［株式会社天職市場］

2023年08月24日(木) 14:00 ~ 15:00



働くに関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都港区浜松町、代表取締役：春名敬太、以下 天職市場）は、2023年8月24日(木) 14:00に、製造業界向けオンラインセミナー『今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー』を開催いたします。



【製造業界様向け】今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー

詳細ページ＞＞https://1049.co.jp/seminar/seminar_230824/?utm_source=prtimes&utm_medium=seminar&utm_campaign=230824







毎回人気の求人原稿赤入れセミナーで扱った今までの改善ポイントを総まとめ！

製造業界に特化した原稿改善特別セミナーを開催いたします。

「求人の改善ポイントを知りたい」

「製造業界のトレンドを知りたい」

そんな企業様はぜひご参加ください。

すぐに使いたくなる改善ポイントを5つ厳選して紹介します！



当日のプログラム





1）製造業界の採用トレンド

2）求職者が見ているポイントとは

3）原稿改善ポイントTOP5

4）質疑応答



開催概要





【製造業界様向け】今すぐ使いたくなる原稿ノウハウTOP5大公開セミナー

会場：WEBセミナー

主催者：株式会社天職市場

参加費用：無料

開催日時：8月24日(木) 14:00～15:00 ※10分前から入室可能



詳細ページ＞＞https://1049.co.jp/seminar/seminar_230824/?utm_source=prtimes&utm_medium=seminar&utm_campaign=230824



主催企業







会社名：株式会社 天職市場

天職市場は企業の人材採用を支援するメディア企業として、主にオウンドメディアリクルーティングと採用マーケティングの領域でサービスを提供しています。 雇用形態や採用難易度に関わらず、従来の採用手法から新たな施策が必要となっている企業に対しターゲットとなる求職者のニーズや志向などに応じたマーケティング戦略を構築し、採用成功への確度を上げていくことを目指します。





本社：東京都新宿区西新宿1丁目25番1号

新宿センタービル33F

設立：2006年

資本金：5,000万

事業：ウェブサイト制作事業、採用支援システム運営事業、求人サイト tenichi(R)運営事業

https://1049.co.jp/



グループ名称 ： キャムコムグループ

事業内容：「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。





本社：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館16階

代表者：グループ代表 神保 紀秀

設立：2001年8月

売上高：1,292億円 ※2023年3月末 グループ計

資本金：４億円 ※2023年3月末 グループ計

従業員数：2,385人 ※2023年3月末 グループ計 派遣スタッフ除く

連絡先：03-6701-4510（代表）

主要拠点 ： 全169拠点 ※2023年3月末 グループ計

https://cam-com.inc/



本リリースについてのお問い合わせ先





株式会社天職市場 セミナー事務局 担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/10-15:16）