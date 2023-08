[日本ビューホテル株式会社]

~浅草ビューホテルの「ハロウィンアフタヌーンティー」~9月1日(金)~10月31日(火)



日本ビューホテル株式会社が運営する浅草ビューホテル(所在地:東京都台東区/総支配人:佐藤 和彦)では、今年も和のモチーフを盛り込んだ浅草ならではのハロウィンアフタヌーンティーを販売します。

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/afternoontea_lp/

乾杯ドリンクと共に、ホテル最上階より、眼下の浅草や東京スカイツリー(R)などの眺めを楽しむことが出来ます。







浅草ビューホテルの”ハロウィンアフタヌーンティー”

9月~10月は、和のモチーフを盛り込んだ「ハロウィンアフタヌーンティー」。

浅草に、大きな目玉の「ちょうちんお化け」などのハロウィンスイーツが帰ってきました。

セイボリーは、和風だしで仕立てた厚焼きたまごを、キャンデー風にした「竹炭のロール サンド」をセット。

ホテル最上階の眺望とともに、浅草を楽しめるアフタヌーンティーです。





一人前ずつに盛り付けておりますので、大切な方とご一緒に、また、おひとり様でも気兼ねなくお召し上がりいただけます。

男性の方にもご満足いただける、ボリュミーな内容とゆったりとしたラウンジのお席です。





Haunted garden =お化けの庭=





ハロウィンを盛り上げる、ユーモラスなモチーフとお化けが集まりました。



○マスカルポーネムースのちょうちんお化け

赤く染めた白餡の提灯にユニークな大目玉が。ユニークな浅草らしい和のお化けです。中にはクリーミーなマスカルポーネのムースが入っています。



○十字架オペラ

チョコレートの十字架を乗せて棺をイメージした、チョコレートのオペラです。歌と音楽が幾重にも重なるオペラのように、チョコレートクリームやコーヒークリーム、ホワイトチョコを重ねました。



○ミイラの生タルト

生チョコレートの上に、生クリームのミイラが乗っています。



○髑髏シュー

蜘蛛の巣の上に髑髏が鎮座したシュークリームです。



○紫イモのコウモリロール

安納芋のベースの上に紫芋のペーストを絞りました。トップにはコオモリが乗っています。



Gathering of demons =悪魔の集い=





悪魔の集いには、魔除けアイテムのジャックランタンで悪霊を追い払います。



○ジャックオーランタンのカラメルマロン

ハロウィンにおける魔除けのようなアイテムのジャックランタンをイメージしました。マロンクリームとカラメルの層になっています。



○チョコロールサスペンス

滴っているのは、ストロベリーソース。 斧のモチーフがちょっと怖い感じです。



○目玉の乗ったブランマンジェ

バニラのブランマンジェに葡萄のゼリー。 目玉チョコをトッピングしました。



Garden of surprises =驚きの園=





ハロウィンパーティーのご馳走は、浅草らしい”和”っと驚くセイボリーで。



○竹炭のロールサンド

和風だしで仕立てた厚焼きたまご、チーズ、ハム、赤玉ねぎの赤ワイン漬け、ポテトサラダ、きゅうりを、竹炭を練り込んだパンでロールサンドにしました。ハロウィンキャンディー風にラッピングした黒いロールサンドは、とても印象的です。



○海の幸と雑穀米のライスサラダ

ジャスミン米・黒米・キヌアを別々に炊いて、シーフードと野菜でマリネしました。トッピングはうずらの卵と、とびこ。とても手の込んだライスサラダです。



○バナナとキャラメルのマフィン

バナナ&キャラメリゼしたバナナを生地に練り込んで焼き上げました。バナナの濃厚な風味とキャラメルの香ばしさを感じられるマフィンです。



○ハワイ産の塩とサウザンソース

ハロウィンにちなんで赤色の粗塩と、クリーミーなサウザンソースを用意しました。ロールサンドだけでなく、ライスサラダやマフィンにもよく合う味変アイテムです。



ドリンク





乾杯ドリンクは、蜘蛛の巣チョコの乗ったノンアルコールのカクテルで。

お飲み物は紅茶やハーブティーなど10種類以上が飲み放題です。



※乾杯ドリンクは、お一人様一杯とさせていただきます。







浅草ビューホテルならではのアフタヌーンティー





ハロウィンを楽しんでいただきたく、和の要素を取り入れたアフタヌーンティーをご用意しました。

楽しんで召し上がっていただければ嬉しい限りです。



浅草ビューホテル 総料理長 依 田 卓 也

浅草ビューホテル パティシエ 内 藤 祐 季







28階「アイスハウス」からの景色は圧巻





店内に入ると、窓枠に収まりきらない東京スカイツリー(R)の全景に 歓喜の声が上がります。

眼下の浅草を眺めながらアフタヌーンティーを楽しむことが出来ます。











各種ご案内

○浅草ビューホテル アフタヌーンティー特設ページ

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/afternoontea_lp/



○浅草ビューホテル 公式ホームページ

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/



○浅草ビューホテル 情報紙 From View

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/magazine/



