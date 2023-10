[株式会社ミツウロコグループホールディングス]

株式会社ミツウロコグループホールディングス連結子会社である株式会社ミツウロコスポーツ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:田島 晃平)が運営する自由が丘のゴルフレッスンスタジオ「EIGHT ANGLE (エイトアングル)」にて当社所属の女子プロゴルファーによるトークショー&サイン会を2023 年1 2 月8日(金)、1 2 月1 0 日(日)の2 日間で開催いたします。





当イベントでは当社所属の女子プロゴルファー、セキ・ユウティン選手、斉藤愛璃選手、川崎志穂選手、エイミー・コガ選手を各日2 名ずつ招いてトークショーとサイン会を予定しております。



セキ・ユウティン選手





斉藤愛璃選手





川崎志穂選手





エイミー・コガ選手



※参加選手プロフィール(https://mitsuuroko.golf golf)



イベント概要

開催日:2023 年12 月8 日(金)、1 2 月1 0 日(日)

場所:SPORTS STUDIO EIGHT ANGLE

東京都目黒区自由が丘2-16-10



▼1 2 月8 日(金)

出演選手:セキ・ユウティン選手、斉藤愛璃選手

タイムテーブル:

17:30 受付開始

18:00 トークショー

18:50 サイン会

19:30 終了



▼1 2 月1 0 日(日)

出演選手:川崎志穂選手、エイミー・コガ選手

タイムテーブル:

14:30 受付開始

15:00 トークショー

15:50 サイン会

16:30 終了



料金:3, 3 00 円(税込)

定員:各回30 名(完全予約制)







お申込み方法

「EIGHT ANGLE(エイトアングル)」のホームページより特設予約サイトにて応募いたします。応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

EIGHTANGLE ホームページ:https://eight-angle.com/golf/







募集期間

2023年10 月2 3 日(月)12:00 ~2023 年1 1 月6 日(月)23:50

※11 月7 日(火)1 4:00 以降に当落の通知メールが届きます。









■EIGHT ANGLE ANGLE(エイトアングル)について

EIGHT ANGLE(エイトアングル)は、株式会社ミツウロコスポーツが、新規事業として自由が丘に開設したゴルフレッスンスタジオです。当レッスンスタジオは、自由視点映像およびマルチアングル映像の国際特許技術「SwipeVideo(スワイプビデオ)」を常設し、お客様のゴルフスイングを360 度全方向、10 視点から撮影。専任のコーチは、撮影した映像のカメラアングル(前後左右斜め)を自由に切り替えながら、フォームの矯正および最適な指導を実施いたします。受講者は対面、もしくはリモートレッスンを自由に選択でき、レッスン終了後、撮影した様々なアングルのスイング映像をスマートフォンにダウンロードすることができます。



EIGHT ANGLE (エイトアングル)は、まずはゴルフレッスンをベースに事業展開をしていきます。SwipeVideo(スワイプビデオ)は、すでに様々なスポーツで活用が進んでおり、例えば、野球の投球フォームやバッティングフォームをはじめ、フィットネスやパーソナルジム、ヨガ、ピラティス、ダンスなど、どんなスポーツにも応用が可能です。

EIGHT ANGLE(エイトアングル)は、スポーツ業界の更なる発展を目標に、総合的なスポーツスタジオとして活動をしていきたいと考えております。





























1階受付スペース 2階レッスンスタジオ





■株式会社ミツウロコスポーツ概要

本社所在地:神奈川県横浜市西区北幸22-22-1 ハマボールイアス

創業:2021 年5 月

親組織:株式会社ミツウロコグループホールディングス

事業内容:ボウリング場「ハマボール」の運営を中心とするスポーツ事業、温浴施設「スパイアス」の運営を中心とするウェルネス事業

URL:https://www.mitsuuroko-sports.com/





ミツウロコグループはこれからも「豊かなくらしのにないて」として、お客様と社会に貢献する企業グループを目指してまいります。





【本件に対するお問合せ先】



株式会社ミツウロコスポーツ

スポーツ事業部 関根

E-mail:mitsuuroko-sports@mitsuuroko.co.jp





