[ハーモニージャパン株式会社]

チケット先行予約受付中(先着)







夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像とともに、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りする豪華ライブエンターテイメント「ディズニー・オン・クラシック ~夢とまほうの贈りもの 2024」。

世界中で大ヒットとなった『アナと雪の女王』をはじめ、『モアナと伝説の海』、ディズニー/ピクサー映画『カールじいさんの空飛ぶ家』、そして東京ディズニーリゾート(R)️「ジャンボリミッキー!レッツダンス」より「ジャンボリミッキー!」、東京ディズニーランド(R)️「ベイマックスのハッピーライド」などをガラコンサート形式でお贈りします。

2024年5月11日(土)~6月16日(日)、全国9都市11公演を開催!



My First & My Best

ディズニー・オン・クラシック ~夢とまほうの贈りもの 2024

《Club Harmony 先行予約受付中(先着)》

お申込みはこちら▶︎ https://l-tike.com/clubharmony/



オーケストラのコンサートが初めての小学生以上のお子様から、日本語吹替版の映画やテーマパークなどに親しみのある大人まで、日本語歌詞・歌唱によりピュアな心でお楽しみいただける、感動的な音楽体験をお届けします。

4回目の開催となる2024年公演は、3月に日本公開10周年を迎える『アナと雪の女王』、少女モアナの成長を描いた『モアナと伝説の海』、公開15周年を迎えるディズニー/ピクサー映画『カールじいさんの空飛ぶ家』、2024年6月にグランドオープンが決定した東京ディズニーシー(R)︎ 新テーマポート「ファンタジースプリングス」を記念して、題材となった映画『ピーター・パン』と『塔の上のラプンツェル』から代表曲を、さらに会場一体となって踊って歌える東京ディズニーリゾート(R)︎「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス」より「ジャンボリミッキー!」、東京ディズニーランド(R)️「ベイマックスのハッピーライド」より「ハッピー・ソング」、「バララララララララ」など、選りすぐりのプログラムをお贈りします。





【プログラム】https://www.harmonyjapan.com/docd2024/program









◆『アナと雪の女王』より

「レット・イット・ゴー~ありのままで~」、

「生まれてはじめて」、「雪だるまつくろう」 他

















◆ 『モアナと伝説の海』 より

「どこまでも ~How Far I’ll Go~」、

「俺のおかげさ」、「シャイニー」 他











(C)︎Disney/Pixar



◆ 組曲:『カールじいさんの空飛ぶ家』















◆ 『ピーター・パン』 より

「きみもとべるよ!」 他















◆ 『塔の上のラプンツェル』 より

「輝く未来」、「誰にでも夢はある」







◆ 東京ディズニーリゾート(R)️「ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス」より「ジャンボリミッキー!」

◆ 東京ディズニーランド(R)️「ベイマックスのハッピーライド」より 「ハッピー・ソング」、「バララララララララ」(一部英語歌唱)

ほか



【公演スケジュール】

5/11(土)15:00開場/16:00開演 J:COMホール八王子 *プルミエ・コンサート

5/12(日)17:00開場/18:00開演 ロームシアター京都 メインホール *プルミエ・コンサート

5/25(土)16:30開場/17:30開演 サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/1(土)13:00開場/14:00開演 東京国際フォーラム ホールA

6/1(土)18:00開場/19:00開演 東京国際フォーラム ホールA

6/2(日)13:00開場/14:00開演 東京国際フォーラム ホールA

6/7(金)18:00開場/19:00開演 フェスティバルホール(大阪)

6/8(土)16:00開場/17:00開演 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

6/9(日)16:00開場/17:00開演 THE STEEL HOUSE 北九州ソレイユホール

6/15(土)17:00開場/18:00開演 愛知県芸術劇場 大ホール

6/16(日)16:00開場/17:00開演 アクトシティ浜松 大ホール *ファイナル・コンサート

*プルミエ・コンサート:コンサートの幕開けを記念し、<プルミエ限定>特製グッズを来場者全員にプレゼント!

*ファイナル・コンサート:全国ツアーのフィナーレを一緒にお祝いしましょう!



<期間限定販売>グッズ付きチケット予約受付中!



全国ツアー開幕前に、いち早くコンサートグッズをご自宅にお届けします。

グッズ付きチケットの受付は、2024年1月21日(日)23:59まで!

◯対象席種:S席・SS席

◯対象受付:Club Harmony先行予約(先着)、ローソンチケット プレリクエスト(無料会員)先行(先着)









さらに、グッズ付きチケットをご購入者様全員に“オリジナル・ピンバッジ(非売品)”をプレゼント!この機会をお見逃しなく!







《Club Harmony 先行予約受付中(先着)》

お申込みはこちら▶︎ https://l-tike.com/clubharmony/





【出演者】





(C)濱津和貴

<指揮> 辻 博之



気鋭のオペラ指揮者。オーケストラ・アンサンブル金沢、東京フィルハーモニー交響楽団など、国内オーケストラとの共演を重ねると共に、柔軟かつ快活なレパートリーと音楽作りは、いずれの音楽シーンにおいても評価が高い。













THE ORCHESTRA JAPAN / オーケストラ・ジャパン



2015年の創立とともに「ディズニー・オン・クラシック ~春の音楽祭」にてデビュー。ジャンルや既存の在り方にとらわれることなく、音楽への情熱をひたむきに表現する姿勢と演奏で大反響を呼んでいるオーケストラ。













<ヴォーカリスト>



日本が誇る声楽家団体「二期会」に所属しオペラやクラシック歌曲を中心に活躍する、声楽の知識と高い技術を持った実力派。オーディションで選ばれた個性豊かなヴォーカリストによる日本語歌唱。













<ナビゲーター> ささきフランチェスコ



2008年より「ディズニー・オン・クラシック ~まほうの夜の音楽会」の案内役を務める。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍。2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けている。









【公演概要】





My First & My Best

ディズニー・オン・クラシック ~夢とまほうの贈りもの 2024

5/11(土)~6/16(日) 全国9都市11公演

公式サイト:https://www.harmonyjapan.com/docd2024/



主管:Disney Concerts

協賛:シチズン時計株式会社/ローム株式会社/ディズニー★JCBカード

後援:WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS/ユニバーサル ミュージック合同会社

協力:月刊「ディズニーファン」

制作:Harmony JAPAN

公演時間:約2時間15分(休憩含む)



※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております。

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。

※チケットをご購入の際は、ご自身の体調や環境をふまえてご判断くださいますようお願いいたします。公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはいたしません。



----------------------------------

Club Harmonyメンバー登録受付中!

「Club Harmony」は、ハーモニージャパンが制作するコンサートのご予約をお申し込みいただける登録・年会費無料の会員サービスです。

チケット最速先行申込みをはじめ、コンサートや公演グッズの最新情報など、コンサートをより楽しんでいただける情報やコンテンツを配信いたします!この機会に、ぜひご登録ください!

ご登録はこちら▶︎▶︎▶︎ https://www.harmonyjapan.com/club/

----------------------------------



■ディズニー・オン・クラシック 公式サイト

https://www.harmonyjapan.com/docd2024/

■ディズニー・オン・クラシック 公式 X:@onClassicDisney

■ハーモニージャパン 公式Instagram:@harmony_japan

■お問い合わせ:ハーモニージャパン/Disney on CLASSIC 公演事務局

https://www.harmonyjapan.com/contact



Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-17:40)