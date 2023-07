[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、絶賛好評配信中のTVアニメ 『テクノロイド オーバーマインド』より、2023年7月15日(土)に東京・豊洲PITで開催されたリアルモーションライブ「kokoro no kiseki」のイベントの様子を公開いたしました。











■大盛況だったリアルモーションライブ「kokoro no kiseki」の様子を公開!



2023年7月15日(土)に東京・豊洲PITにて、リアルモーションライブ「kokoro no kiseki」を開催いたしました。KNoCCからは、コバルト/クロム/ケイ/ネオン、STAND-ALONEからは、カイト/ライト/ナイトが登場。

ステージでは、冒頭からアニメで使用され、アニメOP楽曲にもなっている『LOVE NO HATE』や『IDempty』をKNoCCが披露。個性あふれるダンスで観客を魅了し、たくさんの歓声が上がりました。STAND-ALONE もアニメ最終回に公開された人気楽曲『Bring it on』を披露。王者の風格を見せつけ、会場は大盛り上がりとなった。









また、楽曲披露だけではなく、RUCCA書き下ろしのシナリオに合わせたトークでは、会場がアニメの世界にいるような空間に包まれ、観客がキャラクターたちへたくさんの歓声を送った。フリートークのコーナーでは観客からのレスポンスを受け、KNoCCがコミカルにレスポンスを返し、笑いに包まれました。

また、お知らせコーナーでは、テクノロイド1.5周年記念の生配信が2023年7月23日に実施されることが発表された。歓声が上がり、テクノロイドの今後に大きな期待へつながりました。詳細の情報については、後日公式HPやTwitter等で告知される予定。











アンコールではKNoCCとSTAND-ALONEの両ユニットによる、アニメED楽曲『インヴィジブル-one heart-』を披露。会場は終始大盛況の中、幕を閉じた。

リアルモーションライブならではの世界観に個性溢れるキャラクターたちが、バベルのクライマーとして歌って踊りパフォーマンスをする姿に会場一体が魅了されたイベントとなった。

アンコールパートは急遽動画撮影とSNSへの投稿がOKになり、観客からも歓喜の声が。kokoroに残る思い出として最高のライブを切り取ることができたようだ。













・公演披露楽曲

◯「LOVE NO HATE 」/ KNoCC

◯IDempty/ KNoCC

◯Bring it on/ STAND -ALONE

◯願いのチカラ/ KNoCC

◯Joying/ KNoCC

◯So Long&Long For/ KNoCC

◯ライクメッセージ/ KNoCC

◯STORMS/ STAND -ALONE

◯LOVE KNoCC HEART/ KNoCC



アンコール

◯LOVE NO HATE / KNoCC

◯インヴィジブル-one heart-/ KNoCC・STAND -ALONE





■TVアニメ「テクノロイド オーバーマインド」リアルモーションライブ『kokoro no kiseki』事後物販決定!



リアルモーションライブ会場にて販売するライブイベントグッズにつきまして、事後物販が決定いたしました。

情報につきましては、後日公式Twitter、公式HPにてお知らせ予定です。続報をお待ちください。



詳細はこちら

https://techno-roid.com/event/kokoro-no-kiseki-goods





■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』1.5周年生放送の実施が決定!







TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』1.5周年生放送を記念し7月23日に特別生放送の配信を実施することが決定いたしました。

詳細の情報については、別途公式HPとTwitterにて告知をさせていただきますので、続報をお待ち下さい。



YouTube URL:https://www.youtube.com/channel/UCENHXNNJTTQ_ddEQ-YiZBbA





■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』アルバム発売情報







テクノロイドファーストアルバム「UNISON×MIND」が8月23日に発売いたします。

「テクノロイド」に登場する7ユニットが歌うアニメ楽曲・ゲーム楽曲に加え、「Selfish Gene」によるスペシャル楽曲「Never Say Never」、1stアニバーサリー時に公開された「感-KANDEN-電」などを収録した、全24曲の大ボリュームの内容となっております。



初回特典にはアプリゲーム「テクノロイド ユニゾンハート」で使えるシリアルコードや各店舗別特典のLAM描き下ろしのポストカード3点セットも封入されており、現在、好評予約受付中となっております。。



詳細は公式HPをご覧ください。

https://techno-roid.com/music-album/unison_mind





■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』配信情報

配信情報は下記URLよりご確認ください。

URL:https://techno-roid.com/anime/overmind-onair





■Blu-ray&DVD販売情報

『テクノロイド オーバーマインド』のBlu-ray・DVD第1~4巻を好評販売中、

詳細は以下よりご覧ください!

https://techno-roid.com/blu-ray





■『テクノロイド』公式サポーターズクラブ「TECH-LOVE」入会受付中!





【サービス詳細は下記よりご確認ください】

https://www.tech-love.jp





■スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』について





音楽を通じて『kokoro』が育まれていくアンドロイドたちとあなたの物語。

エンターテインメントタワー『バベル』への挑戦と彼らの成長を描く本格的なメインストーリーのほか、多彩なサブストーリーが展開。

アンドロイドたちを育成し、オリジナルユニットでライブステージにチャレンジ。

タップするだけの簡単爽快なパズルゲームでライブを成功させよう!

楽曲はすべてElements Gardenが制作。自分だけのセットリストでゲームを楽しもう!



タイトル:テクノロイド ユニゾンハート(略称:テクユニ)

ジャンル:「kokoro」を育むパズルアドベンチャー

ゲームダウンロードURL:

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh





■新世代メディアミックスプロジェクト『テクノロイド』について



『テクノロイド』は、サイバーエージェントがエイベックス・ピクチャーズ及びElements Gardenと共同で制作する、アニメ・ゲーム・音楽を連動させたメディアミックスプロジェクトです。アニメーション制作を動画工房が、ゲーム開発をワンダープラネットが担当しています。



【制作スタッフ】

原案:上松範康×RUCCA×Elements Garden

原作:芝浦アンドロイド研究室

監督:イムガヒ

スーパーバイザー:吉村愛

シリーズ構成:関根アユミ

キャラクター原案:LAM

キャラクターデザイン:崎口さおり

音楽:Elements Garden×RUCCA

音響監督:長崎行男

タイトル&ロゴ制作:雷雷公社

CG制作:LOGIC&MAGIC

アニメーション制作:動画工房

ゲーム開発・運営:ワンダープラネット

原作表記:芝浦アンドロイド研究室



著作権表記(アニメ):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-OM Project

著作権表記(ゲーム):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-UH Project

公式サイト:https://techno-roid.com/

公式プロジェクトTwitter:https://twitter.com/TECHNOROID_info(@TECHNOROID_info)

公式ゲームTwitter:https://twitter.com/technoroid_game(@technoroid_game)

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCENHXNNJTTQ_ddEQ-YiZBbA

公式Instagram : https://www.instagram.com/technoroid_info/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@technoroid_info

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh



■サイバーエージェント 会社概要

社名 :株式会社サイバーエージェント

所在地 :東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 :1998年3月18日

資本金 :7,239百万円(2022年9月末現在)

代表者 :代表取締役 藤田晋

事業内容 :メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/16-10:46)