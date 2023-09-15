長縄まりあ、伊藤彩沙、安済知佳、森嶋秀太が『GINKA』出演決定！ 意気込みコメント到着＆サイン色紙が当たるキャンペーンがスタート！長谷川育美が歌うOP「Star Trail」も本日解禁！

(09/15 20:46)