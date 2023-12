[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

当日は、カリスマモデル ゆうちゃみ・ゆいちゃみ・みりちゃむも「SHEIN」ブースに登場



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開する総合ネット通販サービス「SHEIN(シーイン)」は、2023年11月25日(土)に宮崎駅周辺にて開催されたUMKテレビ宮崎主催の、中高生向け新感覚イベント『OMOFES』に協賛いたしました。イベント会場では、“MAKE MY SHEIN DAY”をテーマにした「SHEIN」ブースを設置し、「SHEIN」のトレンドアイテムの展示をはじめとして、限定フォトスポットや人気アイテムが当たる「SHEIN」ガチャをご用意し、約1,000名の来場者に「SHEIN」をご体験いただきました。







総合ネット通販サービス「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2023年3月時点)にてサービスを提供しております。



この度「SHEIN」は、 11月25日(土)に宮崎駅周辺で開催された中高生向け新感覚イベント『OMOFES』にて、 ”MAKE MY SHEIN DAY”をテーマにした「SHEIN」ブースを出展いたしました。ブース内では、東京・原宿にて構える「SHEIN」のショールーム『SHEIN TOKYO』にて展示しているコンテンツ同様、秋冬トレンドファッションはもちろん、小物、アクセサリー、コスメ、インテリア、ペット用品、生活用品など「SHEIN」ならではの幅広い商品展示の他、 「OMOFES」×「SHEIN」の限定フォトスポットや人気アイテムが当たる「SHEIN」ガチャを設置し、宮崎県のみなさまに「SHEIN」の世界観を1日限りでご体験いただきました。さらに当日は、Z世代を中心に人気を集めるカリスマモデルのゆうちゃみ・ゆいちゃみ・みりちゃむの3名が「SHEIN」の最旬アイテムによるコーディネートを着こなし登場。ブース内のコンテンツを楽しみ、「SHEIN」ブースから会場全体を盛り上げました。

今後もSHEINは、誰もが自分らしいファッションとライフスタイルをより自由に楽しめる世界の実現を目指し、ファッションを楽しむ全ての人をサポートすべく、イベント協賛等を通じて、自分のスタイルに誇りを抱き、ライフスタイルを自由に表現できるファッション体験をお届けいたします。





「SHEIN」 ブースの様子





当日の「SHEIN」ブースでは、“MAKE MY SHEIN DAY”をテーマに、お出かけシーンにぴったりなトレンドアパレルアイテムをはじめとして、小物、アクセサリー、コスメ、インテリア、ペット用品、生活用品など「SHEIN」ならではの幅広い商品展示し、『OMOFES』×「SHEIN」の限定フォトスポットや人気アイテムなどの豪華景品が当たる『SHEIN ガチャ』をご用意。

Z世代から人気を集める、ゆうちゃみ・ゆいちゃみ・みりちゃむが「SHEIN」ブースに登場し、1日限りの限定コンテンツを楽しみ、「SHEIN」ブースから会場をより一層盛り上げました。







『OMOFES』 開催概要







開催日時 :2023年11月25日(土) 開演 10:00 終演 19:30

会場 :アミュひろば、あみーろーど、広島通り、若草通り、一番街、

宮崎サザンビューティ専門学校駐車場など

主催 :UMKテレビ宮崎

ゲスト :チョコレートプラネット(メインMC)、ペルピンズ(歌うま選手権)、

さくら(OMOコレクション)、DJ RENA(DJステージ)、DJ IZOH(DJステージ)、

DJ KENTARO(DJステージ)、SEGA SAMMY LUX(ダンス選手権)、

かめもときえ(まちなかアート)、ゆうちゃみ(CHILL space)、ゆいちゃみ(CHILL space)、

みりちゃむ(CHILL space)

公式サイト: https://www.umk.co.jp/omofes/





「SHEIN」について





SHEIN (シーイン)は、シンガポールに本社を置くSHEIN Groupが運営するファッション&ライフスタイルの総合ネット通販サービスです。ファッションからコスメ、家電、生活雑貨まで、自社ブランドや第三者ブランドの商品を手頃な価格で世界150以上の国と地域の消費者に提供しています。

SHEINのミッションは、誰もが自分らしいファッションとライフスタイルをより自由に楽しめる世界の実現と、未来に備えたもっとスマートな産業の実現に向けた先進的なオンデマンド生産方式の推進です。





【会社概要】

会社名 :SHEIN Group

URL :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram :https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント :https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS :iOS/Android



