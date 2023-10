[株式会社ユーハイム]

『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS-PEACE BY PIECE-』



日本創業101年を迎え、スラッシュゼロ(※1)のお菓子をお届けする株式会社ユーハイム(本社:神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長:河本英雄 以下、ユーハイム)は、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)にて、11月3日(金・祝)9:00~17:55に「広がっていく幸せの輪」を届ける9時間特番『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS -PEACE BY PIECE-』を放送します。







今年のキーワードは「つながり」。

人のつながり・地域のつながり・思いのつながりなど、さまざまなつながりの形を通して、人と人とのつながりの尊さ・あたたかさをお届けします。その「つながり」によって広がっていく幸せの輪=CIRCLE OF HAPPINESSを感じていただくプログラムです。

番組のナビゲーターは、昨年に引き続き、サッシャさん&板谷由夏さん。番組シンボルアートを制作いただいた大宮エリーさんをはじめ、さまざまなゲストをお迎えして「つながり」をキーワードにお話を伺うほか、リスナーのみなさんがつなげていきたいコトやモノもご紹介! また、小山薫堂さんとヘラルボニー代表取締役 松田崇也さんによる「つながり」をキーワードにした対談や、由薫さん、徳永兄弟のお二方によるスタジオ生演奏もお届けします。



更に放送に合わせ、J-WAVEの番組とユーハイムのお菓子が「つながる」企画をご用意しました!



スタジオとリスナーが「つながる」 プレイリストをspotify上で配信!





番組とナビゲーター・ゲストやリスナーが「つながる」をテーマにホリデーシーズンに聴きたい楽曲を選曲し、プレイリストを作成します!プレイリストはオーディオストリーミングサービスSpotify上で配信いたします。オンエア後もSpotify上で引き続き配信しますので、ホリデーシーズンのお供にお楽しみください。



【プレイリストURL】

https://open.spotify.com/playlist/2DSQ7exI7p9Q4M5NFvfLT8?si=d4d9de207e784c45



ユーハイム&J-WAVEからクリスマスプレゼント!

ユーハイムのクリスマスデコレーションケーキからも、今回のプレイリストをお楽しみいただけます!





12月23日~25日の3日間に販売するユーハイムのクリスマスデコレーションケーキ(ホールケーキ)のピックにも、プレイリスト配信ページのQRコードを掲載しています。

2ヶ月後には早くもやってくるクリスマス。ユーハイムこだわりのスラッシュゼロ(※1)のデコレーションケーキを囲むひと時に、ぜひ一緒にお楽しみください。









【対象商品】

・ショートデコレーション

(φ12cm 3,672円/φ13.5cm 4,212円)

・ショコラショート (φ12cm 3,780円)

・クリスマス バウムトルテ (天面12.5cm四方 5,616円)

・フルーツロール (全長12cm 3,024円)

・生チョコマロンロール (全長12cm 3,132円)

・スペシャルショート (φ15cm 6,480円)

●取扱商品は店舗により異なります。

●一部店舗ではケーキのお取扱いが無い場合がございます。





さらに、番組とユーハイムの店頭&SNSが「つながる」イベントも開催!







●放送日当日、ユーハイムサンタにじゃんけんを挑もう!目印はユーハイムチェックのサンタコスチューム!



東京・埼玉にある下記3店舗でユーハイムサンタを見つけて、じゃんけんを挑もう!じゃんけんで勝つと、ショコラサブレをプレゼント。

サンタに勝つ必勝法をユーハイムのスタッフがこっそり教えてくれるらしいとのうわさも…? 真相は当日、下記の店舗にて。





【ユーハイムサンタ スラッシュゼロじゃんけん企画概要】

・該当のユーハイム店舗及び会場:

1.アトレ目黒店 2.そごう大宮店 3.渋谷ヒカリエShinQs店

・登場時間:11:00~12:00/14:00~15:00 (2回)





番組シンボルアートのステッカーを入手して、「キーワードラリー」にチャレンジ!



ユーハイムが日本での運営を手掛けるドイツのコンディトライ「グマイナー」&フランスのパティスリー「ミシャラク」のお菓子がもらえるキーワードラリーも、10月2日から開催中です!







【キーワードラリーについて詳しくはこちら】https://www.juchheim.co.jp/4131





●放送日当日限りの「ユーハイムおてらおやつクラブプロジェクト2023」

1万リポストで、バウムクーヘン1,103個をおすそわけ(寄付)!



SNS上でも、やさしさが「つながる」取り組みとして、ユーハイム公式X(旧Twitter)にて11月3日の放送日当日限定企画を実施します。当日投稿される所定のポストが1万リポストに到達で、認定NPO法人おてらおやつクラブを通じて、バウムクーヘン1,103個をおすそわけ(寄付)します。

さらにユーハイム公式Xをフォローしていただいた方の中から、抽選で10名様にユーハイムのお菓子詰め合わせセットをプレゼントします。



【ユーハイムおてらおやつクラブプロジェクト2023 企画概要】

・開催日時:2023年11月3日(金・祝) 9:00~17:55

・応募方法:

1.ユーハイム公式X(@juchheim_1909)をフォロー 2.11月3日(金・祝)の所定の投稿をリポスト

・特典:

1.1万リポストでバウムクーヘン1,103個もしくは5,000リポストで500個をシェア(寄付)

2.ユーハイム公式Xフォローで10名様にユーハイムのお菓子詰め合わせセットをプレゼント



※注意事項

・当選通知は、11月10日(金)までにDMにてご案内いたします。

・発送は日本国内のみとさせていただきます。

・当選通知に記載された住所登録フォームにご回答いただいた方から順次発送とさせていただきます。

・第三者への譲渡・換金・転売・オークション等への出品はお控え願います。

・賞品は株式会社ユーハイムより発送いたします。

・上記の注意事項はご応募いただいた時点でご了承いただいたものと見なします。



<認定NPO法人 おてらおやつクラブとは>

お寺にお供えされるさまざまな「おそなえ」を、仏さまからの「おさがり」として頂戴し、子どもをサポートする支援団体の協力の下、様々な事情で困りごとを抱えるひとり親家庭へ「おすそわけ」する活動です。活動趣旨に賛同する全国のお寺と、子どもやひとり親家庭などを支援する各地域の団体をつなげ、お菓子や果物、食品や日用品をお届けしています。

全国のお寺と支援団体、そして檀信徒および地域住民が協力し、慈悲の実践活動を通じて貧困問題の解決を目指し、地域での見守りを作っていきます。

【詳しくはこちら】 https://otera-oyatsu.club/



<おてらおやつクラブとユーハイムの「つながり」について>

ユーハイムでは、2016年の「第1回バウムクーヘン博覧会」から『シェアザバウム』という取り組みを通じて、おてらおやつクラブに連携しており、お菓子に縁遠い子どもたちにバウムクーヘンをお届けしてきました。



【番組概要】

・タイトル:

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS-PEACE BY PIECE-

・放送局:J-WAVE(81.3FM)

・放送日時:11月3日(金・祝)9:00~17:55

・番組HP:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20231103/



ナビゲーター:サッシャ、板谷由夏

ゲスト(50音順):大宮エリー、小山薫堂、徳永兄弟、藤井隆、YOU、由薫ほか (敬称略)

リポーター:篠原光



※1:/0(スラッシュゼロ)とは

食品表示の「原材料名」に「/(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「/」などで区切ることが一般的なルール。つまり「/0」はお菓子に食品添加物を使っていない証です。

【詳しくはこちら】https://www.juchheim.co.jp/slashzero/







ユーハイムとは



神戸に本社を置く、バウムクーヘンを始めとした洋菓子のメーカーです。

創業者のカール・ユーハイムは、1919年に日本で初めて広島の物産陳列館(現 原爆ドーム)でバウムクーヘンを販売しました。横浜で1号店を開いたのは1922年。その翌1923年に関東大震災で被害に遭い、神戸に居を移して再び菓子屋を開きました。当時外国人の菓子屋は珍しく、人気を博しましたが、その後の第二次世界大戦で営業をやむなく停止。終戦前日にカールも病没しますが、戦後に彼の弟子たちが妻・エリーゼと共にユーハイムを再興しました。2022年の日本創業100周年に「お菓子には世界を平和にする力がある Peace by Piece」というパーパスを掲げ、ロゴも一新。創業者の思いを継ぎ、職人による「自然な味わい」の菓子作りを追求しています。







