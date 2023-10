[スポーツナビ株式会社]





スポーツナビは、2023-24シーズンもB.LEAGUE公認応援番組「B MY HERO!」を配信します。



4シーズン目となる「B MY HERO!」は10月3日(火)18:00からスタートし、B.LEAGUEシーズン中の毎週火曜日に生配信。「あなたのヒーローを見つける1時間」をコンセプトに、B.LEAGUE各節の振り返りや選手インタビュー、各クラブを様々な切り口で紹介する特集企画などB.LEAGUEの最新情報やコンテンツが盛りだくさん。また、B.LEAGUEだけではなく日本代表戦やウインターカップ(高校バスケ)の情報もお届け予定。FIBAバスケットボールワールドカップ2023の熱冷めやらぬバスケ界にぜひご注目ください。



MCは引き続き、こにわさん・関根ささらさんが務めます。



【番組概要】

■配信番組

B.LEAGUE応援番組「B MY HERO!」



■配信日時

2023年10月3日(火)18:00~19:00

※以後、B.LEAGUEシーズン中毎週火曜日に配信予定



■出演者

MC:こにわ、関根ささら

ゲスト:B.LEAGUE選手、解説者ほか



■配信ページURL

第1回:https://sports.yahoo.co.jp/livestream/sportsnavi/basket/231003001

特設サイト:https://sports.yahoo.co.jp/contents/13789



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-01:40)