メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(代表取締役CEO:野口 卓也、以下:バルクオム)は、香りを纏い、心もライフスタイルもアップデートするフレグランスラインの「THE FABRIC FRAGRANCE(ザ ファブリックフレグランス)」の発売を記念し、「THE FABRIC FRAGRANCE」発売記念&試香会「My Space. Me Time.」を開催いたします。当日は、スタイリスト、ファッションエディターとして多くのファッションブランドに関わる祐真 朋樹氏と弊社代表 野口のトークショー、90年代よりクラブミュージックを牽引してきたDJ 松浦 俊夫氏による「THE FABRIC FRAGRANCE」の香りをイメージした、ライブDJパフォーマンスを予定しております。会場内各所で連想される新製品の「使用シーン」、トークショーで語られる祐真氏のファッションやライフスタイル視点での男の「美学」や松浦氏が奏でる「音楽」、会場内で振る舞われるドリンクの「テイスト」など様々な角度から「THE FABRIC FRAGRANCE」の”香り”を五感で堪能いただけるイベントとなっております。









【イベント概要】※完全招待制



日時:2023年9月22日(金)17:00 - 19:00(※19:30 完全CLOSE)

場所:THE FACE DAIKANYAMA(東京都渋谷区猿楽町28-13)

概要:トークショーやライブDJパフォーマンスの他、会場内では新製品の香りをイメージしたカクテルなどもお楽しみいただけます。

プログラム:※事前告知なく、内容が一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

17:00 - OPEN 松浦 俊夫氏DJ start

18:10 - THE FABRIC FRAGRANCEご紹介

18:30 - スタイリスト 祐真 朋樹氏 × バルクオムCEO野口対談

19:00 - CLOSE





【トークゲスト:スタイリスト 祐真 朋樹氏】





1965年1月25日、京都市生まれ。(株)マガジンハウス『POPEYE』編集部でエディターとしてのキャリアをスタート。現在は『Casa BRUTUS』や『ENGINE』 などのファッションページのディレクションのほか、アーティストやミュージシャンの広告やステージの衣装スタイリングを手掛けている。パリとミラノのコレクション取材歴はかれこれ30年以上に及ぶ。

















【DJパフォーマンス:松浦 俊夫氏】





1990年、United Future Organization (U.F.O.)を結成。5作のフルアルバムを世界32ヶ国で発表し高い評価を得る。2002年のソロ転向後も国内外のクラブやフェスティバルでDJとして活躍。2013年、現在進行形のジャズを発信するプロジェクトHEXを始動させ、Blue Note Recordsからアルバム『HEX』をワールドワイド・リリース。2018年、イギリスの若手ミュージシャンらをフィーチャーした新プロジェクト、TOSHIO MATSUURA GROUPのアルバムをワールドワイド・リリース。「TOKYO MOON」(interfm 金曜 23:00) 好評オンエア中。

http://www.toshiomatsuura.com







株式会社バルクオム 代表取締役CEO 野口 卓也 コメント





はじめに、定期会員限定のマイレージ製品だったプロダクトが、お客様のリクエストにより一般販売にまで至ったという事を嬉しく思います。

これも全て、日頃より多くのお客様に「バルクオムの香り」をご支持いただいているからこそです。誠にありがとうございます。今回は、男性のライフスタイルをより充実させるためのプロダクトを体験をしていただきたく、本イベントの開催を決定いたしました。当日「THE FABRIC FRAGRANCE」の香りをコンセプトに作りあげた特別な空間をお楽しみください。















■製品情報

ニオイを脱ぎ去り、香りを纏う。

空間や布製品用のファブリックミストながら、肌に触れる衣類やベッドなどに使用することを想定し植物由来原料と化粧品原料を中心に成分をセレクト。生活の中に潜むニオイは消し去り、バルクオムのフローラルフルーティの香りに着せ替える、フレグランスのような消臭ミストです。







●製品名:THE FABRIC FRAGRANCE(衣類・布製品用芳香消臭剤)

●内容量:300mL

●価 格:2,200円(税込)

●販売先:バルクオム公式オンラインストア、全国のロフト、ハンズ、その他バルクオム取扱店(※製品のお取り扱いについては各店舗へ直接お問い合わせください)

●発売日:9月22日(金)より、バルクオム公式オンラインストアにて販売開始。9月23日(土)全国のロフトにて発売開始、その他店頭販売は10月9日(月)以降順次開始











■バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。

日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。





■アワード受賞歴

2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

2020年 Pure Beauty Global Award2020 グランプリ「THE FACE WASH」





■会社概要

社名:株式会社バルクオム(BULK HOMME Co., Ltd.)

所在地:東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 4F

代表者:代表取締役CEO 野口 卓也

設立:2017年5月

資本金:9,000万円(2023年8月末現在)

事業内容:化粧品の企画、販売

TEL:03-5114-6220(平日 11:00~18:00)

URL:https://bulk.co.jp







