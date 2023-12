[Vma plus株式会社]

東京タワーのメタバース「Virtual Tokyo Tower」のステージで、bless4のライブ配信が無料で視聴できる



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、2023年12月に開催されるメタ・ワールドフェス2023冬にて、株式会社メタバースジャパンが運営する東京タワー公式のメタバース空間「Virtual Tokyo Tower」とコラボレーションし、アーティストやお笑い芸人が多数出演する、超スペシャル企画、“Virtual Tokyo Tower with bless4”の開催を決定いたしました。







“Virtual Tokyo Tower with bless4”について





メタバースの冬の祭典「メタ・ワールドフェス2023冬」のスペシャル企画である本イベントは、株式会社メタバースジャパンが運営する東京タワー公式のメタバース空間「Virtual Tokyo Tower」と連携した特別ステージで12月16日(土)13:00~19:00に行われます。



特別ステージでは、仮想現実ならではの特殊な演出として、東京タワー横に巨大な3面スクリーンが現れます。このスクリーンにアーティストの映像を投影し、まるで実際にその場にいるかのような没入感を参加者に提供します。音楽やエンターテインメントが織り交ぜられたスペクタクルなパフォーマンスを是非お楽しみください。





アクセス方法は、メタバースプラットフォーム「Vma plus Station」の日本列島風メタバースランド「Meta ZIPANG(メタジパング)」に、東京タワーのオブジェクト設置されており、リンクをクリックすると株式会社メタバースジャパンが運営する東京タワー公式のメタバース空間「Virtual Tokyo Tower」に移動できます。また、メタワールドフェス2023冬の特設会場内から、フロア移動でも会場にアクセスする事が可能です。



注目の出演アーティストとして、「創聖のアクエリオン」などのヒット曲で知られ、一世を風靡した兄妹のコーラス・ダンスグループであるbless4が注目のトップアーティストとして登場します。さらに、お笑い芸人、戦隊ヒーロー、歌手等、様々なアーティストが繰り広げるスペシャルなパフォーマンスを準備しております。

誰でも入場無料でお楽しみいただけますので、この機会に是非足をお運びください。



【メタバース会場】

● 異空間対談

Vma Plus 代表取締役 津田 徹 (つだ とおる)





1973年生まれ、法律学部卒。 IT業界の黎明期、Windows 95が登場した時代からエンジニアとして活動を開始。

現在はアクロスホールディングスを立ち上げ、その中でメタバースやブロックチェーンに関連する技術開発やサービスの提供にも取り組み、Web3・メタバース、日本創生にフルコミット。





川満アート・テイメント取締役社長

bless4 リーダー AKASHI



4人兄妹の長男にしてbless4のリーダー。

日本人離れしたセクシーなハスキーヴォイスが特徴である。ボーカルのほか、作曲/アレンジなどプロデュース全般をこなす。bless4の楽曲はもちろん、他アーティストへの楽曲提供も行っている。音楽への“妥協は一切しない”という強い姿勢の反面、ファンからは「お兄ちゃん」という愛称で呼ばれ、親しみやすいMCで観客を和ませている。





株式会社ルミナス 神田みつき





1989年生まれ。 短大卒業後、22歳でアルバイトで貯めた70万円で2012年に福岡にアニソンバーギルドを開業。 2017年に上京し、ギルド新宿店をオープン。 それから全国で現在30店舗を展開。

プロデュースアイドルの代表もふる×クロスはアニメソングも歌うユニット。





アメザリ ひらい



1994年、高校時代の同級生である柳原哲也と平井善之でアメリカザリガニを結成。結成3年目から関西の賞レースを席巻し、2001~2003年のM-1グランプリでは3年連続決勝進出。上記と並行して柳原は声優、ひらいはVtuberとしても活動しており、活動ジャンルが多岐に渡るお笑いコンビ。2人のVtuberのモデルはひらいが制作&デザインを担当。







● ミュージック

bless4



AKASHI(長男)を筆頭にKANASA(長女)AKINO(次女)で構成された兄妹のコーラス・ダンスグループ。 父親の仕事の関係で長男のAKASHIは1歳で渡米、その他の3人は米国で生まれている。アリゾナで生活し、帰国後の2003年フジTV系メジャーリーグ・ベースボール・テーマ曲「Good Morning! Mr. Sunshine」でメジャーデビュー。代表曲にアニメ「創聖のアクエリオン」や「艦隊これくしょん」ディズニーアニメ「スティッチ!」等多数のアニメソングを歌っている。

HP:http://bless4.jp/



他出演者

AIP、AMW、SEIGI NO MIKATA、新世界ギルドール、ラストチャンス、もふる×クロス、川崎純情小町☆、CheeRz*、彩-Saya(沖縄電子少女彩)、あひさP





● ローカルヒーロー

柿生の戦士 カキライザー

柿生のご当地ヒーローとして活動する「カキライザー」は、「柿生を愛し、柿生の平和を守るヒーロー」をコンセプトに、2020年10月に「柿生の戦士 カキライザー」として誕生。敵役でもある「闇ライザー」と共に、これまで同社のユーチューブ番組のコーナーに登場するほか、地域の清掃活動や宣伝などの映像が製作されている。



他出演者

サイセイバー、オークジャック、アンベイナガー、ビョウインニガンテ



● bless4とコラボ

ゆゆうた

日本の男性YouTuber、ピアニスト、ゲーム実況者。2007年にニコニコ動画で動画の投稿を開始。当初はアニメの曲をアレンジしてピアノで弾いた動画などを上げていたが、再生数は伸びなかった。8年にわたり放置していたが、2015年頃にアレンジ動画の一つが人気を集め始めたことで、ブームに便乗しようと新たに投稿して注目を集めた。



他出演者

あゆタロウ、Fly-N、羽ヶ町つまみ/キョンシーのCiちゃん/舞鶴よかと、さくらのーと





● ファッション

・サステナブルファッションショー

・AKINO'S FASHION アップサイクル衣装 展示



bless4メンバー AKINO

bless4のボーカル/衣装を担当

天まで真っ直ぐ伸びるハイトーンヴォイスが特徴

bless4メンバーとして活動しながら"AKINO from bless4"としても活躍。

2005年、「創聖のアクエリオン」でソロデビュー。(2009年度「JASRAC賞」銀賞)iTunesや着うた、カラオケなどで上位ランクインを獲得。その類い稀なる歌唱センスで観客を魅了している。また、彼女が作る奇抜な衣装は、常にファンの注目の的となっている。





● その他

・アップサイクルアート展示 ライブペイント(HARU)

・アニソンものまねコンテスト(ホワイト☆ハル、木水三郎、アイン、緑犬三世)

・インプロショー(オリ色)





・動物癒し動画(NIKA、りゅうすけ、きららアルパカハウス)





【bless4スタジオ会場】

⚫ 服の交換会 from KAT

⚫ 古着詰め放題

⚫ メタ・ワールドフェスPC操作体験コーナー



・服の交換会 from KAT

着なくなってしまったけれど、捨てるにはもったいない…

そんな”タンスの肥やし”を持ち込み、交換することで

新たに自分の着たい服に出会えるサステナブルイベント。

from KATではただ交換するだけでなく、エンタメを交えて楽しみながら環境問題に取り組むイベントを提供している。

@bless4スタジオ

神奈川県川崎麻生区下麻生1-32-37 太豊グリーンベルビル B1



● ワークショップ

タネばくだんを作ってお花を咲かせよう

キラキラXmasオーナメント

揺れるXmasキーホルダー





※ 出演者を含む企画コンテンツは、予告なく変更する可能性があります



メタ・ワールドフェス2023冬







「メタ・ワールドフェス」は、日本の魅力をメタバースから世界へ! 世界中のどこからでも参加できるブラウザ型メタバース「Vma plus Station」をゲートウェイに、日本の食、自然、歴史など、地域ごとに異なる独自の文化を発信するイベントです。



参加者は、テキストチャットや拍手、色とりどりに輝く花火のエフェクトを使える「ライブシューティング」を含む様々なアバターアクションを用い、他のアバターと一緒にライブ配信を楽しむ事ができます。



bless4コンテンツをはじめ、様々なイベント企画を準備しています。来場料無料のイベントに、ぜひ遊びにきてください。



■ イベント概要



■メタ・ワールドフェス2023冬公式サイト

URL:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/event/vmp202310005/detail



株式会社メタバースジャパン







社 名:株式会社メタバースジャパン

代表者:齋藤 隆

所在地:東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 受付 15階 / Project Office 14階

設 立:2022年2月

H P:https://virtual-tokyotower.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-15:46)