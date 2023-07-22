TVアニメ『ライアー・ライアー』7月22日（土）放送の第3話…
［株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部］
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、KADOKAWAのライトノベルレーベル「MF文庫J」より大人気刊行中の、絶対に負けられない学園頭脳ゲーム＆ラブコメ原作TVアニメ『ライアー・ライアー』より、第3話先行カットとあらすじを7月18日に初公開いたしました。
■TVアニメ『ライアー・ライアー』第3話あらすじ
更紗に心酔するエリート生徒・久我崎晴嵐がゲームを仕掛けてくる。強敵の久我崎を前に緋呂斗は苦戦。しかし、ゲームに勝利しなければ、緋呂斗がついた嘘は全てバレ、共犯関係を結んだ更紗の嘘も自動的にバレてしまう。追い詰められる緋呂斗は、久我崎に勝利することができるのか。
■TVアニメ『ライアー・ライアー』ノンクレジットオープニング&エンディング映像を公開！
オープニング主題歌『LIES GOES ON』とエンディング主題歌『fakey merry game』を本日公開いたしました。
ぜひ、下記よりご視聴ください。
・OP主題歌『LIES GOES ON』
https://youtu.be/q1J1XUfQQRU
・ED主題歌『fakey merry game』
https://youtu.be/q1J1XUfQQRU
■TVアニメ『ライアー・ライアー』絶賛放送および配信中！
TVアニメ『ライアー・ライアー』が、7月8日から各局にて放送中。また、各種配信サービスにて7月8日(土)より毎週土曜22時30分から地上波同時一斉配信を開始しております。なお、ABEMAでは最新話を地上波1週間先行、U-NEXTでは地上波3日先行にて、お楽しみいただけます。
＜放送情報＞
・TOKYO MX ／ サンテレビ
2023年7月8日(土) 22時30分～ 毎週土曜日放送
・BS朝日
2023年7月9日(日)23時00分～ 毎週日曜日放送
・AT-X
2023年7月8日(土) 23時30分～ 毎週土曜日放送
2023年7月12日(水) 05時30分～ 毎週水曜日放送（リピート放送）
2023年7月15日(土) 08時30分～ 毎週土曜日放送（リピート放送）
・テレビ北海道
2023年7月12日(水)26時05分～ 毎週水曜日放送
・UX 新潟テレビ21
2023年7月10日(月) 23時45分～ 毎週月曜日放送
・NCC 長崎文化放送
2023年7月13日(木) 25時18分～ 毎週木曜日放送
・AAB 秋田朝日放送
2023年7月17日(月) 25時20分～ 毎週月曜日放送
・YTS 山形テレビ
2023年7月27日(木) 25時30分～ 毎週木曜日放送（2話より 毎週木25:40-）
・ABN 長野朝日放送
2023年7月29日(土) 26時30分～ 毎週土曜日放送-
・HAB 北陸朝日放送
2023年7月30日(日) 26時10分～ 毎週日曜日放送（2話より 毎週日曜 25:50-）
＜配信情報＞
■配信情報
ABEMA：毎週土曜23時00分～ 地上波1週間先行配信
U-NEXT／アニメ放題：毎週水曜23時00分～ 地上波3日間先行配信
7月22日（土）第4話ABEMA視聴URL：
https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8d9iYBSpC1Q8B9
AnimeFesta /Amazon Prime Video /DMM TV /ｄアニメストア /FOD /Hulu /Lemino /バンダイチャンネル /auスマートパスプレミアム /J:COMオンデマンド メガパック /milplus /TELASA /ニコニコチャンネル /ニコニコ生放送 ほか：毎週土曜22時30分～ 順次配信
■TVアニメ『ライアー・ライアー』Blu-ray情報
◯TVアニメ『ライアー・ライアー』Blu-ray全3巻で発売決定！
第1巻11月29日、第2巻12月20日、第3巻2024年1月24日に発売。現在予約受付中。
◯Blu-ray発売記念イベントが都内2箇所で開催決定！
首藤志奈(姫路白雪役)、倉持若菜(彩園寺更紗役)が登壇する発売記念イベントは、対象法人で期間中に11月29日(水)発売のBlu-ray第1巻をご予約いただいたお客様が対象になります。
対象法人：Froovie／松竹DVD倶楽部／AKIHABARAゲーマーズ本店
※詳細、応募方法は必ず対象法人のサイトにてご確認ください
◯店舗別購入特典もバリエーション豊富！！ぜひお好きな店舗でご予約ください！
・Froovie／松竹DVD倶楽部
アニメ描き下ろし B2クリアポスター ※全巻購入特典
・amazon.co.jp
原作描き下ろし A3クリアポスター ※全巻購入特典
・アニメイト（通販含む）
原作描き下ろし A5アクリルスタンド ※全巻購入特典
・ゲーマーズ
原作描き下ろし B2タペストリー、原作描き下ろし アクリルスマホスタンド ※全巻購入特典
・ソフマップ・アニメガ
アニメ描き下ろし 全巻収納BOX、アニメ描き下ろし B2タペストリー ※全巻購入特典
・楽天ブックス
アニメ応援イラスト キャラファイングラフ ※全巻購入特典
・赤い熊さん
アニメ応援イラスト ステッカー ※各巻購入特典
・あみあみオンラインショップ
アニメ応援イラスト A4ビッグアクリルキャラクタープレート ※全巻購入特典
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
アニメ応援イラスト アクリルキーホルダー ※各巻購入特典
・とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）
アニメ応援イラスト A3タペストリー ※全巻購入特典
・Getchu.com（げっちゅ屋）
アニメ応援イラスト B2タペストリー ※各巻購入特典
・株式会社メロンブックス
アニメ応援イラスト A5アクリルパネル
■TVアニメ『ライアー・ライアー』オープニング・エンディング主題歌情報
タイトル：LIES GOES ON
アーティスト：May'n
発売日：2023年8月23日(水)
タイトル ：fakey merry game
アーティスト：SMILE PRINCESS
発売日 ：2023年8月23日(水)
詳細はこちら
https://liar-liar-anime.com/music
■TVアニメ『ライアー・ライアー』公式YouTubeチャンネルにて各種動画公開中！
公式YouTubeチャンネルにてキャラクターPVや毎月ボイスドラマ、各種PVを公開中です。ぜひ下記よりご覧ください。
・TVアニメ『ライアー・ライアー』公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UC3KejFpPquPsqb3LH0YrV9A
■TVアニメ『ライアー・ライアー』作品情報
＜スタッフ＞
原作：久追遥希(MF文庫J『ライアー・ライアー』／KADOKAWA刊)
キャラクター原案：konomi（きのこのみ） 幸奈ふな
監督：大野悟 松浦直紀
シリーズ構成：豊田百香
キャラクターデザイン：中村ユミ
色彩設計：油木安弥
美術監督：朴智宇
テクニカルディレクター：蔡伯崙
編集：柳圭介
音響監督：納谷僚介
音楽：高橋邦幸（MONACA） 広川恵一（MONACA）
音楽制作：MONACA CyberAgent
アニメーション制作：GEEKTOYS
製作：ライアー・ライアー製作委員会
＜キャスト＞
篠原緋呂斗：（CV 中村源太）
姫路白雪：（CV 首藤志奈）
彩園寺更紗：（CV 倉持若菜）
秋月乃愛：（CV 立花理香）
椎名紬：（CV 森山由梨佳）
加賀谷亜未：（CV 山村響）
一ノ瀬棗：（CV 桑島法子）
多々良楓花：（CV 瀬戸桃子）
辻友紀：（CV 望月麻衣）
久我崎晴嵐：（CV 福山潤）
風見鈴蘭：（CV 徳井青空）
榎本進司：（CV 榎木淳弥）
浅宮七瀬：（CV 大西沙織）
公式HP：https://liar-liar-anime.com
公式Twitter：https://twitter.com/liar2_official
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC3KejFpPquPsqb3LH0YrV9A
著作権表記：(C)2023 久追遥希/KADOKAWA/ライアー・ライアー製作委員会
■TVアニメ『ライアー・ライアー』あらすじ
学生同士がランクを決める決闘〈ゲーム〉を繰り広げる学園島〈アカデミー〉。
俺、篠原緋呂斗は国内最難関の学園島編入試験で歴代トップの成績を叩き出し、昨年度の絶対王者・彩園寺更紗を転校初日で陥落させ、学園島史上最速で頂点に君臨する“７ツ星〈セブンスター〉”に成り上がった。
――ああ、もちろん、そんなのは全部嘘だ。
大事をやらかした俺が学園島で目的を果たすためには、嘘でもトップに君臨し続けなきゃいけない。
そのためならば、俺を主人として補佐する美少女メイド 姫路のイカサマも、実は偽お嬢様だった彩園寺との共犯関係も何でも使ってやる。
じゃあ、世界を制する嘘を始めよう。
嘘と才知ですべてを勝ち抜け。学園頭脳ゲームがいま、始まる――！
■原作既刊情報
ライアー・ライアー13 嘘つき転校生は最悪の仲間たちと騙し合います。
発売日：2023年3月25日
著者：久追遥希
イラスト：konomi（きのこのみ）
最新14巻は7月25日発売！
作品特設ページ https://mfbunkoj.jp/special-contents/liar-liar/sp.html
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,239百万円（2022年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■お問い合わせ
株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部 『ライアー・ライアー』
宣伝担当：liar2_pr@cyberagent.co.jp
商品化担当：license_info@ext.cyberagent.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/22-01:40）
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