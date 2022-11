[株式会社Direct Tech]

11月11日(金)より公式サイト・全国のバラエティショップにて https://uchoobeauty.com/



BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都港区、代表取締役社長:森勇気、以下 Direct Tech)は、デザインコンサルティングファームの株式会社アナイスカンパニー(本社:東京都港区、代表取締役:上妻善弘、以下アナイスカンパニー)と、男女混合パフォーマンスグループ・AAA(トリプル・エー)メンバーの宇野実彩子との協働プロデュースコスメブランド『U/CHOO』(ユーチュー)より、ひと塗りで潤う高保湿リップバーム「YES! LIP」(イエス! リップ)を11月11日(金)より公式サイト・全国のバラエティショップ(※)にて順次販売開始いたします。











2005年にデビューした宇野実彩子(AAA)は、ソロアーティストとしての活動はもちろん、ドラマや映画、舞台への出演をはじめ、モデルとしても多くの作品を残すなど、マルチなシーンで活躍しています。そんな彼女が、トレンド感と自分らしさの両方を兼ね備えたコスメを創りたいという想いのもとプロデュースするコスメブランド『U/CHOO』を2022年1月にローンチ。「発色が良くて本当に落ちにくい」や「捨て色がなくて使いやすい」とご好評頂き、累計販売数が40万個を突破しております。







今回発売いたします「YES! LIP」は、ひと塗りで潤う高保湿リップバームです。なめらかなつけ心地と自然な光沢感で、ひと塗りで潤いのある生き生きとした唇を長時間キープします。カラーは、ほんのりピンクの「BABY PINK」、繊細なパールが輝く「MERMAID PEARL」、シーン問わず使える万能クリアの「BRIGHT CLEAR」の3色展開です。また公式サイトでは店頭と異なる限定デザイン容器で発売いたします。さらに公式サイトにて「YES! LIP」を3点以上ご購入の方に先着数量限定ノベルティとして、「U/CHOOオリジナルミラー」をプレゼントいたします。



この機会にぜひ、宇野実彩子(AAA)のこだわりが詰まった「YES! LIP」で、“ぷるるん唇”をお楽しみください。



※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※お取扱い製品については、お近くの店舗へお問い合わせください。



【U/CHOO公式サイト】 https://uchoobeauty.com/

【LINE】 https://lin.ee/gNUwDkT

【Instagram】 https://www.instagram.com/u_choo_official/

【Twitter】 https://twitter.com/u_choo_official





商品概要



ひと塗りで潤い瞬間チャージ

ぷるるん高保湿リップバーム

YES! LIP







▪商品名:YES! LIP

▪価格:¥1,100(税込)

▪カラー展開:3色

▪発売日:11月11日(金)



BABY PINK

血色感をプラスする

ほんのりピンク

〈店頭デザイン〉





〈公式サイト限定デザイン〉





MERMAID PEARL

いつもと違う大人の印象

繊細パール

〈店頭デザイン〉







〈公式サイト限定デザイン〉







BRIGHT CLEAR

シーン問わず使える

万能クリア

〈店頭デザイン〉









〈公式サイト限定デザイン〉









商品特長



1.高保湿

ココナッツオイル配合で

唇の乾燥を目立たなくし、ふっくらぷるんな唇に。



2.長時間キープ

さらっとした付け心地で

べたつかず自然な仕上がりをキープ。



3.光沢感を持続

素顔にもスッと馴染む

ナチュラルな発色。





公式サイト限定ノベルティ







公式サイトにてYES! LIPを3本以上ご購入いただいた方に

先着数量限定ノベルティとして「U/CHOOオリジナルミラー」

をプレゼントいたします。



※1注文につき1点限りのプレゼントとさせていただきます。

※なくなり次第終了となります。

※ノベルティの有無については商品の発送をもって代えさせていただきます。





ブランドコンセプト



アーティストとして多くの女性を魅了する

宇野実彩子(AAA)が手掛ける『U/CHOO』が

あなたの毎日に長時間続く“かわいい”の魔法をかける。



「かわいい」に限界なんて無い。



『U/CHOO』はトレンド感と自分らしさ、両方を兼ね備えた

あなただけの「かわいい」を引き出し続けます。



YOU CHOOSE アナタが選ぶ









宇野 実彩子 プロフィール



MISAKO UNO

宇野 実彩子(AAA)







Birth Date: 1986/7/16

Birth Place: 東京都

Height: 160cm

Blood Type: O型



男女混合パフォーマンスグループ「AAA」のメインボーカルとして、2005年にデビュー。



2018年にソロデビューを果たす。

2021年7月に「AAAメンバーのみんな、AAAを応援してくれるファンの皆さん、AAAを支えてくれるスタッフの皆さん」といったAAAのすべてに、「Attack All Around」と共に、「All(すべての人へ) AppreciAte(感謝)」を贈り届けるプロジェクトを発表。



4月6日に 2nd Album「All AppreciAte」をリリース。

そして、Albumを引っさげた全国ツアー「UNO MISAKO Live Tour -All AppreciAte-」を、4/8~全国Zepp会場にて開催。

さらに7/16には自身初となる誕生日イベント「宇野実彩子 Birthday Event 2022」を開催。

さらに『All AppreciAte Project』のファイナルとなる追加公演を、10/8・10/9 神奈川県 ぴあアリーナMMにて2DAYS開催。



また現在、ソロ活動と並行して自身のアパレルブランド「LAVANDA」やフレグランス「BRING ME.」のディレクションも務めるなど、多岐に渡り活躍の場を広めている。



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCTy6PjDyAduZCkmmjD_XjTQ

Instagram:https://www.instagram.com/misako_uno_aaa/

Twitter:https://twitter.com/uno_uno_0716

TikTok:https://www.tiktok.com/@misako_uno





Direct Tech 会社概要



Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。



会社名 :株式会社Direct Tech

住所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立 :2018年11月

代表者 :森 勇気

事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL :https://direct-tech.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-16:16)