ワンメディア株式会社(以下、ワンメディア)代表取締役CEO 明石ガクトの著書『動画大全』が、2023年3月下旬より全国書店にて販売されます。本書籍の予約開始後、2月5日(日)時点でAmazon「本 総合/最新リリース部門」ランキングにおいて1位を獲得したことをお知らせいたします。











新刊予約でトップ獲得、また5つの専門カテゴリでもランキング1位に



2月3日(金)の予約開始後、村上春樹氏の新作長編小説など話題の新刊が多い中、「本 総合/最新リリース部門」ランキングにて1位を獲得いたしました。また、その他5つの専門カテゴリにおいて既刊本を含めたランキングでも1位を獲得しております*。



-「本 総合」 最新リリース部門

-「ビジネス・経済」 売れ筋部門・最新リリース部門

-「ビジネス実用」 売れ筋部門・最新リリース部門

-「マーケティング・セールス」 売れ筋部門・最新リリース部門

-「SNS・ブログ」 売れ筋部門・最新リリース部門

-「実践経営・リーダーシップ」 売れ筋部門・最新リリース部門



▶『動画大全』Amazon 購入ページはこちら:

https://www.amazon.co.jp/dp/4815618577



*2月5日(日)時点

*Amazon およびAmazon.co.jp は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です





業界著名人から推薦コメント続々



また、『動画大全』の発売を記念し、モテクリエイター ゆうこす氏をはじめ、放送作家 鈴木おさむ氏など、業界著名人から推薦コメントをいただいています。



・モテクリエイター ゆうこす氏(Twitter:@yukos_kawaii )

『スワイプされないアカウントの秘密は全て「熱狂×動画」にある。』



・放送作家 鈴木おさむ氏(Twitter:@suzukiosamuchan)

『2023年の動画の正解がここにある。ありがとう。』



・編集者 箕輪厚介氏(Twitter:@minowanowa)

『これぞ動画3.0だ。』



・IT批評家 尾原和啓氏(Twitter:@kazobara)

『選ばれるサービスになることに動画が必須の時代。』



▶︎その他、各著名人からのコメントはこちら:

https://journal.cc.day/news/dougataizen/230204





ショート動画時代の必須ノウハウを約400ページにわたって大公開



本書は、情報消費とコミュニケーションの在り方が根底から変化していく時代において、企業やビジネスパーソン、そして自らを動画を通して発信していきたい個人に向け、従来のYouTube 動画から、ショート動画、ライブ配信に至るまでを網羅した決定版となっております。合計約12万字・約400ページの特大ボリュームでまとめあげた、まさに『動画大全』というタイトルにふさわしい一冊です。



▶︎『動画大全』販売決定に関するプレスリリースはこちら:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000029334.html











【発売記念】書籍内収録の「ショート動画図版集」先行無料配布も延長!さらにスペシャルトークセッション招待の特典も



3月末の発売に先駆けて、明石ガクトのTwitterアカウントをフォロー、対象のツイートをリツイートしていただいた方限定で、「ショート動画図版集」PDF データをプレゼントいたします。



※2月4日(土)23:59の締め切りとさせていただいておりましたが、大好評のため2月6日(月)23:59まで延長いたしました

さらに抽選で、三浦崇宏氏(The Breakthrough Company GO 代表 PR /クリエイティブディレクター)と明石ガクトによるトークセッションにご招待いたします。

上記の詳細に関しては、明石ガクトのTwitter にて告知しております。



【特典1】「ショート動画図版集」PDF データをプレゼント

実施期間:2023年2月3日(金)21:00~2月6日(月)23:59まで ※延長

参加方法:

【1】明石ガクトのTwitterアカウント(@gakuto_akashi)をフォロー

【2】対象のツイート(※明石ガクトの固定ツイート/2月3日 21:00 投稿)をリツイートして完了

【3】明石ガクトのTwitterアカウント(@gakuto_akashi)からダイレクトメッセージにて、「ショート動画図版集」PDFデータをプレゼント







【特典2】さらに抽選で、執筆プロセスを振り返るトークセッションにご招待

発売に先駆けて、本書の執筆プロセスを振り返るトークセッションを2023年3月中旬に開催いたします。イベントは本書の赤字入り原稿を投影しながら、三浦崇宏氏(The Breakthrough Company GO 代表 PR /クリエイティブディレクター)と対話。明石ガクトの思考プロセスを解き明かすトークセッションとなる予定です。『動画大全』の内容をより深く理解できる内容となっております。



・開催日:3月中旬

・開催場所:東京都内某所

※読者イベントの詳細は、当選者の方のみにお知らせいたします。



本書・赤字入り原稿より:一部抜粋









書籍概要



・タイトル:『動画大全』

・発売日:2023年3月30日頃から順次店頭到着、またはWeb 書店から発送予定

・予定価格:1,980円(本体1,800円+10%税)

・著者:(著)明石ガクト (編集)大澤桃乃

・出版社:SBクリエイティブ株式会社





著者プロフィール







ワンメディア株式会社 代表取締役CEO 明石ガクト

2014年6月に新しい動画表現を追求するべくワンメディアを創業。これまで1,000人以上のクリエイターとともに、Youtube やTikTok などSNS プラットフォーム向けのコンテンツをプロデュースしている。2018年に、自身初となる著書『動画2.0 VISUAL STORY-TELLING』を上梓。



「YouTube Works Awards Japan 2022」においてはクリエイターコラボレーション部門代表審査員を務める。Twitter : @gakuto_akashi





ワンメディアについて



ワンメディアは、クリエイターエコノミーの拡大をミッションに、SNS で活躍するクリエイターとコラボレーションし、幅広いジャンルの企業様のTikTok やYouTube をはじめとしたSNS コミュニケーション施策を手掛けています。2022年1月~12月の1年間、合計33社の国内大手ブランド、130人のTikTokクリエイターとともに、256本の広告ショート動画をプロデュースしました。





2月16日(木)に「TikTok で現象を作る方法」をテーマにしたオンラインセミナーを開催、ワンメディアCEO 明石ガクトも登壇







これまでTikTok での動画ブランディング施策において、ユーザーとクリエイターを巻き込み、合計18,000本以上のUGC(User Generated Contents)を生み出してきたワンメディアが、その「TikTok で現象を作る方法」 を公開するオンラインセミナーを開催します。本セミナーには、実際の案件に携わるクリエイティブ部門のメンバーと共に明石ガクトも登壇。ユーザーとクリエイターを巻き込み“現象”を生み出すための考え方や手法について、ワンメディアが日頃、業務で活用している7つのフレームワークと共に公開いたします。



UGC施策の成功率を上げる、2つのTikTok 広告メニューを徹底解説

ユーザーやクリエイターを巻き込む施策において、UGC を加速し成功率をあげる鍵となるのが「Branded Effect(ブランドエフェクト)」や「Branded Mission(ブランドミッション)」等のTikTok 広告メニューの活用です。

本セミナーではワンメディアのプランナーより、これらのメニューを活用したプランニングとクリエイティブのポイントについて、キャンペーン目的別に紹介します。また後半においては、実際のTikTok 施策のユースケースを想定した“提案ロールプレイング”を行います。



ワンメディア株式会社

本社所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル3F

代表取締役CEO:明石ガクト

ウェブサイト:https://onemedia.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-11:16)