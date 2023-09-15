大人気インフルエンサー金子麻貴さんがセレクト＆コーディネート…
［ネオグラフィック］
株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市西区／代表取締役社長：工藤 正樹）の30代～40代向けブランド「Re:EDIT（リエディ）」とインフルエンサー金子麻貴さんの2023A/Wタイアップ企画第一弾
金子麻貴さんセレクト Re:EDITの秋新作アイテムでつくる 大人の上品カジュアル
大人気インフルエンサー金子麻貴さんが Re:EDITの秋冬新作アイテムをセレクト＆セルフコーディネート。
シンプルながらも感度の高い 大人の上品なカジュアルスタイルが魅力のLOOK第一弾を公開しました。
特設ページ
https://reedit.jp/ext/influencer/kanekomaki/index.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
OUTER ￥8,999
https://reedit.jp/item/138276.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥2,999
https://reedit.jp/item/137109.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥3,979
https://reedit.jp/item/134921.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
SHOES ￥5,498
https://reedit.jp/item/134823.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥2,999
https://reedit.jp/item/137108.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥3,979
https://reedit.jp/item/134918.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥2,999
https://reedit.jp/item/137109.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥3,979
https://reedit.jp/item/134918.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥3,298
https://reedit.jp/item/138327.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥3,298
https://reedit.jp/item/133692.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
SHOES ￥4,499
https://reedit.jp/item/136806.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
ONE-PIECE ￥4,699
https://reedit.jp/item/133353.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
SHOES ￥5,498
https://reedit.jp/item/134823.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥3,298
https://reedit.jp/item/138327.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥2,699
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OUTER ￥4,799
https://reedit.jp/item/136715.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
TOPS ￥2,999
https://reedit.jp/item/137109.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
PANTS ￥3,979
https://reedit.jp/item/134921.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
maki kaneko (@mtmmaki)
https://www.instagram.com/mtmmaki/
■Re:EDIT ONLINE STORE
https://reedit.jp/index.html?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=kanekomaki
■instagram
https://www.instagram.com/reedit_official/
■WEAR
https://wear.jp/shop/53273/
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/15-20:46）
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