[日本空港ビルデング株式会社]





羽田空港旅客ターミナル※1は、英国のSKYTRAX(スカイトラックス)社※2が実施する“World Airport Star Rating”において、10年連続で世界最高水準である「5スターエアポート」を獲得いたしました。



コロナ禍で多様化したお客さまのニーズを把握し、国内線・国際線両ターミナルともに利便性と快適性を追求してまいりました。その結果、施設機能・スタッフサービスの質・館内の清潔さなど、さまざまなカテゴリーで世界のベスト・プラクティスを維持し続けていること、また、第2ターミナル国際線施設の運用再開をはじめ、商業施設の充実や案内機能に関する取り組みが高く評価されました。



これからも羽田空港は、日々空港をご利用いただいている皆さまへの感謝を忘れず、日本の空の玄関口として、すべての空港スタッフが常に高い意識を持ち、お客さま目線に立った施設と“人”のサービスにおける“おもてなし”を提供してまいります。そして、今後も羽田空港の“あるべき姿”を追求するとともに、世界中からお越しになるお客さまや航空関係者等のさまざまなステークホルダーの皆さまから信頼され続け、人にも環境にもやさしい先進的空港を目指してまいります。



※1)第1、第2ターミナルは日本空港ビルデング株式会社が、第3ターミナルは東京国際空港ターミナル株式会社が、それぞれ所有、管理・運営をしています。

※2) 1989年創立のイギリスに拠点を置く航空サービスリサーチ会社。世界の空港や航空会社の評価を行っており、評価の項目は多岐にわたっています。



「World Airport Star Rating / 5スター空港」※Regional部門は除く (2023年12月6日時点)







羽田空港 / 日本

上海虹橋空港 / 中国

香港国際空港 / 香港

バーレーン国際空港 / バーレーン

仁川国際空港 / 韓国

イスタンブール空港 / トルコ

チャンギ国際空港 / シンガポール

深圳宝安国際空港 / 中国

ミュンヘン国際空港 / ドイツ

フィウミチーノ空港 / イタリア

ドーハ・ハマド国際空港 / カタール





≪参考≫

◇ランキング(SKYTRAX社ホームページより抜粋)

「World’s Best Airports」:総合評価部門





1位 チャンギ国際空港 / シンガポール

2位 ドーハ・ハマド国際空港 / カタール

3位 羽田空港 / 日本

4位 仁川国際空港 / 韓国

5位 シャルル・ド・ゴール空港 / フランス





「Best Airports in Asia」:アジア空港の総合評価部門





1位 チャンギ国際空港 / シンガポール

2位 羽田空港 / 日本

3位 仁川国際空港 / 韓国





「World’s Cleanest Airports」:清潔さ部門





1位 羽田空港 / 日本

2位 チャンギ国際空港 / シンガポール

3位 ドーハ・ハマド国際空港 / カタール





「World’s Best Domestic Airports」:国内線空港総合評価部門





1位 羽田空港国内線ターミナル / 日本

2位 上海虹橋国際空港 / 中国

3位 成都天府国際空港 / 中国





「World's Best PRM※ / Accessible Facilities」:高齢者、障がいのある方や怪我をされた方に配慮された施設の評価部門





1位 羽田空港 / 日本

2位 関西国際空港 / 日本

3位 仁川国際空港 / 韓国





SKYTRAX社 WEBサイトリンク「Official SKYTRAX 5-Star Airports | Global Airport Rating

https://skytraxratings.com/tokyo-haneda-airport-awarded-our-highest-5-star-airport-rating-for-10th-consecutive-year



