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【製造業界必見】求人原稿制作のコツを大公開？！ノウハウTOP…

【製造業界必見】求人原稿制作のコツを大公開？！ノウハウTOP5をセミナーで解説｜天職市場

［株式会社天職市場］

2023年08月24日(木) 14:00 ~ 15:00

働くに関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都港区浜松町、代表取締役：春名敬太、以下 天職市場）は、2023年8月24日(木) 14:00に、製造業界向けオンラインセミナー『今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー』を開催いたします。

【製造業界様向け】今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー
詳細ページ＞＞https://1049.co.jp/seminar/seminar_230824/?utm_source=prtimes&utm_medium=seminar&utm_campaign=230824



毎回人気の求人原稿赤入れセミナーで扱った今までの改善ポイントを総まとめ！
製造業界に特化した原稿改善特別セミナーを開催いたします。
「求人の改善ポイントを知りたい」
「製造業界のトレンドを知りたい」
そんな企業様はぜひご参加ください。
すぐに使いたくなる改善ポイントを5つ厳選して紹介します！

当日のプログラム


1）製造業界の採用トレンド
2）求職者が見ているポイントとは
3）原稿改善ポイントTOP5
4）質疑応答

開催概要


【製造業界様向け】今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー
会場：WEBセミナー
主催者：株式会社天職市場
参加費用：無料
開催日時：8月24日(木) 14:00～15:00 ※10分前から入室可能

詳細ページ＞＞https://1049.co.jp/seminar/seminar_230824/?utm_source=prtimes&utm_medium=seminar&utm_campaign=230824

主催企業



会社名：株式会社 天職市場
天職市場は企業の人材採用を支援するメディア企業として、主にオウンドメディアリクルーティングと採用マーケティングの領域でサービスを提供しています。 雇用形態や採用難易度に関わらず、従来の採用手法から新たな施策が必要となっている企業に対しターゲットとなる求職者のニーズや志向などに応じたマーケティング戦略を構築し、採用成功への確度を上げていくことを目指します。


本社：東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
新宿センタービル33F
設立：2006年
資本金：5,000万
事業：ウェブサイト制作事業、採用支援システム運営事業、求人サイト tenichi(R)運営事業
https://1049.co.jp/

グループ名称 ： キャムコムグループ
事業内容：「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。


本社：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館16階
代表者：グループ代表 神保 紀秀
設立：2001年8月
売上高：1,292億円 ※2023年3月末 グループ計
資本金：４億円 ※2023年3月末 グループ計
従業員数：2,385人 ※2023年3月末 グループ計 派遣スタッフ除く
連絡先：03-6701-4510（代表）
主要拠点 ： 全169拠点 ※2023年3月末 グループ計
https://cam-com.inc/

本リリースについてのお問い合わせ先


株式会社天職市場 セミナー事務局 担当：櫻井
電話番号：0120-52-1049
お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/10-15:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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