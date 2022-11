[株式会社網屋]

~コーユーイノテックスに網屋の「Network All Cloud」をOEM提供~



サイバーセキュリティサービスを提供する株式会社網屋(東京都中央区/東証グロース:4528/以下、網屋)はこの度、コーユーイノテックス株式会社(東京都港区/以下、コーユーイノテックス社)と業務提携を結び、当社のクラウド型ネットワークインフラ「Network All Cloud」をOEM提供、コーユーイノテックス社の「innoNET WiFi・VPN」として11月1日より提供を開始されます。







ICT機器レンタルとともに、ネットワークサービスも提供「innoNET WiFi・VPN」



親会社となるコーユーレンティア株式会社の主要市場である、全国の「建設現場」「イベント市場」「法人市場」に対し、PCや複合機を中心したICT機器レンタルのキッティング、サポート、コールセンターなどのサービスを提供するコーユーイノテックス社。

この度のOEM提供の背景には、「ネットワーク環境も合わせて整備してほしい」という多数の声に応え、ICT機器のレンタルとともに迅速にネットワークを構築できるレンタルサービスを提供するという目的がありました。







最大約79万人※が不足するとされるIT人材



IoT、AIなどICTを活用したDX推進の加速により、年々需要が高まるIT人材。しかしその一方で、国内の若年層の人口減少に伴い、IT人材は減少に向かうと予測されており、2030年には最大約79万人※が不足すると試算がされています。

※出典:経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計による調査結果」

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf







IT人材不足を解消する網屋が提供する「Network All Cloud」とは?



「Network All Cloud」は、ネットワークのプロフェッショナルがVPNやネットワークスイッチ、無線LAN、ネットワークカメラなどのお客様ネットワークインフラを構築し、クラウド管理センターから遠隔管理するクラウド型ネットワークインフラサービスです。

「クラウド管理の代行サービス」という特徴から、従来のオンプレミス型ネットワークインフラと比べて省人化につながる他、経験豊富なエンジニアが代行することにより、下記のような強みがあります。



・ネットワークインフラの安定稼働

・設定済みの機器を取り付けるだけのスピード導入

・技術者の派遣が不要等による全体的なネットワークインフラのコストカット



慢性的な人材不足の状況下においても、ICTを支えるネットワーク基盤をスピード導入し、安定稼働を実現します。







この度のOEM提供により期待される、建設現場市場への拡販



工期に合わせて建設現場の事務所が開設・閉鎖されるなど、拠点の異動が顕著な建設会社は、ネットワーク資産を保有・自社運用するより、レンタル・アウトソージングする傾向にあります。

「Network All Cloud」としても多数の建設会社様に導入いただいておりますが、コーユーイノテックス社の親会社であるコーユーレンティア株式会社が保有する建設現場市場を中心に、昨今盛り上がりを見せるe-sports市場などへ「innoNET WiFi・VPN」がサービス展開されることから、建設現場市場、及び建設業全体へのさらなる拡販に繋がると期待しております。







コーユーイノテックス株式会社からのエンドースメント



コーユーイノテックス株式会社は、セキュリティサービス分野で高い信頼性と実績がある、株式会社網屋様との業務提携の合意に対し感謝申し上げます。今回の業務連携を通じ、当社の主要マーケットである建設業界をはじめ、多くのお客様へのクラウドネットワーク管理の普及を促進するとともに、お客様の生産性向上、働き方の多様化にも貢献してまいります。

コーユーイノテックス株式会社 代表取締役社長 梅木孝治







「Network All Cloud」



VPNルーター・スイッチ・無線アクセスポイントなど、お客様環境に必要かつ最適なネットワークインフラを構築し、それらの運用業務をクラウドから代行するサービス。IT資産を一切持たない「情シス部門のクラウド化」の実現を目指します。

https://www.amiya.co.jp/solutions/network_all_cloud/







株式会社網屋について



セキュリティの力で社会の成功を守る、サイバーセキュリティ企業。AIテクノロジー搭載のログ分析ソリューションを主力とした「データセキュリティ事業」と、“ICTインフラのクラウド化”をコンセプトにSaaSネットワークを提供する「ネットワークセキュリティ事業」を展開。国産メーカーならではの独自性と扱いやすさで、セキュリティ市場をリードしています。





会社HP : https://www.koyou-innotex.co.jp/







コーユーイノテックス株式会社について



コーユーイノテックスは、ICT機器のレンタル・インフラ工事などICTに纏わるビジネスを広く展開しております。機器の選定を含めた環境構築から保守・撤去まで、専門企業ならではの多彩なメニューで、ライフサイクルマネジメントの全てをサポートしています。

また、eスポーツにも参入し、競技で使用するICTレンタルやネットワーク構築などを提供しています。



会社HP : https://www.koyou-innotex.co.jp/





