[株式会社ニーズウェル]

~長崎県内採用の促進~



株式会社ニーズウェル(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 船津 浩三)は、2023年10月から開催されているコードキャンプ株式会社(本社:東京都、代表 川西 里佳)主催の「ながさき IT CAMP」に参加しますので、お知らせいたします。





1.参加経緯

当社では、中期経営計画の成長戦略の一つとして人材不足の解消や優秀な人材確保に向け「ニアショア開発の拡大」を掲げ、2019年に長崎県長崎市に「長崎開発センター」を開設いたしました。

長崎開発センターは2024年9月期に100名体制を目指しておりますが、人材採用で苦慮しております。そこで、IT技術者の人材採用促進に向け、基本給・初任給賃上げを実施すると共に、「ながさき IT CAMP」に参加いたします。



2.「ながさき IT CAMP」概要

長崎県では、「IT分野人材育成・就職支援事業」として、『ながさき IT CAMP』の講座を実施し、IT業界で働くためのスキルを学びたい県内就職(転職)希望者をIT人材として育成し、県内企業への就職を促進しております。



【主催】コードキャンプ株式会社



【受講対象者】長崎県内の情報関連企業等への就職を希望するIT分野未経験の求職者※

(※求職者:スキルアップ等により正社員を目指すパート・アルバイト従業員、大学生及び専門学校等高等教育機関の在学生を含む)



【学習内容】受講者は「エンジニア養成コース(学習時間:200時間)」または「ITリテラシー基礎コース(学習時間:200時間)」を選択し、オンライン学習を実施。最終発表会では受講者の学習過程・成果、プレゼン能力を企業に直接アピールできる



【参加イベント】受講者の就職、長崎県内企業の採用に直結する「最終発表会・企業交流会」へ参加







3.長崎開発センター

事業所名:株式会社ニーズウェル 長崎開発センター

住 所:長崎県長崎市興善町2-21 明治安田生命長崎興善町ビル 6階





【会社概要】

会社名:株式会社ニーズウェル

所在地:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者:代表取締役社長 船津 浩三

設立:1986年10月

URL:https://www.needswell.com/

事業内容:ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【ニュースリリースについてのお問合せ先】CC室

ir-contact@needswell.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-11:47)