SHIFFONが実践した戦略・戦術とBefore & After 数値大公開!



EC特化型CRMプラットフォーム「アクションリンク」を開発・運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズ(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO:谷口政人)は、この度、株式会社SHIFFON(シフォン)様の導入事例をもとに「アパレル販売SHIFFONがCRMを成功させた秘訣~戦略・戦術とBefore & After 数値大公開!~」と題し、オンラインセミナーを2023年7月27日(木)に開催いたします。





セミナー内容





新規集客がうまくいっても、リピート対策が整備されてなければ、売上も利益率も伸びが鈍化するのが今のEC業界の市況です。

セレクトショップ「SHIFFON」として直営の実店舗・ECにてアパレル販売を行っている株式会社SHIFFON様もCRM施策に課題を抱えていました。アクションリンク導入後、one to oneメールの【開封率平均40%】に改善し、メール経由の売上が【前年比278%】まで増加したSHIFFONが、CRMの課題をどう考え、その根本原因をどう解決したのか。戦略だけでなく具体的な施策や成果数値を交えお伝えいたします。



こんな方におすすめ





・CRM施策をなかなか実行に移せない方

・CRM施策で何をすればいいかわからない方

・CRM施策の成功事例を知りたい方



開催概要





・タイトル:アパレル販売SHIFFONがCRMを成功させた秘訣~戦略・戦術とBefore & After 数値大公開!~

・主催:株式会社ファブリカコミュニケーションズ

・開催日程:2023年7月27日(木)12:00~12:30

・参加費用:無料

・開催方法:オンライン(Zoom)

・申し込み期日:2023年7月27日(木)12:00

・申込URL:https://actionlink.jp/seminar/20230727/



EC特化型CRMプラットフォーム「アクションリンク」について







「アクションリンク」は、データによって顧客理解を深め、顧客1人ひとりへの最適なメッセージ配信を自動化し、ECの顧客エンゲージメントとリピート売上を最大化する、顧客中心CRMプラットフォームです。本サービス導入により、散在する購買データを顧客軸で統合することで、「顧客像の把握」から「施策実行」「結果検証」までLTV(顧客生涯価値)を最大化するためのPDCAを円滑かつ高速に回すことが可能となります。「アクションリンク」の導入により盤石な顧客基盤とLTVの最大化をサポートすることで、EC事業者の継続的な事業成長の実現をサポートいたします。



【アクションリンク導入のメリット】

1. 誰でも迅速にデータ活用できるシステム環境を実現

アクションリンク導入によって顧客データ、商品データ、注文履歴、閲覧履歴などCRMに必要なデータを顧客軸で1つに統合し、誰でもその場で分析、予測、配信などのマーケティングに活用できるシステム環境を実現します。



2. ノウハウを凝縮した“鉄板シナリオ(R)︎”をボタン1つで実行可能

過去数千回のPDCAによってリピート売上への効果が証明された“鉄板シナリオ(R)︎”をインストール済み。ボタン1つでツール導入直後から効果的な施策をスタートできるので自社で試行錯誤する時間と工数を大幅にショートカットできます。



3. 自由度の高いシナリオ設定機能

“鉄板シナリオ(R)︎”のチューニングはもちろん、顧客属性や閲覧履歴、購買履歴、配信条件やチャネルなど複数条件を複雑に組み合わせたシナリオも自由自在。顧客ごとの最適なメッセージ配信を簡単・迅速に自動化できます。



4. 運用工数を9割削減

EC通販に特化したツール設計により、施策に必要なデータ作成や計算、加工など面倒な事前準備を全て自動化しました。それによって一般的なCRM運用工数の9割を削減できます。



アクションリンク URL: https://actionlink.jp/



株式会社ファブリカコミュニケーションズについて





本社所在地:愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

代表者:代表取締役社長CEO 谷口政人

設立:1994年11月

事業内容:業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業

株式:東証スタンダード市場、名証メイン市場(コード番号:4193)

コーポレートサイト:https://www.fabrica-com.co.jp/



※”鉄板シナリオ(R)︎”は特許庁商標登録済み商標です。登録商標第6296184号







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-20:16)