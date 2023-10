[ジャパンリゾート株式会社]

ジャパンリゾート株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役社長:松下美耶)が運営する、「ホテル The GrandWest Arashiyama(ホテル ザ グランドウェスト嵐山)」は、2023年10月10日(火)~31日(火)の期間中、家族みんなで楽しめるハロウィンフェアを開催致します。フォトスポットにもなる豪華なデコレーション・仮装・ゲーム等が楽しめる他、ゲームの景品として京都 嵐山で話題のスイーツ「京ワッフル」もご用意しております。2023年秋の旅行は、京都 嵐山でホテルステイを楽しみませんか?





【URL】https://www.grandwest.kyoto/



京都 嵐山にあるレビュー評価4.5点・全室スイートルームが自慢の「ホテル The GrandWest Arashiyama」が、2023年10月10日(火)~10月31日(火)限定で、秋祭りのムードを思い切り楽しめる「GWAのハロウィンフェア」を開催致します。

※「GWA」は、The GrandWest Arashiyama(ザ グランドウェスト嵐山)の頭文字を取り、親しみやすい形で表現したものです。



フロントが華やかにデコレーションされるほか、お子様だけでなく、大人も楽しめるゲームや景品、スイーツをご用意しております。



2023年ハロウィンのホテルステイは、「The GrandWest Arashiyama」でお楽しみください。



ここでしか食べれないワッフルをもらおう!





1.仮装してフォトスポット館内での記念写真撮影

2.Instagram公式アカウント(the_grandwest_arashiyama)をフォロー

3.「@thegrandwestarashiyama」のハッシュタグを付けて投稿

⇒kyocafe chacha「京ワッフル」をプレゼント(※公開アカウントのみ)



ポイントを集めてお菓子をもらおう!





1.フロントスタッフに「トリック オア トリート!」とお声がけください。

2.ミッション(ゲーム・仮装など)をクリア

3.全てのポイントを集める

⇒「お菓子」をプレゼント





期間限定ワッフルを手に入れよう





kyocafe chachaのワッフルがお化けに大変身!

ホテルフロントの1階にて運営中の「kyocafe chacha 嵐山店」で「ハロウィン限定BOX」が購入可能。

心もお腹も満たされるかわいいワッフルで、ホテルステイをさらにお楽しみください。



※画像はイメージです

イベント概要





・イベント名:「GWAのハロウィンフェア」

・開催期間:10/10(火)~10/31(火)

※宿泊予約はこちらから

URL:https://onl.sc/KyeJBKD (当施設サイト予約ページ)

「The GrandWest Arashiyama」について









2017年9月より京都 嵐山にて「”ただいま”と言いたくなる、別荘のようなホテル。」をコンセプトにしたThe GrandWest Arashiyamaを運営。



嵐山の魅力を最も感じられるタイミングは、日々忙しく疲れきった心身をリフレッシュさせたいときや、明日の活力を蓄えたいとき。

The GrandWest Arashiyamaは、日常から解き放たれ、”何もしない贅沢な時間が、心と体をリセットする感覚”を感じていただけるホテルを目指しております。



当ホテルは全10室とも53平方メートル 以上と、4名以上が広々と滞在可能な優雅な間取りです。「本当の心地よさ」を感じられるよう、豪奢さではなく居心地よい高級感を追求しました。

また、嵐山の竹林や渡月橋、阪急嵐山駅などが徒歩圏内で、日本国内のみならず海外のお客様からも好評いただいています。

The GrandWest Arashiyamaでしか食べれない朝食





SNSで話題の京都 嵐山カフェで優雅な朝食をお楽しみください。

数種類のメニューからお好きなものを選ぶ、プリフィックススタイルの朝食。

「kyocafe chacha」自慢の手作りワッフルや、京都の老舗パン屋「進々堂」のパンを味わえる、大満足の内容となっております。





▼"京ワッフル"について

kyocafe chachaで販売している"京ワッフル"は、ワッフルにスティックが刺さったバータイプの新感覚ワッフルで、"ワンハンドスイーツ"や”新しい京都のお土産”としてTVやメディアで話題の商品。

京都 嵐山で1本1本手作りされた京ワッフルは味・ボリューム・ビジュアル全てにこだわったスイーツです。





事業概要





■The GrandWest Arashiyama

・URL:https://www.grandwest.kyoto/

・PR:「”ただいま”と言いたくなる、別荘のようなホテル。」をコンセプトにしたホテルを運営中。



・住所 :京都府京都市西京区上海道町48(2階)

・TEL :075-863-1010

・室数 :10室(全スイートルーム)

・定員 :4~5名(一室当たり)

・公式HP: https://www.grandwest.kyoto/

・X(旧Twitter):@hotel_gwa

・Instagram:@the_grandwest_arashiyama





■kyocafe chacha

・URL:https://kyocafechacha.com/

・PR:「世界中の可愛いもの好き達の心が、”きゅん”とときめく時間をつくる」をコンセプトに、京ワッフルの販売や店舗を運営。





・住所 :京都府京都市西京区上海道町48(1階)

・TEL :075-863-5885

・席数 :24席(キッズルームあり)

・公式HP: https://kyocafechacha.com/

・X(旧Twitter):@kyocafechacha

・Instagram:@kyocafe_chacha(公式)、@kyocafechacha_arashiyama

会社概要





ジャパンリゾート株式会社

所在地:京都府 京都市西京区嵐山上海道町48

代表者:松下美耶







