[株式会社ミスミグループ本社]

~欧州・米国に続き中国での展開を開始、時間価値提供を世界レベルへ~



株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大野龍隆)が提供する機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」は、10月9日より中国でのサービスを開始します。

meviyの海外での展開は、2021年12月の欧州、2022年10月の米国に続く3拠点目となります。

今後もグローバル展開を拡大し、IA(インダストリアル・オートメーション)産業のお客さまに時間価値を提供、生産性の向上に貢献します。







背景





meviyは、IA産業のお客さまの機械部品調達における非効率をグローバルで解消するというミッションに基づき海外展開を強化、欧州・米国に続く3拠点目として今回、中国でのサービスを開始します。

中国市場は、製造大国でありながら、その労働生産性においては課題が多く残されています。中国政府が2015年に公表した「中国製造2025」の中でも、具体的施策として製造業の効率・品質向上や、IoT・AIなど次世代情報技術の積極的活用を挙げており、国家としての改革が推進されています。実際に設計プロセスにおいて3D CADの普及は著しく、当社のお客さまでも3D CADでの設計が主流となっている一方、調達プロセスにおいては日本をはじめとする他市場と同様に、見積にかかる工数や価格・納期の不安定さなど課題が多く存在しています。meviyが提供する3Dデータによる「AI自動見積もり」、高品質の商品を確実に短納期で届ける「デジタルものづくり」の価値は中国市場においても極めてニーズが高く、中国の製造業の発展に大いに貢献できると考えています。



中国での展開サービス概要





日本のサービスラインアップに加え、中国市場ニーズに合わせた機能・サービスも展開します。

サービス開始日 : 2023年10月9日

展開サービス : 板金部品、切削部品(角物)

中国向け機能・サービス : 中国市場ニーズに対応した豊富な材質(56種類)・表面処理(18種類)・塗装(12種類)のバリエーション、精度・対応サイズ強化、刻印(全角漢字) など

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

▼meviyサービスサイト(中国語表記)

切削部品 https://info-meviy.misumi.com.cn/machined_plates/

板金部品 https://info-meviy.misumi.com.cn/sheet_metals/



漢字での刻印イメージ ※中国向け機能



中国のお客さまの声





中国でのサービス開始にあたり、先行して製造業や大学などの教育機関他、さまざまなお客さまにmeviyをご活用いただいています。その中でお客さまからは「3Dデータをアップロードするだけで見積もりが確認できる、見積もり用に紙の図面の作成が不要になり生産性が劇的に向上した」、「正確な見積が1分で取得できるのには驚いた」、「納期が非常に短く且つ保証されているのはありがたい、商品の品質も地場の業者と比較しても非常に高い」など、業務効率向上や納期・品質に関する高い評価の声をいただいています※1。

※1 日本大西電子株式会社 中国現地法人ご担当者さまの声(以下、動画)より



【meviyお客様事例(中国)】大西電子設備(昆山)有限公司様

(当社製作:https://youtu.be/inlwrTKXJGk)



meviyとは





meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。3年連続で国内シェアNo.1を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。



meviy WEBサイト: https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声: https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/





ミスミとは





オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32万社以上※2に販売しております。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。※2 2023年3月時点

(本文で記載した中国市場とは、meviyが現時点でサービスを展開している中国大陸市場を指します)



<English Follows>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

meviy, an AI-based parts procurement platform,

launches in China accelerating global expansion

~Service starts in China after Europe and the U.S. Taking “time value” delivery to a global level~



meviy, an AI-based parts procurement platform powered by MISUMI Group Inc. (Headquarters: Chiyoda-ku, Tokyo, Japan; Representative Director and President: Ryusei Ono), will start offering its services in China from October 9, 2023. This will be meviy’s third launch outside Japan, following Europe in December 2021 and the United States in October 2022. We will continue to expand meviy’s global rollout, providing time value to Industrial Automation customers and contributing to productivity improvement.







Background





With our mission to eliminate parts procurement inefficiencies for industrial automation customers worldwide, meviy has been focusing on its global expansion. We are pleased to announce the launch of meviy in China, which will be the third rollout after Europe and the United States.

Although China is a manufacturing powerhouse, it faces many labor productivity challenges. In 2015, the Chinese government released "China Manufacturing 2025", which lists specific measures to improve manufacturing efficiency and quality, and to actively use next-generation information technologies such as IoT and AI, indicating that state-led reforms are being promoted. 3D CAD has become extremely popular in the Chinese design industry and is now the norm for our customers. However, on the procurement front, China faces many of the same issues as in other markets, including Japan, such as the number of man-hours required for quotes, price instability, and delivery dates. We believe that there is a high potential demand in the Chinese market for the value that meviy can offer: "AI auto-quoting" using 3D data and "digital manufacturing" that reliably provide high-quality products in a short delivery time. meviy will make a significant contribution to the development of China's manufacturing industry.



meviy China Service Overview





meviy China offers features and services tailored to the needs of the Chinese market, as well as those already available on the meviy Japan platform.

Service Start Date: October 9, 2023

Parts covered by this service: Sheet metal parts, machined parts (square)

meviy China features and services to meet the needs of the Chinese market include:

a wide range of materials (56 types); a variety of surface treatments (18 types), coatings (12 types) enhanced accuracy and compatible sizes, and engraving (full-width Chinese characters)

For more information on the services please see below.

▼meviy service website (in Chinese)

Machined plates https://info-meviy.misumi.com.cn/machined_plates/

Sheet metals https://info-meviy.misumi.com.cn/sheet_metals/



Example: engraved Chinese characters

*This feature is available on meviy China platform.



meviy China Customer Testimonials





For the launch in China, we made a preliminary release available to customers in the manufacturing industry and educational institutions including universities. meviy received high praise*1 for improving operational efficiency, delivery time, and quality.

"With meviy, I can get a quote simply by uploading 3D data, so I no longer need to make paper drawings for quotes, which has dramatically improved my productivity," "I was surprised that I could get an accurate quote in one minute," "I appreciate that the delivery time is very short and guaranteed," and "The quality of the products is also very high compared to local suppliers."

*1Comments from the person in charge of the Chinese subsidiary of Ohnishi Electronics (Kunshan) Co., Ltd. (Video below).



【meviy China Customer Testimonials】 Ohnishi Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

(Video created by MISUMI:https://youtu.be/Ie1znqNp0BY)



meviy website https://meviy.misumi.com.cn/zh_cn-cn/ (in Chinese)



Please see our press release below for more information.

https://www.misumi.co.jp/english/assets/doc/ir/news/news_231006.pdf



<附有中文版>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非标零件AI智能报价平台“meviy”

正式登陆中国市场,加速全球拓展

~继欧洲和美国之后在中国展开業务,将时间价值提供提升到世界级水平~



株式会社米思米集团总公司(总公司:东京都千代田区、代表董事社长:大野龙隆)提供的非标零件AI智能报价平台“meviy”于10月9日开始在中国提供服务。

中国是meviy继2021年12月于欧洲、2022年10月于美国之后,在海外开展業务的第3个国家和地区

今后我们将继续加強全球拓展,为IA(工業自动化)行業的客户提供时间价值,并为提高生产效率做出贡献。



背景





meviy基于在全球范围解决工業自动化行業客户机械零件采购效率低下问题的使命,不断加強海外業务的拓展,作为继欧洲和美国之后的第三个网点,此次正式登陆中国市场。

中国已经是制造大国,但在劳动生产效率方面仍存在不少课题。2015年公布的“中国制造2025”规划中,明确提出了提倡提升制造業的生产效率和质量,积极活用物联网和AI等先进信息技术的方针,并作为国家层面的改革进行推进。在中国市场上设计流程中的3D CAD已得以迅速普及,在本公司客户中3D CAD设计已成为主流,另一方面在采购流程中与以日本为代表的其他市场一样,存在报价时间长、价格和交期不稳定等诸多课题。我们认为meviy根据客户提供的3D数据进行“AI自动报价”、以及通过“智能制造”为客户提供高品质、短交期的价值在中国市场也有极高的需求,并能为中国制造業的发展做出巨大贡献。



在中国开展的服务概要





除了日本的服务内容以外,还提供符合中国客户需求的功能和服务。

服务开始日 : 2023年10月9日

服务内容 : 钣金加工、机加工(方件)

面向中国的功能和服务 : 满足中国市场需求的丰富的材质(56种)、表面处理(18种)、喷涂(12种)为客户提供多样化的选择。扩充了精度对应范围和对应尺寸、提供激光打标服务(全角中文)等

关于服务的详情,请参照以下网站。

▼meviy服务网址(中文)

机加工 https://info-meviy.misumi.com.cn/machined_plates/

钣金加工 https://info-meviy.misumi.com.cn/sheet_metals/



中文激光打标的零件示例 ※面向中国市场的功能



来自中国客户的心声





面向中国市场的正式展开服务之际,已经有部分制造業、大学等教育机构等各行各業的客户使用了meviy的服务。其中,我们收到了来自客户的对于meviy能够提升業务效率、确保交期和质量给予的高度评价,例如“只需上传3D数据即可确认报价,无需为报价而出纸质图纸,极大地提高了工作效率”、“1分钟内就能获得准确报价,令人惊叹”、“交期很短且稳定有保障,这点非常好,产品质量与原先供应商相比有大幅提升”等※1。

※1摘自日本大西电子株式会社 中国子公司设计负责人的心声(以下为视频内容)



【meviy 客户案例(中国)】 大西电子设备(昆山)有限公司

(米思米制作:https://youtu.be/Ie1znqNp0BY)



meviy网站 :https://meviy.misumi.com.cn/zh_cn-cn/

客户事例 :https://bit.ly/3F3ucnQ



更多信息,请参阅下面的新闻稿。

https://www.misumi.co.jp/english/assets/doc/ir/news/news_231006_cn.pdf



