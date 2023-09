[デウス エクス マキナ ジャパン ]

日本のアウトドアウェアの機能的な素材、ミリタリーから着想を得た多用途性、東京のストリート感の3つを掛け合わせたスタイルが特徴。



Deus Powdertools デウス パウダーツールズ



「冬も夏と同じく楽しみ、アクティブに過ごすべきだ」という信念に基づき、デウス・パウダーツールズは、地球上で最も雪の多い国、日本でデザインとテストされています。都市から雪山まで対応できる暖かく機能的な衣類で、パウダーツールズの服は速乾性に優れ、通気性が高く、スロープでアクティブに動き回りながらも実用的な性能を維持します。デウス・パウダーツールズは、体温調整をしやすいように重ね着ができるデザインとなっており、

このウェアを着まわすことでウィンターシーズンを暖かくスタイリッシュに楽しむことができます。





デウス エクス マキナの世界観から生まれた冬期アパレルライン

DEUS POWDERTOOLS/デウスパウダーツールズ 第一弾



デウス浅草・公式オンラインストアにて

9/30 (土)より順次発売



デウス パウダーツールズ コレクション ▶︎ https://x.gd/mcCyi























デウス エクス マキナの世界観から生まれた冬期アパレルライン

DEUS POWDERTOOLS/デウスパウダーツールズ 第一弾

デウス浅草・公式オンラインストアにて

9/30 (土)より順次発売

デウス パウダーツールズ コレクション ▶︎ https://x.gd/mcCyi







【Deus Ex Machina 公式 アカウント】

Online Store https://jp.deuscustoms.com/

Deus Japan Instagram @deusresidence https://www.instagram.com/deusresidence/?hl=ja

Deus Records Instagram @deusrecords https://www.instagram.com/deusrecords/

LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M

X @deus_japan https://twitter.com/deus_japan





ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。





Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

カフェ 平日10am- 6pm

アパレル 11am-7pm 年中無休

無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。



#デウス #デウスエクスマキナ #DeusExMachina



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-20:40)