高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、PCおよびモバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、10月24日(火)に実施する最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」に新キャラクター『凌寒(りんはん)』(CV:原由実)とSSR武器『監兵(かんへい)』が登場することをお知らせします。



新キャラクター『凌寒(りんはん)』(CV:原由実)とSSR武器『監兵(かんへい)』の実装に先駆けて、現在キャラクターPVを公開中です。実機でのプレイを含む本PVでは、『凌寒』の華麗に戦う姿の詳細を確認できます。

▼『凌寒(りんはん)』のキャラクターPV



最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」の実装を受けて、多数の記念イベントや、年に一度のハロウィンを祝う期間限定のイベントを開催します。好みの氷属性キャラクターや武器を選べる復刻ガチャ、そして全ての探索者が参加可能な人気キャラクター『凛夜』が入手できる特別キャンペーンなど多岐にわたる内容を予定しているので、是非ご参加ください。



■ 『凌寒(りんはん)』(CV:原由実)とSSR武器『監兵(かんへい)』が10 月24日(火)より最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」に登場!「白虎」の力を操る氷属性のアタッカー!

新キャラクター『凌寒』(CV:原由実)は、氷属性のアタッカーとして細剣タイプのSSR武器「監兵」を操ります。細身ながらも力強い「監兵」を使いこなし、多様で高い火力の氷属性攻撃を放つことができます。

「監兵」の最大の特徴は、通常攻撃の命中時や特定のスキルの発動時に、敵に大きな継続ダメージを与えるデバフを付与する能力です。これにより、単なる攻撃ダメージだけでなく、継続ダメージを伴うデバフを駆使して敵を効果的に撃破することができます。

また、特定のスキル発動により、周囲の敵を自身に引き寄せるとともに、フィールド上に剣気の結界を展開。続いて多数の剣が天から舞い降り、敵に大範囲のダメージを与えるだけでなく、一時的に敵の動きを封じることも可能です。このスキル発動時、自身の氷属性ダメージも一定期間増加します。

さらなる特徴として、「白虎」の力を操ることが挙げられます。連携技を使うことで、伝説の生物「白虎」を召喚し、敵に向かって飛びかかり、広範囲のダメージを与えることができます。

また、二段ジャンプによる飛翔能力を持ち、スタミナを消費せずに空中で長距離を滑空することができるため、フィールドの探索で効率的に移動可能です。



『凌寒(りんはん)』とSSR武器「監兵(かんへい)」のピックアップガチャは、10 月24日(火)に公開される最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」で実装します。氷属性のパーティーの性能をさらに向上させたい方は、この機会をお見逃しなく!



【開催期間】

2024年10月24日(火)アップデート完了後~2023年11月21日(火)



▼新キャラクター『凌寒』:剣に心はなくとも、使い手もそうとは限らないでしょう?

凌寒は陣宮が任命した沢州監督役の白虎にして、軍事機関・竜剣閣の主である。竜剣閣の主な任務が上位の瞑闇に対する探測や警戒であるため、実質、全九域の域衛の指揮を任されていると言えるであろう。



生まれつき控えめな性格のため、世俗的なことには関心がなく、普段からあまり目立つような立ち振る舞いはしないようにしている。他人、特に見知らぬ人と接することを苦手としているため、なるべく距離を置くようにしているらしい。



そんな彼女だが、口数こそ少ないものの、行動では多くを示している。黙々と使命を遂行し、物事は最後まで完璧にやり遂げるタイプだ。



実力はとても高く、敵に容赦はしない。友情を重んじ、特に前任者である南音との友情を大切にしている。南音とは先輩後輩の関係であった。凌寒は南音の指導の下で大きく成長し、南音のことを良き師と友として仰ぎ見ていた。しかし、南音が瞑闇化した後、凌寒は大きな動揺と葛藤の渦にさいなまれることになる。南音が瞑闇化した真相を追うこと、そしてかつて友の手に殺された人々のために復讐を果たすこと――それが、葛藤の果てに凌寒が決意した道である。



■ 最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」の実装記念イベントやハロウィン限定イベントが開催!人気キャラクター『凛夜』を獲得できるチャンスも!



⚫️ハロウィン限定イベント「トリック・オア・トリート」

ハロウェイン限定イベント「トリック・オア・トリート」では、様々な報酬を獲得できる3つのサブイベントを楽しめます。サブイベントで獲得できる専用の交換アイテムは、アクセサリー「見えるミニ幽霊」をはじめ、「レッドコア」、「スペシャルクーポン」、「SSRアルケーの欠片箱」、「アクセサリー小悪魔」などの豪華アイテムと交換できます。

1. スイート&ホラーナイト

開催期間中の毎日12時から23時(サーバー時間)に、「ヴェラ」および「ミラポリス」の2つのエリアで、3匹のハロウィンモンスターがランダムで出現します。モンスターが出現する具体的な場所は、イベント専用画面から確認できます。



この特別なハロウィンモンスターには、「いたずらカボチャ」というイベント専用アイテム(イベント商店で特定の「料理」と交換で入手可能)で攻撃できます。モンスターを倒すと、豪華報酬と交換できるイベント専用アイテム「キャンディー」がランダムでドロップします。



【開催期間】

2023年10月17日(火)12:00~2023年10月31日(火)6:00



2. 光るかぼちゃ

イベント期間中「ミラポリス」の「シラリア通り」には、特別な光るかぼちゃが設置されます。この光るかぼちゃの周囲には、2時間ごとに最大5つの「カボチャギフトボックス」がランダムで出現します。

これらのギフトボックスを開くことで、「お菓子のカボチャの欠片」と様々なイベント専用交換アイテムを手に入れることができます。さらに、特定の確率で追加の報酬も獲得可能です。「お菓子のカボチャの欠片」を70個集めることで、限定アクセサリー「お菓子のカボチャ」を作ることができます。



【開催期間】

2023年10月24日(火)アップデート完了後~2023年11月7日(火)6:00



3. 戦慄迷宮

最大8人のプレイヤーが参加できる「鬼ごっこ」です。参加者には持ち点が10ポイントあり、鬼はタッチすることでポイントを奪い、それ以外のプレイヤーはマップ上の決められたルートを正しく移動することでポイントを獲得できます。ゲーム終了時に獲得したポイントで順位が決まり、順位に応じた豪華報酬がもらえます。



【開催期間】

2023年10月31日(火)12:00~2023年11月7日(火)6:00



⚫️供給実行



1. 凌寒・供給実行

イベント期間中、3日間連続でログインするだけで、新キャラクター「凌寒」やSSR武器「監兵」、強化アイテム「ボリション」のピックアップガチャを引くための特別アイテム「レッドコア・万剣合一」を最大5個獲得できます。



【開催期間】

2023年10月24日(火)アップデート完了後~2023年10月27日(金)6:00



2. 供給実行

イベント期間中に7日間連続ログインすると、「レッドコア」や「スペシャルクーポン」、「要塞戦闘装備選択箱」を入手できます。



【開催期間】

2023年10月27日(金)12:00~2023年11月21日(火)6:00



⚫️「新人BP」イベント開催

『凛夜』が以前に比べてより簡単に入手できる、新規ユーザー向け特別イベント「新人BP」を開催します。

指定された任務を達成することで、スクラッチカードのチャンスを増やせます。スクラッチカードから「レッドコア」、「ゴールドコア」、「スペシャルクーポン」、そして大量の「煙水晶」など、豪華な報酬を獲得することができます。

なお、本イベントは、全プレイヤーが参加可能です。人気キャラクター『凛夜』が入手できるチャンスですのでお見逃しなく。



【開催期間】

2023年10月24日(火)アップデート完了後より



⚫️氷選択復刻ガチャ

氷属性を持つ人気キャラクター「玉蘭」、「イカロス」、「アリス」から好きな1人を選べるピックアップ復刻ガチャを開催します。氷属性パーティーを強化したい探索者の皆様には絶好の機会です。



【開催期間】

2023年10月24日(火)アップデート完了後~2023年11月21日(火)6:00



⚫️新キャラ『凌寒』プレミアムアバター「夏咲き霜花」期間限定ガチャ

新キャラクター『凌寒』の美しい水着姿のプレミアムアバター「夏咲き霜花」が入手できる、期間限定ガチャを開催します。限定アイコンが入ったギフトボックス「海辺の麗影」や、「レッドコア」などの豪華アイテムを手に入れる絶好のチャンスです。大胆かつ美しく花に彩られたコスチューム「夏咲き霜花」を身にまとうことで、凌寒の魅力がさらに際立ちます。



【開催期間】

2023年10月24日(火)アップデート完了後~2023年10月31日(火)6:00



⚫️装備突破に新たな部位が開放

最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」の実装に伴い、装備突破システムで新たな突破が可能な部位である「アーマー・要塞」と「サバトン・要塞」が開放されます。これらの新たな部位を突破することで、戦力をさらに向上させましょう。



最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」と各種のイベントに関する最新情報は、幻塔公式X(旧Twitter)「@ToF_JP」または公式サイトにてお知らせします。ぜひこの機会にフォローしてください。



◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



◆ ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記: (C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



