コンサートを収録した映画『コンサート・フォー・ジョージ』。それから11年目の11/29（この日はジョージの命日でもあります）に、ドルビーアトモス版での特別上映が決定しました。11/29の１日限りの特別上映となります。その予告編が完成しましたので、ぜひご覧ください。


《ドルビーアトモス版予告編》


通常版の上映でも各地から素晴らしい反響をいただいております。豪華アーティストが集ったジョージへの愛情溢れるコンサートは、映画館の環境だと心から感動を味わえます。ドルビーアトモスでは、より一層迫力ある音響で極上のコンサート体験を味わっていただけると思いますので、ぜひこの機会に、未見の方はもちろん、リピーターの方もお楽しみください。

(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings


■ドルビーアトモス上映劇場
11/29(水)のみ限定上映
宮城）ＴＯＨＯシネマズ 仙台
東京）TOHOシネマズ 日本橋／TOHOシネマズ 新宿／TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
ＴＯＨＯシネマズ 日比谷／ＴＯＨＯシネマズ 池袋
埼玉）TOHOシネマズ ららぽーと富士見
千葉）TOHOシネマズ ららぽーと船橋／TOHOシネマズ 柏
愛知）ＴＯＨＯシネマズ 赤池
大阪）TOHOシネマズ 梅田／TOHOシネマズ くずはモール／TOHOシネマズ ららぽーと門真
大分）TOHOシネマズ アミュプラザおおいた


11/30(木)のみ限定上映
北海道）ＴＯＨＯシネマズ すすきの


ドルビーアトモス特別上映　料金
基本鑑賞料金（一般2,000円、大学生1,500円、高校生以下1,000円、シニア1,300円）
　＋　アップチャージ
※TOHOウェンズデイは対象外です


■通常版の公開劇場
絶賛公開中　（千葉）シネマイクスピアリ　
11/24(金)～　（鹿児島）ガーデンズシネマ
11/25(土)～　（広島）シネマ尾道／（愛媛）シネマルナティック／（山形）鶴岡まちなかキネマ
12/1(金)～　（岩手）中央映画劇場
12/22(金)～　（静岡）シネマイーラ／（兵庫）シネ・ピピア



■　映画作品概要
作品名: 『コンサート・フォー・ジョージ』
収録：2002年11月29日　ロンドン ロイヤル・アルバート・ホール
上映時間: 約102分


監督：デヴィッド・リーランド
製作：レイ・クーパー、オリヴィア・ハリスン、ジョン・ケイメン
製作総指揮：オリヴィア・ハリスン、ブライアン・ロイランス
音楽監督：エリック・クラプトン
コンサート・オーディオ・プロデュース：ジェフ・リン
撮影監督：クリス・メンゲス
編集：クレア・ファーガソン
出演：エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、トム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、リンゴ・スター、ジョー・ブラウン、サム・ブラウン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、レイ・クーパー、アヌーシュカ・シャンカール、ラヴィ・シャンカール、モンティ・パイソン with トム・ハンクス


制作年：2003年／2022年　　制作国：アメリカ／イギリス　
コピーライト：(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings
公開表記：全国絶賛公開中


オフィシャル・サイト：https://www.culture-ville.jp/concertforgeorge


■著名人の方々からの推薦コメント （敬称略・50音順）


掲載ページ url : https://www.culture-ville.jp/comments


オカモトコウキ（OKAMOTO'S） / 岸田繁（くるり） / 喜多建介（ASIAN KUNG-FU GENERATION） /
杉真理（シンガーソングライター） / 立川直樹（プロデューサー/ディレクター） / 直枝政広（カーネーション） / 萩原健太（音楽評論家） / 藤田朋子（俳優） / 藤本国彦（ビートルズ研究家） / ピーター・バラカン（ブロードキャスター） / 星加ルミ子（元ミュージック・ライフ編集長） / 本秀康（イラストレーター） / 安田顕（俳優） /山崎洋一郎（ロッキング・オン編集長） / 湯川れい子（音楽評論・作詞家） / 和田唱（TRICERATOPS）

■ ビートルズ研究家・藤本国彦さんによる曲解説動画　

「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」　:https://youtu.be/TdPDNz2Sexw
「オール・シングス・マスト・パス」　https://youtu.be/JLaquEsbM3g
「ハンドル・ウィズ・ケア」　https://youtu.be/5MNbnuPXrv4


ジョージ・ハリスン生誕80周年記念　関連作品

V/A 『コンサート・フォー・ジョージ』　
2018.2.23発売
劇場の感動をご自宅で
ロイヤル・アルバート・ホールにビッグ・スターが集いジョージ・ハリスンを偲んだ伝説のコンサートのライヴ盤がリリース。
本作品はグラミー賞「ベスト・ロング・フォーム・ミュージック・ビデオ」を受賞。


ザ・ビートルズでの活躍をはじめ、ソロになってからも数多くの名曲を残したジョージ・ハリスン。ジョージが他界してからちょうど1年後の2002年11月29日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでジョージの妻オリヴィア・ハリスンと盟友エリック・クラプトンの発案によって行われた伝説のトリビュート・コンサートがリリース。


＜商品フォーマット＞
『コンサート・フォー・ジョージ』（2CD + 2Blu-ray）
＜輸入盤＞ 品番 : 720-3003 | 価格：オープンプライス　他、全4形態で発売


商品形態・収録曲他詳細：ユニバーサル・ミュージック　公式ページ　
https://www.universal-music.co.jp/george-harrison/products/720-3003/

書籍 『ジョージ・ハリスン　インタヴューズ』
2023.6.28発売
ジョージ・ハリスン生誕80年。ザ・ビートルズがデビューした1962年から晩年の2001年まで、全キャリアから未発表インタビュー、連載コラム、マイケル・ジャクソンとの同席取材、ジョージが発した最後のメッセージ等の貴重な発言を収録。ジョージの生い立ち、最初に買ったレコード、最初に買ったレコード、ビートルズの舞台裏、名曲誕生秘話、エリック・クラプトンとの絆、ジョン・レノンの死に関しての発言など、ジョージ・ハリスンの知られざる素顔に迫る決定版!!
ジョージ曰く「ビートルズで富を手に入れて、それが全てじゃないことが分かった」と語ったことの真実は？


ジョージ・ハリスン インタヴューズ
A5判／680頁／定価3,520円（税込）／6月28日発売
ISBN：978-4-401-65247-1
発売：株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント　www.shinko-music.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-20:16）

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