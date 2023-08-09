［株式会社関家具］

商品化を記念し、「コラボゲーミングチェア」や「リクライニングチェア」を福岡ソフトバンクホークスに贈呈。PayPayドームにて贈呈式が行われました。



株式会社関家具（福岡県大川市、代表取締役社長：関 正、以下関家具）は、オリジナルのeスポーツチェアブランド「Contieaks（コンティークス）」と、スポンサーをしている球団「福岡ソフトバンクホークス」のコラボゲーミングチェアを発表。







関家具は、スポンサーをしている球団「福岡ソフトバンクホークス」と自社オリジナルeスポーツチェアブランド「Contieaks（コンティークス）」のコラボゲーミングチェアを発売します。





また、福岡PayPayドームが30周年を迎え、ホームとビジター選手が使用するロッカールームの改修に伴う導入を関家具が担わせていただきました。「コラボゲーミングチェア（写真右）」や「リクライニングチェア（写真左）」は選手のロッカールームやコーチ陣のお部屋にて使用される予定です。



今回、商品化を記念して、「コラボゲーミングチェア」3台と「リクライニングチェア」1台を、福岡ソフトバンクホークスへ贈呈いたしました。

8月8日（火）にはPayPayドーム内にて贈呈式が行われ、福岡ソフトバンクホークスの大関友弘投手も出席いただきました。



・福岡ソフトバンクホークス NEWSリリースページ

https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202300391041.html



・Contieaks NEWSリリースページ

https://www.sekikagu.co.jp/contieaks/news/3706.html



商品詳細











・商品名 福岡ソフトバンクホークス コラボゲーミングチェア

・サイズ W720×D720×H1125mm（座面高：420-500mm）

・素材 合成皮革｜スチールフレーム｜ナイロン樹脂

・機能性 3Dアームレスト｜静音リクライニング135°｜耐荷重150KgのDIN4550規格クラス4シリンダー

・生産国 中国

・販売価格 39,600円（税込） ※価格は変更になる場合がございます。



販売情報





2023年10月1日（日）より、関家具直営店・公式オンラインショップにて受注予約受付を開始します。



・予約開始 2023年10月1日（日）より

・受渡時期 2023年12月上旬～中旬ごろお届け予定

・販売店舗 関家具直営店舗、公式オンラインショップ



■公式オンラインショップ一覧

・関家具公式

https://www.sekikagu-shop.jp/shop/



・関家具公式ストア 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/roomware/



・関家具 Yahoo!店

https://www.rakuten.co.jp/kagunavi/



・関家具 Amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/page/FF0A5D52-E8A5-4FD5-9814-7E509D4B0D5C?ingress=0&visitId=30c15cff-7a06-4387-a32f-e407202011b9



Contieaks（コンティークス）とは





関家具オリジナルブランドの「Contieaks（コンティークス）」は、日本人の体格や使用環境を分析し、オリジナルのゲーミングギアの開発を行っています。プレイヤーとユーザーの方々の声をダイレクトに反映させたものづくりあきらめない 挑戦し続けるプレイヤーたちにおくる日本のインテリアメーカーが、本気でゲーミングやPC環境を研究し創るプロジェクトブランドです。



■公式ホームページ

https://www.sekikagu.co.jp/contieaks/



■X（旧：Twitter）

https://twitter.com/contieaks



■Instagram

https://www.instagram.com/contieaks_sekikagu/



会社概要





家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASHGATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。



会社名 株式会社関家具

代表取締役社長 関 正

本社所在地 福岡県大川市幡保201-1

設立 1982年11月2日

事業内容 家具・インテリア・住関連商品の企画、卸売、小売販売、コントラクト事業

資本金 15,000万円（資本準備金を含む）



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/09-15:46）