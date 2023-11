[特定非営利活動法人 開発メディア]

世界人口の1%以上が難民・国内避難民という現実



途上国を専門とする非営利メディアの「ganas」(運営:NPO法人開発メディア)は2024年2月27日~3月7日、南米コロンビアの第2の都市メデジンで取材し、記事を書き、それを発信するプログラム『Global Media Camp in コロンビア』を開催します。メデジンは、世界最大といわれた麻薬組織メデジンカルテルがかつてあった場所。いまはベネズエラ難民が多く流入しています。Global Media Campはこれまで、9カ国11カ所で計37回開催してきた実績をもちます。







2024年の2~3月に南米のコロンビアを「取材」してみませんか?



参加者一人ひとりに通訳(日本語または英語)をつけるので、スペイン語ができなくても大丈夫。取材先も、普通ならば行けない場所・会えない人ばかり。ベネズエラ難民、国内避難民、先住民など社会的弱者も積極的に取材します(難民・国内避難民はパレスチナ、ウクライナ、シリア、ミャンマー、スーダンなどだけではありません)。しかも取材した内容は、あなたの署名記事としてNPOメディア「ganas」のサイトで読者に向けて発信します。



こんな実践的なプログラムが『Global Media Camp in コロンビア』です。ちなみにコロンビアは、ニューヨークタイムズが発表した「2018年に行くべき52の場所」でも2位にランクインしました。



コロンビアのなかでも、『Global Media Camp in コロンビア』の拠点となる街メデジンは「世界で最も革新的な都市」に選ばれるなど、近年大きな注目を集めています。



パブロ・エスコバルやメデジンカルテルといった名前を聞いたことのある人もいることでしょう。メデジンはかつて、麻薬組織やゲリラが幅を利かせる危ない街でした。ところが、これまで誰もやらなかった治安改善政策を実行。その努力が実り、外務省の海外安全情報でも「レベル1」と東南アジア並みになりました。



しかもコロンビアは、建国史上初めてとなる左派政権が2022年8月に誕生した注目の国。ラテンアメリカ最大の反体制武装勢力で、左派ゲリラのコロンビア革命軍(FARC)と50年以上戦ってきたコロンビア政府が左傾化したというニュースは世界から驚きをもって迎えられました。ちなみにラテンアメリカにはいま、左傾化の波が押し寄せています(中国の影響も強まっています)。



『Global Media Camp』では、インプット(取材)とアウトプット(記事執筆)を繰り返します。たった10日間でも集中して取り組めば、コロンビアの知識が驚くレベルで深まり、また複眼的な見方ができるようになります(ただし努力は必要。好奇心を追求するプロセスは楽しいです。一緒に頑張りましょう)。



加えて、「情報を引き出す力」「要点をまとめる力」「伝える力」など“一生もののコミュニケーションスキル”の基礎も身につきます。こうしたスキルは、記者としてはもちろん、営業・企画・プレゼン・報告書作成などさまざまなシーンで活用できますよね! まさに本当の勉強です。



『Global Media Camp in コロンビア』の全日程にはganas編集長が同行します。ネタや視点(切り口)の見つけ方から、取材対象者への質問の仕方、要点のまとめ方、伝わる記事の書き方(発信力の基礎)までをマンツーマンで指導してもらえます。



ご存知ですか? 世の中が便利になって一番衰えるのは「考える力」ということを。ネット検索やコピペに頼らず、自分の言葉で書ける力を養うことがグローバル時代、AI(人口知能)時代を生き抜く武器になるのです。



■『Global Media Camp in コロンビア』の概要



◎場所:コロンビア・メデジン

◎期間:2024年2月27日(火)~2024年3月7日(木)

*2月27日に現地集合(当日着の希望者に限って、メデジンの国際空港でお迎え)、3月7日に現地解散、9泊10日の現地研修プログラム

*フライトについてはご相談ください(11月10日現在、JALの格安航空会社ジップエアを使えば飛行機代は往復15万円台から)

◎料金:一般23万9800円、学生21万9800円

*渡航費(航空券は早めに買われたほうが安いです)、保険代(3500円程度)は含まれません

*含まれるもの:講習費、宿泊費、取材先への移動費、通訳の費用、その他取材費用、食事代(朝、昼、夕。飲み物やデザートは除く)

*ganasサポーターズクラブのパートナー/サポーターは3万円の特別割引があります(早割との併用のみ可。このプログラムへのお申し込みと同時に、ganasサポーターズクラブに入会されても割引を受けられます。大変お得です)

*2023年12月27日(水)までのお申し込みは「早割」として1万円割引(入金が完了していること)

*ご友人同士で申し込むと「友だち割」として、それぞれに5000円キャッシュバック(早割との併用のみ可)

*「学生」料金が適用されるのは、プログラム開始日の時点で大学・大学院・専門学校に在籍されている方。学生証の提示を求めることがあります

*特典として、2024年春に開講予定の「グローバルライター講座」(5万5000円相当)または「77日記者研修」(6万9000円相当)を特別に2万円で受講できます(ただしganasサポーターズクラブに入っている/入ることが条件)

◎〆切:2024年1月27日(土)

*2023年12月27日(水)までのお申し込みは「早割」として1万円割引(入金が完了していること)

*先着順です

◎定員:最大8人程度(先着順)、最少開催人数4人程度

◎事前研修:2024年2月後半または2月初めを予定(1回のみ。8時間程度)

*参加者の都合を優先し、日時を決めます。ご相談ください

*場所は東京・市ヶ谷のJICA地球ひろばを予定

◎報告会:2024年4~6月を予定(希望者のみ。記事を発信するだけでなく、プレゼンというアウトプットをする格好の機会になります)

◎主催:特定非営利活動法人開発メディア(ganasの運営団体)

◎問い合わせ先:devmedia.ganas@gmail.com



■『Global Media Camp in コロンビア』の基本的なスケジュール(予定)と取材先候補



2/27(火)現地集合

2/28(水)取材

2/29(木)記事の執筆&フィードバック

3/1(金) 取材

3/2(土) 記事の執筆&フィードバック

3/3(日)取材

3/4(月)記事の執筆&フィードバック

3/5 (火)取材

3/6 (水)記事の執筆&フィードバック、フェアウェルパーティー

3/7(木) ふりかえり、現地解散(昼ごろ)



下のような取材先・テーマを候補として考えています(ご希望があればお気軽にお問い合わせください)。

↓↓↓

ベネズエラ難民、国内避難民(IDP)居住区、先住民保護区、元ゲリラ兵が立ち上げたかばん屋、グラフィックアートで観光地へと変貌を遂げた元スラム街、医療、教育、各種NGO、起業家、ユニークなコロンビア人など多数。



■『Global Media Camp』に参加すると得する3つの理由



1)途上国を取材できる!

‥‥『Global Media Camp』は、途上国を本格的に取材でき、記事を書き、それを発信する唯一無二のプログラムです。スタディツアーのように、担当者からレクチャーをひたすら受けるのではありません。参加者自らが取材対象に自由に質問します(コロンビアでは英語または日本語を使います。もちろんスペイン語でも取材可能!)。取材は、その国のことを短期間で少しでも深く、また多角的に知る手段のひとつ!



2)スキルアップできる!

‥‥『Global Media Camp』では新しい体験をするだけではありません。ネタ(良い話も悪い話も)や視点(切り口)を見つける力、情報を引き出すために質問する力、物事を掘り下げる力、要点をまとめる力、伝わる文章を書く力など“一生モノのコミュニケーションスキル”の向上を目指します。各回の参加者を最大8人に絞っているため、ganas編集長からマンツーマンでフィードバックを受けられます。頑張った実績として、現地取材をベースにした「署名記事」が残ります。記事には1万以上の「いいね!」が付いたことも。ステレオタイプでない記事の発信にも意義がありますよね。



3)途上国を「複眼の視点」で見られる!

‥‥「途上国=貧困 or 幸せ」などと決めつけていいのでしょうか? 物事に対する見方はさまざま。『Global Media Camp』では複眼の視点で物事をとらえる方法を学びます。世の中には自分が知らないこと、自分自身で無意識に決めつけてしまっていることがたくさんあります。取材も含め、現地の人と話す時間をたっぷりとっていますので、疑問を直接ぶつけてみてください。脱ステレオタイプを目指しましょう。



■『Global Media Camp』で得られる5つのスキル



1)発見力

‥‥記事を書くには「ネタ&切り口」が不可欠です。毎日の取材ではまず、具体的なネタ探しと格闘します。ネタは、問題や長所を指す場合も少なくありません。ネタ探しの日々は「見つける力」(発見力)を向上させます。



2)質問力

‥‥ネタ&切り口を見つけたらおしまい、ではありません。関係する情報をいかに集めるか(インプット)が重要。質問の仕方によって、得られる情報の質・量、ひいては記事の内容・レベルは大きく変わります。取材現場では毎日、記事を書くために必要なたくさんの質問をします。質問力(情報を聞き出す力)を集中的に鍛えます。



3)考察力

‥‥質問による情報収集(インプット)・ブレインストーミング・記事執筆(アウトプット)・講師からのフィードバックを繰り返すことで、物事を掘り下げる体験をします。「これまで見えなかったこと」が見えるようになることも。ここでカギとなるのは、“関係が一見なさそうなもの同士”をつなげて考える発想です(たとえば「宗教」+「SNS」=どうなるでしょう?)。意外なこと・つながりを見つけた瞬間はまさに快感!



4)要約力

‥‥要点をまとめる力もつきます。言いたいことが不明瞭な長い話は、とりわけ社会に出ると聞いてもらえません。内容を薄めずに/抽象化せずに、いかに簡潔に表現できるか。これは記事(特に見出し、リード)の書き方に通ずるものがあります。要約力はいま注目のスキルのひとつ。これを毎日特訓します。



5)文章力

‥‥カッコいい/美しい文章よりも、いかに伝わるか/読まれるかが大事ですよね? そのテクニックを学びます。文章力はコミュニケーション力の基本。レポートやエントリーシート(ES)の作成にも当然役立ちます。とりわけ最近は、電話よりも、メールを書く機会が激増しているだけに、文章で伝える重要性は高まっています。



■コロンビア(メデジン)のここが興味深い!



☑コロンビア建国史上初めての左派政権(グスタボ・ペトロ大統領)が2022年8月に誕生した。また、副大統領には初めて黒人女性(フランシア・マルケス氏)が就任。



☑シャキーラやフアネス、ルイス・フォンシなど、ラテンポップを代表する歌手を輩出する国。シャキーラは、2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会でもテーマソング「Waka Waka (This Time for Africa)」を歌った。



☑コロンビアといえばコーヒーが有名だが、付加価値の高さで勝負するのが真骨頂。「フアン・バルデス」(ソンブレロを被り、ポンチョを羽織り、ラバを連れて歩く)という農園主のキャラクターを作り、世界に売り込む。フアン・バルデスのロゴ入りグッズもあるほど。



☑カーネーションの生産規模は世界一。バラ、カーネーション、ダリア、キクなど切り花の輸出はオランダに次ぐ2位で、日本の輸入カーネーションの7割はコロンビア産とも。メデジンでは8月に「花祭り」が開かれ、世界中から観光客が押し寄せる。



☑ラテンアメリカの美女大国「3C」の一角を占めるのがコロンビア(あとの2つはチリとコスタリカ)。なかでもメデジンは域内最大級のファッションイベント「コロンビア・モーダ」の開催地。



☑ラテンアメリカ文学の最高峰といえば「百年の孤独」。著者であるノーベル賞作家ガルシア・マルケスはコロンビア人で、多くの日本人作家にも影響を与えた。ガルシア・マルケスは、キューバ革命を先導したフィデル・カストロとも親交があった。



☑「イエス・キリストが生きていれば、ゲリラになっていただろう」の名言を残した「解放の神学」の先駆者カミロ・トーレスを生んだ国でもある。カミロ・トーレスはゲリラになった最初の神父。ちなみにカミロ・トーレスとガルシア・マルケスはコロンビア国立大学法学部の同級生だった。



☑メデジンは、コロンビアの「治安改善」と「経済再建」を同時に達成させたウリベ元大統領(2002~2010年)の出身地。世界最大といわれた麻薬組織メデジンカルテル(首領のパブロ・エスコバルは1993年に射殺された)を壊滅させた麻薬撲滅計画「プラン・コロンビア」は大きな成果を挙げたが、とりわけメデジンはそのモデル都市となった(ご参考までに現在の「世界都市別殺人率ランキング」をご覧ください。メデジンはだいぶ前からランク外です)。



☑メデジンは2013年、ウォールストリート・ジャーナルとシティグループが実施した「最も革新的な都市」コンテストで1位となった。治安改善の突破口として一役買ったのが、貧困地区と街の中心部を結ぶロープウェー(メトロ・カブレ)の建設。メトロ・カブレと都市再開発をきっかけに、貧困地区の環境は大きく変わっていった。観光用ではなく、公共交通機関として貧しい人がロープウェーを使う例は世界でも珍しい。



☑内戦(2016年に左派ゲリラ「コロンビア革命軍=FARC」と和平協定を締結)が50年以上続いたコロンビアでは、ピーク時には世界最多となる730万人の国内避難民を出した(取材可能です)。



☑FARCとの停戦にこぎつけ、ノーベル平和賞を2016年に受賞したサントス大統領(当時)は「持続可能な開発目標(SDGs)」の生みの親! 2011年にSDGsを発案し、2012年の「リオ+20サミット」(国連持続可能な開発会議)でこの策定を決定するよう売り込んだ。また、格差が紛争につながることを痛感しているからか、コロンビアの財閥は企業の社会的責任(CSR)活動にも熱心といわれる。



☑隣のベネズエラ(反米)とは対照的に、コロンビアは「親米の国」として有名。麻薬撲滅も米国の支援を受けて取り組んできた。ただ「千日戦争」(1899~1902年に起きた保守党と自由党の武力抗争)の隙間を突き、パナマ運河の建設に関心をもっていた米国がパナマ独立派を支援した結果、パナマが1903年にコロンビアから独立した“負の歴史”もある(コロンビアがパナマの独立を正式に承認したのは1921年)。



☑コロンビアにはいま、ハイパーインフレに見舞われ、経済が完全に破たんしたベネズエラから多くの難民(およそ290万人)が押し寄せる。メデジンの路上で食べ物や文具などを売ったり、街中で売春をしたりするベネズエラ難民も(取材可能です)。コロンビアとベネズエラは同じ国(グランコロンビア)としてスペインから独立した兄弟国だが、ベネズエラは2000年代、南米で次々台頭してきた左派政権のリーダーとして注目を集めた。対照的に、歴史的にずっと右派政権(2022年8月から、建国史上初の左派政権に)だったコロンビアは影が薄かった。ところがいまや立場は逆転した。



☑コロンビアの国土の29.8%が「先住民保護区」(レスグアルド)。2005年時点で710カ所ある(普通は立ち入ることすらできませんが、特別に取材できます)。レスグアルドの特徴は自治権を部分的にもてること! コロンビアの人口(ラテンアメリカで3位の約4900万人)の3.4%が先住民(民族集団は84)といわれる。ちなみに上院議員の定数102のうち2議席は先住民枠(いわゆるアファーマティブアクション)。



■『Global Media Camp』はこんな方におススメ(社会人&学生)



◎途上国を掘り下げたい人

・途上国を深く知りたい(世界人口のおよそ8割は途上国で暮らしています)!

・途上国の人と深い話をしたい!

・多様な途上国を多角的に見る方法を学びたい!

・途上国で将来、仕事したい!

・貧困、教育、ジェンダー、少数民族、難民、国内避難民、ソーシャルビジネス、NGO、国際機関など特定の分野を取材したい!

・過去(歴史)と現在、未来のつながりを取材であぶり出したい!

・フィールドワークをやってみたい!

・途上国の大学生と仲良くなりたい(友情は、その国をウォッチし続ける「基盤」となります)!

・JICA海外協力隊、海外インターン・ボランティアに興味がある!



◎メディア・広報・コミュニケーションに関心のある人

・メディアに疑問を感じるから、自分で取材・記事執筆に挑戦してみたい!

・自分の足で取材した途上国のことを多くの人に発信したい!

・プロの記者になりたい!

・記者の動きを一度体験してみたい!

・「ネタや切り口を見つける力」「質問する力」「深掘りする力」「要点をまとめる力」「伝わる文章力」を高めたい!

・英語やスペイン語などを使って、取材にチャレンジしてみたい!

・ESなどでアピールできる実績を積みたい!



『Global Media Camp』は2014年の春以来、フィリピン(セブ、ネグロス)、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、コロンビア、ベナン、インド(プネー、コルカタ)、タイの9カ国11カ所で合計37回開いてきた実績をもちます。参加者は合計193人。年齢は18~59歳と幅広いです。



大学生の場合、参加者が多いのは慶応大学、東京外国語大学、上智大学、早稲田大学、神戸市外国語大学、明治大学、立教大学、青山学院大学、東京大学、筑波大学、法政大学、横浜国立大学、大阪大学、北海道大学、立命館大学、中央大学、津田塾大学、東京女子大学、ICU、日本大学、同志社大学、奈良女子大学、茨城キリスト教大学など。文系の学生はもちろん、医学や看護学、都市開発、建築、プラントエンジニアリング、農業などを学ぶ理系の学生の参加者もいます。



社会人ではJICA職員やNGO職員、会社員、大学教授、公務員、医師、看護師、会社経営者、青年海外協力隊の経験者・候補者・志望者、地域おこし協力隊、フリーランサーなどにご参加いただいています。



■講師



長光大慈(ganas編集長)

途上国・国際協力に特化したNPOメディア「ganas」編集長/特定非営利活動法人開発メディア代表理事。上智大学法学部を卒業後、アジア最大の日本語媒体であるNNA(現在は共同通信グループ)のタイ支局とフィリピン支局を立ち上げる。電気新聞記者、フリーライター、デベックス・ジャパン・メディア部門責任者などを経て現職。合計10年以上の海外在住経験(米国、タイ、フィリピン、インドネシア、ベネズエラ)、およそ50カ国の渡航経験をもつ。青年海外協力隊のOBでもある。ハンモックのコレクター。



■現地コーディネーター



羽田野香里(メデジン日本文化センター「春のひなた」アカデミック・ディレクター兼日本語教師、コロンビア・メデジン在住)

2009年よりメデジンのEAFIT大学(La Universidad EAFIT)言語センターに日本語講師として勤務。2021年末にコロナ禍の影響でEAFIT大学の日本語コースが閉鎖となり、コロンビア人の友人達と一緒にメデジン初の日本文化センター「春のひなた」を設立。出身は北海道小樽市。協力隊時代を含めるとコロンビア在住16年目。



