2023年1月から大阪出身・中島颯太(FANTASTICS)がDJを務めるFM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE: LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」がスタート。

新年度目前の、受験・卒業・就活・転勤など・・・それぞれにステージの変化のある「春」に向かうタイミング。

[JUMP UP] をテーマとして、中島颯太自身が思うことやリスナーのメッセージをもとに、一緒に上を向いてすすみたくなる1時間を送りします。



初回放送は1月6日(金)夜8時。生放送でお送りします。お楽しみに。



【中島颯太(FANTASTICS) コメント】

地元大阪でレギュラーラジオができるなんて本当に夢のようです。

自分の大好きな音楽とトークでみなさんと一緒に明るい未来に進んでいきたいです。

たくさんのお便り待ってます。これから宜しくお願い致します。



【番組概要】

◎番組タイトル=

FM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE: LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」

◎放送日時=毎週金曜日20:00~21:00(初回1月6日(金)生放送)

◎DJ=中島颯太(FANTASTICS)

◎公式HP= https://funky802.com/future/



