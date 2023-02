[株式会社鉄人化計画グループ]

―TZ GAME Labs主催TZ CUP『フォートナイト』大会を2023年5月開催!―



株式会社鉄人化計画(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:根来 拓也)が展開するeスポーツ事業「TZ GAME Labs」(よみ方:ティーゼット ゲーム ラボ)は、社会人限定クランの「Le'game」と「Re」が運営する社会人専用の大型eスポーツ大会『LR CUP』と、福岡県を拠点とするスポーツ・プロゲーミングチームが運営する『DELTA CUP』へ協賛することとなりました。







「LR CUP」、「DELTA CUP」の2大会で上位成績を残したチームを、2023年5月に開催するTZ GAME Labs主催TZ CUP「フォートナイト」大会へ招待します。







協賛するeスポーツ大会のご紹介





【LR CUP】│主催:「Le'game」「Re」

社会人限定クランの Le'game (レガーメ)クラン、Re (アールイー)クランが共同で開催する社会人フォートナイト界隈で最大級規模のフォートナイトカスタム大会です。

社会人大会『LRCUP』の定期開催、『LR CUP』に向けた練習環境「LRスクリム」の定期開催、その他社会人に向けたイベントを開催し、毎度多くの社会人ゲーマーがご参加しています。



<第10回LR CUP 大会概要>

予選:2023/2/18(土) 22:00~、2/19(日) 22:00~、2/24(金) 22:00~、2/25(土) 22:00~

本戦:2023/3/4(土) 21:30~

今回、第10回『LR CUP』へ鉄人化計画は商品券や飲料を協賛しています。





社会人(18歳以上 かつ 学生以外)の方を対象に予選、敗者復活戦、決勝というスケジュールにて大会を進行していきます。

また、独自の大会システムを使用しリアルタイムでのポイント集計の中、参加者は緊迫感のある環境で大会に臨むことができます。

フォートナイトに熱中している社会人の方、ご興味をお待ちの方、ぜひお気軽にご連絡ください。

LR CUP(@LRCUP)Twitter: https://twitter.com/LRCUP





【DELTA CUP】│主催:DELTA ESPORTS

福岡県を拠点に『成り上がり』をチームスローガンとしてeスポーツ発展を目標に活動するプロゲーミングチームが開催する大会です。

現在ではFORTNITE部門、FORTNITE TRY OUT部門、FORTNITE U13部門、Rainbow six siege部門、Streamer部門、Eventer(EVE)部門、Creator部門の7部門を展開しeスポーツ発展を目標に活動しています。

FORTNITE部門では公式大会Asia1位を30回、Asia1位~9位は何百回と獲得しているAsiaトップチームです。

また、教育・セカンドキャリア構築にも力を入れており、2022年6月にeスポーツ人材からホワイトハッカーへのキャリアパスを形成し、ユーチューバーやゲーム実況者だけではなく、社会的技術・資格等を踏まえた人材育成も行っております。



<DELTA CUP大会概要>

本戦:2023年3月に開催予定

今回、【DELTA CUP】へ鉄人化計画は商品券や飲料を協賛しています。





DELTA esports(@DELTAGG058)Twitter: https://twitter.com/DELTAGG058







2023年5月開催!TZ GAME Labs主催TZ CUP「フォートナイト」大会について





今回『LRCUP』、『DELTA CUP』にTZ GAME Labsが協賛することとなりました。

なお、『LR CUP』、『DELTA CUP』の2大会で上位成績を残したチームを、2023年5月開催を予定している、TZ GAME Labs主催「TZ CUP・フォートナイト大会」へ特別出場枠でのご招待を予定しています。







<「フォートナイト」について>

「フォートナイト」は、米Epic Gamesが販売・配信するオンラインゲームで、全界で3億5,000万以上のユーザー数を誇るサードパーソン・シューティングゲームです。

公式HP:https://www.epicgames.com/fortnite/ja/home

(C) 2022, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。



【TZ CUP「フォートナイト」大会vol.2の最新情報や最新情報は以下をご確認ください】

TZ GAME Labs公式HP:https://www.tz-gamelabs.com

TZ GAME Labs公式Twitter:https://twitter.com/TZ_GameLabs

大会に関するお問い合わせ先:Tz-gamelabs@tetsujinka.com



【TZ GAMINGチームメンバー募集】



「TZ GAME Labs」がプロデュースする「TZ GAMING」はFORTNITE、VALORANT、鉄拳、その他ゲームにおいて大会に向けたコーチ、アナリスト、選手メンバーの募集をしています。新たな活躍の場にチャレンジできるメンバーの応募をお待ちしています。概要や、応募に関する詳細は、以下のURLよりお問い合わせください。





お問い合わせフォーム:https://www.tz-gamelabs.com/contact

TZ GAMING公式HP:https://www.tz-gamelabs.com/tzgameing

TZ GAMING公式Twitter:https://twitter.com/TZGAMING_tzgl







TZ GAME Labs(ティーゼット ゲーム ラボ)概要







「TZ GAME Labs」は、ゲームが好きなアーティスト、声優、アイドル、コスプレイヤー、ゲーム・ストリーマーやプロゲーマーとリアルで一緒に遊べるアミューズメント施設です。ゲーム市場に新たなコミュニケーションフィールドを展開し、「eスポーツ」を軸に誰もが「繋がる」楽しさの本質を追究する空間として、2022年3月に鉄人化計画がカラオケの鉄人・銀座店にオープンしました。

TZ GAME Labs最新ニュース:https://www.tz-gamelabs.com/news







【施設概要】TZ GAME Labs GINZA (ティーゼット ゲーム ラボ ギンザ)



住所:〒104-0061東京都中央区銀座5-9-11銀座ファゼンダビル(カラオケの鉄人銀座店内 受付5階)

アクセス:東京メトロ│銀座駅A3出口/都営浅草線│東銀座駅から徒歩2分

公式HP:https://www.tz-gamelabs.com

E-Mail:Tz-gamelabs@tetsujinka.com





【eスポーツ大会・イベント開催の企画・運営はお任せください】

「TZ GAME Labs」は、ゲーム大会の企画をはじめ、タイアップ企画のご提案・イベント運営、配信も可能です。またeスポーツイベントスペースをお探しの方は、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://www.tz-gamelabs.com/sponser



【TZ GAME Labsスポンサー企業様・パートナー企業様を募集中】

ゲームコミュニケーションフィールド「TZ GAME Labs」では、運営・ストリーマー、また今後開催を予定しているeスポーツの大会へご協賛いただけるスポンサー企業様、ご提案いただけるパートナー企業様を募集しています。ゲームコミュニケーションフィールド「TZ GAME Labs」の活動と共に「eスポーツ」、そして新たな次世代の文化を盛り上げる展開を作り上げてまいります。





【会社概要】

名称:株式会社鉄人化計画

設立年月:1999年12月14日

代表者:根来 拓也

所在地:〒152-0003 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

TEL:03-3793-5111

URL:https://www.tetsujin.ne.jp

事業内容:「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営

・メディア事業

・アライアンス事業

・レストラン事業(関連会社:株式会社TETSUJIN FOOD SERVICE、株式会社直久)

・美容事業(株式会社Rich to、ビアンカグループ)

・不動産事業(株式会社コストイノベーション)





<リリースに関するお問い合せ先>

株式会社鉄人化計画 事業統括本部

TEL:03-3793-5115

FAX:03-3793-5128

E-Mail:Tz-gamelabs@tetsujinka.com





※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-15:46)