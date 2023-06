[FSW]

2023全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦は、夏祭り企画に併せ、子供無料で同伴の大人も2,200円となるファミリー割引チケットを新規発売!





富士スピードウェイ(以下、FSW)は、7月15日(土)、16日(日)に開催する、国内最高峰のフォーミュラカーレース、2023 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦(SF Rd.6)の観戦券を6月8日(木) 午前10:00より販売致します。

SF rd.6では、国内外のトップドライバー達による迫力のレースに加え、サーキットで夏の思い出をつくろうをテーマに、場内で様々なイベントを行うほか、通常大人6,600円の観戦券をファミリーで来場される方は2,200円になるほか、中学生以下のお子様は、大人の同伴があれば無料となる、ファミリー割引チケットの販売も行います。



また、本大会では15日(土)から16日(日)まで、車中泊やテント泊など、場内滞在が可能となっており、レース観戦とアウトドアをお楽しみいただけます。



【初企画】「スーパーフォーミュラ夏祭り」

決勝レース終了後には、夜の空を彩る花火打ち上げをはじめ、ストライダー、ラジコン、塗り絵、カート体験など、お子様が楽しめるイベントを多数実施致します。



【新企画】観戦バスツアー

決勝レースが行われる7月16日(日)には、新宿駅西口発着の「観戦バスツアー」を実施します。

ツアー用のチケットはドライバーのサイン会やレーシングカーを間近にご覧いただける「ピットウォークパス」付きと、スタート直前のスターティンググリッドに入場できる「グリッドパス」付きの2券種を販売致します。



■JTBバスツアーの詳細はこちら

URL: https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.asp?TourNo=f311607a0b2b433ea20c9299





【Out of KidZania(アウト オブ キッザニア) in SUPER FORMULA】

こども達にモータースポーツの職業・社会体験を!

Out of KidZania(アウト オブ キッザニア) in SUPER FORMULA

小学生から中学生のお子様を対象にした、レーシングチームのマネージャー、オフィシャルなどモータースポーツの仕事を実際に体験できる千載一遇のチャンス!





■Out of KidZania in SUPER FORMULAの詳細はこちら

URL: https://superformula.net/sf3/outofkidzania/



レース開催期間中、様々なコンテンツを行うイベント広場では、「SFNEXT50ヴィレッジ」や「NEXT 50 オフィシャルステージ」など、ファン必見のコンテンツを実施! ドライバーのグッズやパネル展示をはじめとした

『JRP×ホンダ×トヨタの合同ブース』に加え、各レーシングチームのブースも出展しオフィシャルグッズの販売

などを行うほか、ファン必見のプログラムが満載のNEXT50オフィシャルステージでは、ドライバートークショー以外にも様々なステージコンテンツを行います!





走行セッションの合間にピットレーンやピット前のコース上に入場でき、選手の写真撮影やレーシングカーを間近にご覧頂ける、ピットウォークは7月15日(土)、16日(日)両日開催!









■同日開催のサポートレースにも注目!

・2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権

7月15日(土)予選・第10戦(21周)、16日(日)第11戦(15周)・第12戦(15周)



・Lamborghini Super Trofeo Asia 2023 Round 3

7月15日(土)予選・Race1(50分+Leader)、16日(日) Race2(分+Leader)





2023全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦の前売観戦券、ファミリーチケットやその他券種の情報は下記から

ご確認ください。

・チケット情報

URL: https://www.fsw.tv/motorsports/ticket/03/2023-sf-rd6-ticket.html



■大会概要

[主催]富士スピードウェイ株式会社、FISCOクラブ(FISCO-C)公認国際自動車連盟(FIA)、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)

[認定]株式会社日本レースプロモーション(JRP)、一般社団法人SFLアソシエーション(SFLA)

[後援]静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人/静岡県観光協会/小山町観光協会/ 一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/静岡朝日テレビ



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-18:46)