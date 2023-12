[株式会社ウェブライフ]

Shopify Plus パートナーとして2度目の受賞、ECの売上拡大への貢献が評価に



株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正、以下ウェブライフ)は、Shopify Japan株式会社(所在地:東京都渋谷区、日本カントリー・マネージャー:太原 真)がShopifyビジネスにおいて高い実績と評価を持つShopifyパートナー企業を表彰するアワード「Shopify Partner of the Year 2023」において、「Shopify Plus Upgrade Partner of the Year」を受賞いたしました。





【受賞の背景】

Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearは、2023年より新設された賞で、Shopify Plusプランへのアップグレードを手掛け、多くのShopify事業者のさらなる成長に貢献したエージェンシーパートナーへ授与されるものです。ウェブライフは、Shopifyの通常プランからShopify Plusプランへのアップグレードで今年最も多くの実績を残したこと、またShopify事業者の成長に大きく貢献したことを評価され、この度の受賞に至りました。



ウェブライフは、世界最先端のコマースプラットフォームであるShopifyを用いながら、独自のノウハウと技術により開発したアプリをパッケージ化してEC構築を仕組み化し、スピーディな機能の実装と拡張を実現するECソリューション「BiNDec(バインド・イーシー)」※1を提供しています。



BiNDecは、これまでにShopifyにて350ストア以上の構築を手がけてきたノウハウと技術により、様々な業種業態のニーズに対して多角的なプランニングと運用でトータルサポートすることを得意としています。

この度、コンバージョンを向上させるためのチェックアウト画面のカスタマイズや、LINEなど外部からShopifyストアへシングルサインオンでログインを可能にするマルチパスによる複数チャネルとの連携など、Shopify Plusならではの拡張的な機能を最大に活かしながら、ECビジネスの成長を促す運用支援を行ないました。



今後も有名ブランドのみならず、あらゆる業種業態、規模の事業をともに成長させていく観点で、BiNDecによる短期構築、施策の実現速度の向上を行いながら日本のECのDX化および、EC事業をグロースさせるサービスの拡充を目指してまいります。





【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンより、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築運用事業を開始。Shopify Plus パートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、新設合併により株式会社ウェブライフを設立し、「BiNDec」の提供を始め、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」によるSaaS事業、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/



【BiNDecとは】※1

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームの上で、独自のノウハウと技術で自社開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズを抑え構築フェーズのリードタイムを短縮するだけでなく、保守フェーズのメンテナンスコストも最適化することで、変化の速いECマーケットに柔軟に対応できることが特徴です。これまで、中規模から大規模のEC事業者向けに構築からグロースまでを幅広くサポートし、350以上のShopifyストアを手がけてきました。

https://bindec.jp/





