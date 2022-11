[株式会社Direct Tech]

2022年11月24日(木)12:00に発売決定 https://fab-fig.com



BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都港区、代表取締役社長:森勇気、以下 Direct Tech)は、D2Cコスメブランド立ち上げ支援サービス「D2C GALLERY」(ディーツーシーギャラリー)の第1弾プロジェクトとして、株式会社アナイスプロダクト(本社:東京都港区、代表取締役:上妻善弘、以下アナイスプロダクト)と戦慄かなのとの協働プロデュースブランド『Fab Fig』(ファブ フィグ)をローンチ致します。2022年11月24日(木)12:00に発売するにあたり、ティザーサイトを公開いたしました。









『Fab Fig』テイザーサイト:https://fab-fig.com



「D2C GALLERY」とは、Direct TechのD2Cブランド成功実績から培ったノウハウやナレッジを提供し、“売れる”D2Cコスメブランドの立ち上げを支援するサービスです。Direct TechのD2Cブランドの実績により、D2Cコスメブランドを立ち上げたいという企業やインフルエンサーからの問い合わせを多数頂いておりましたため、2022年7月にサービスとして提供を開始いたしました。サービスローンチから予想を上回るお問い合わせを頂いており、複数の支援ブランド立ち上げを計画しております。さらに今後は3年以内に「D2C GALLERY」のブランド支援数25件、年商10億を目標としております。



今回デビューいたします『Fab Fig』(ファブ フィグ)は、アナイスプロダクトと戦慄かなのとの協働プロデュースコスメブランドとして、Direct Techの「D2C GALLERY」の第1弾プロジェクトとなります。ブランドコンセプトは「THE REAL FABULOUS MAKE UP」。戦慄かなのが「今までなかった色味・発色・キラキラ」にこだわり、圧倒的なきらめきを演出するコスメを開発いたしました。アイテムの詳細は、本日公開のティザーサイト及びブランド公式SNS(LINE・Instagram・Twitter)にて順次公開いたします。さらに、公式LINEを友だち追加いただくと使用できる10%OFFクーポンキャンペーンや数量限定のノベルティプレゼントキャンペーンも実施いたします。



Direct Techは、BRANDING PRODUCE COMPANYとして、自社ブランドの展開に加え、クライアント企業のブランド事業の成長にもコミットすることで、ジャパンクリエイターエコノミーを最大化し、良いものを世の中に広めてまいります。



D2C GALLERYサイト:https://direct-tech.jp/d2c_gallery/

Direct Tech HP:https://direct-tech.jp/

お問い合わせメールアドレス:info@direct-tech.jp





『Fab Fig』ブランドコンセプト







キラキラするって、サバイバル。

だから、ワタシはワタシとしてやってきた。

ありのままを見つめ、覚醒させ、熱狂させて。

この生き方が、戦慄的。

みんなにも必ずある、それぞれの魅力。

一人ひとり、みんなにしかできないカワイイを

このコスメで。



このカワイイは、戦慄的

THE REAL FABULOUS MAKE UP







<戦慄かなのより『Fab Fig』立ち上げについてコメント>

私は普段チークを4つ使ったり、リップも3つ混ぜたり、色味にこだわってメイクをしてきたので、そういった他にない色味のメイクアイテムを広めていきたいと思い、コスメブランドを立ち上げました!

日常使いやすく、とってもかわいい色味のアイテムに仕上がったので、ファンの人達はもちろん、私を知らない人にも愛用していただけるコスメブランドに育てていきたいです!ぜひ楽しみにしていていただけると嬉しいです!



『Fab Fig』商品概要



GLOWING WATER TINT





◆商品名:グローイングウォーターティント

◆カラー:4種類

◆商品価格:1,590円(税込)

◆販売元:アナイスプロダクト



まるで果汁が弾けるようなツヤと高密着光沢コーティングで、

『新ちゅるん感ティント』が完成。



POINT1. ツヤ×うるおい×落ちにくい

高密着光沢コーティングで時間が経っても薄れないツヤを持続させます。



POINT2. べたつかず、みずみずしいテクスチャー

ちゅるんとしたなめらかなテクスチャーが

ムラなく均一に伸び広がり、さらっとしたつけ心地を実現。



01 ピーチシロップ







02 クラシックチェリー







03 メロウアプリコット







04 シナモンプラム









BEST EVER SHINE CHEEK





◆商品名:べストエバーシャインチーク

◆カラー:4種類

◆商品価格:1,990円(税込)

◆販売元:アナイスプロダクト



ほんのり血色感に肌の内側から発光したようなツヤ感をプラスし、

唯一無二のきらめきを実現。



POINT1. マットもツヤも兼ね備えた2色チーク

マシュマロのようなフワフワとしたマットタイプと

無数の星を散りばめたような繊細ラメタイプを採用。



POINT2. 密着力×透明感×発色力

ロングラスティング効果で鮮やかな発色をキープ。



01 フランボワーズピーチ







02 コーラルティ







03 トロピカルムーン







04 コットンラベンダー









HIGH CLASS HIGHLIGHTER





◆商品名:ハイクラスハイライター

◆カラー:2種類

◆商品価格:1,690円(税込)

◆販売元:アナイスプロダクト



角度によって変わる多彩なラメとパールを使用し、

煌めくツヤフェイスを演出。



POINT1. さらっとした質感

細やかな軽い質感が粉飛びせず

肌に密着して毛穴が目立ちにくい。



POINT2. 透明度が高いパウダー

ひと塗りで自然にフィットし

重ねるほどに透き通るようなツヤ発色に。



01 シャンパンポップ







02 オーロラポップ









NEVER STOP MASCARA





◆商品名:ネバーストップマスカラ

◆カラー:2種類

◆商品価格:1,590円(税込)

◆販売元:アナイスプロダクト



上向きをキープしつつ繊細なセパレートまつげに。

シーンによって選べる2タイプのテクスチャーで

かわいいをアップデート。



POINT1. ボリュームとロングの2タイプのテクスチャー

ボリュームブラックは繊維入りのテクスチャーが

塗るほどに自然にキレイにボリュームアップ。

ロングブラウンは繊維なしでなめらかなテクスチャーが、

まつげにナチュラルな長さをプラス。



POINT2. 簡単お湯オフ

専用のクレンジング剤を使うことなくお湯でオフできます。



V1 ボリュームブラック







L2 ロングブラウン









SPECIAL BOX

リップ・チーク・ハイライト・マスカラが

セットになったスペシャルボックス。



◆商品名:スペシャルボックス

◆カラー:4種類

◆商品価格:6,000円(税込)

◆販売元:アナイスプロダクト



フランボワーズピーチセット

〈セット内容〉

グローイングウォーターティント 02 クラシックチェリー

べストエバーシャインチーク 01 フランボワーズピーチ

ハイクラスハイライター 02 オーロラポップ

ネバーストップマスカラ V1 ボリュームブラック



コーラルティセット

〈セット内容〉

グローイングウォーターティント 04 シナモンプラム

べストエバーシャインチーク 02 コーラルティ

ハイクラスハイライター 01 シャンパンポップ

ネバーストップマスカラ L2 ロングブラウン



トロピカルムーンセット

〈セット内容〉

グローイングウォーターティント 03 メロウアプリコット

べストエバーシャインチーク 03 トロピカルムーン

ハイクラスハイライター 01 シャンパンポップ

ネバーストップマスカラ L2 ロングブラウン



コットンラベンダーセット

〈セット内容〉

グローイングウォーターティント 01 ピーチシロップ

べストエバーシャインチーク 04 コットンラベンダー

ハイクラスハイライター 02 オーロラポップ

ネバーストップマスカラ V1 ボリュームブラック



『Fab Fig』オープン記念ノベルティ



『Fab Fig』の商品を税込み2,000円以上ご購入の方に、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。



※1注文につき1枚限りのプレゼントとさせていただきます。

※2種類のデザインから1枚ランダムに同梱となります。

※送料を除く税込み2,000円以上ご購入の方が対象となります。



またスペシャルボックスを1点以上ご購入の方に、先着数量限定にてオリジナルポーチをプレゼントいたします。



※1注文につき1点限りのプレゼントとさせていただきます。

※なくなり次第終了となります。

※ノベルティの有無については商品の発送をもって代えさせていただきます。



▼画像左)オリジナルステッカー

画像右)オリジナルポーチ













『Fab Fig』オープン記念クーポン



2022年11月24日(木)11:59までに『Fab Fig』公式LINEを友だち追加いただくと、

2022年11月24日(木)12:00~23:59限定で使用できる「10%OFFクーポン」をプレゼントいたします。



※クーポン有効期限:2022年11月24日(木)12:00~23:59

※お一人様1度のみ使用可能



『Fab Fig』公式SNS



▼LINE

https://lin.ee/PhzOvBH



▼Instagram

https://www.instagram.com/fabfig_official/



▼Twitter

https://twitter.com/fabfig_official



戦慄かなの プロフィール



戦慄 かなの(せんりつ かなの、1998年9月8日生まれ)





フジテレビ「アウト×デラックス」2022年3月までレギュラー出演

セルフプロデュースアイドルユニット「femme fatale」で実妹・頓知気さきなと活動中

2021年6月1stシングル「Fire Paan」をリリースしソロ活動を始動

現在全国のクラブ出演なども行い、2023年1月には1stフルアルバムをリリース予定、

同年1月14日にはZepp DiverCity (TOKYO). にて自身最大規模となるワンマンライブを開催する



Instagram:https://www.instagram.com/fabkanano/

Twitter:https://twitter.com/fabkanano

TikTok:https://www.tiktok.com/@femme_idol

YouTube:

https://www.youtube.com/c/%E6%88%A6%E6%85%84%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%AEFABkanano



Direct Tech 会社概要



Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。



会社名 :株式会社Direct Tech

住所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立 :2018年11月

代表者 :森 勇気

事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL :https://direct-tech.jp/





アナイスプロダクト 会社概要



会社名 :株式会社アナイスプロダクト

住所 :東京都港区南青山7-1-7 C-Cube南青山 2階

設立 :2016年2月

代表者 :代表取締役 上妻善弘

事業内容:化粧品企画販売事業、ブランディング・デザイン制作事業

URL :http://www.aniceproduct.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-14:16)