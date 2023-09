[Beyond Next Ventures株式会社]

常駐ラボマネがあらゆる管理業務を代行し、利用者様が研究開発に集中できる環境を提供。P2, BSL2まで実施可能な実験室および登記可能なオフィススペースを完備



ディープテック領域に特化したベンチャーキャピタルのBeyond Next Ventures株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:伊藤毅)が運営する都心シェア型ウェットラボ「Beyond BioLAB TOKYO」(以下、当ラボ)では、2023年12月29日(金)まで紹介キャンペーンを実施いたします。



当ラボをご紹介いただき、被紹介者のご利用が決定した場合には、紹介者に『Amazonギフト券 10,000円分』をプレゼントいたします。また、新たに当ラボをご利用される被紹介者には、最大3か月分の利用料が無料となります(※適用条件あり)。



お近くにレンタルラボをお探しの方がいらっしゃいましたら、ぜひ「Beyond BioLAB TOKYO」をご紹介ください。







1.皆様の知人・ご友人に「Beyond BioLAB TOKYO」をご紹介ください。

2.利用を希望する被紹介者の方に、Beyond BioLAB TOKYO公式ページ内のお問い合わせフォーム(https://beyondnextventures.com/jp/incubation/beyondbiolabtokyo/)へのご入力・送信をご依頼ください。なお、送信時には必ずご紹介者様の【お名前・ご所属・ご連絡先】の情報を正しく入力いただくよう、ご案内ください。

3.キャンペーン対象と確認できましたら、事務局よりご連絡差し上げます。(新規利用開始後3か月以内)



Beyond BioLAB TOKYO 公式ページ:

https://beyondnextventures.com/jp/incubation/beyondbiolabtokyo/



紹介キャンペーン概要





実施期間:

2023年9月12日(火)~2023年12月29日(金)23:59



特典内容:

●紹介者の方:Amazonギフト券10,000円分贈呈

※被紹介者が当ラボを利用する場合に限ります。

※ギフト券の枚数には限りがございます。

●キャンペーン経由で当ラボの利用を開始された方:最大3か月分のラボ利用料免除(※適用条件あり)



適用条件:

・2023/9/12~2023/12/29にお問い合わせをいただいた方が対象です。

・特典の付与は、被紹介者の方が新規ご利用された場合に限ります。

・お問い合わせフォームに、ご紹介者様のお名前・ご所属・ご連絡先の入力がない場合は対象外とさせていただきます。

・反社会的勢力および当社が不適切と判断した場合は対象外とさせていただきます。



ご紹介対象者:

都内でレンタルラボを探されている個人/チーム/企業(1名~8名規模まで)



Beyond BioLAB TOKYOについて





ディープテック領域のシードVCであるBeyond Next Venturesが運営する、アーリーなバイオスタートアップの研究開発や大手企業の新規事業を加速する都心シェア型ウェットラボです。東京の日本橋に位置し、スムーズな事業立ち上げをサポートします。24時間利用でき、P2, BSL2まで実施可能な実験室および登記可能なオフィススペースを完備し、成長フェーズに合わせて1ベンチ~個室(最大8名)まで利用できます。当ラボに常駐するラボマネージャーが機器や廃棄物管理等のさまざまな管理業務を代行し、利用者様が研究開発に集中できる環境を提供しています。公式ページ:https://beyondnextventures.com/jp/incubation/beyondbiolabtokyo/



Beyond Next Ventures株式会社 概要





世界に通ずるサイエンス/テクノロジーにより、マクロからミクロの人類課題を解決することを目指し、研究者や起業家と共に、大学や企業に眠る革新的な技術の社会実装に挑む独立系ベンチャーキャピタルです。累計220億円のファンドを運用し、リード投資家としてシード期から大学発ベンチャーやディープテックスタートアップを中心に出資を実行。さらに、研究成果の実用化を加速するインキュベーション活動や経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など、VCの域を超えてディープテックエコシステムの構築に取り組んでいます。



本社 :東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル3階

代表者:代表取締役 伊藤 毅

設立日:2014年8月

事業内容:日本・インドの技術系スタートアップへの出資および成長支援、研究シーズの事業化支援、研究開発型スタートアップにおける経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など

URL :http://beyondnextventures.com.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-20:16)