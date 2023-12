[JeSU]

一般社団法人日本 e スポーツ連合(会長:早川英樹 以下、JeSU)は、12月15日から開催される「東アジアeスポーツチャンピオンシップ 2023」(Esports Championships East Asia 2023、以下ECEA 2023)に、日本代表選手を派遣することをお知らせします。







ECEAは、日本、中国、韓国3か国の友好と、東アジアにおけるeスポーツの価値向上を目指して企画されたeスポーツの対抗戦です。2021年から開催されており、昨年オンラインで開催された第2回大会では、『eFootball(TM)』などの2種目で優勝した日本代表が総合優勝を果たしました。



今年は、韓国・麗水(ヨス)市に総勢90名(各国30名×3か国)のeスポーツ選手が集結し、『APEX Legends』、『eFootball(TM) 2024』、『League of Legends』、『PUBG MOBILE』の4タイトルにて、オフラインで競技を実施します。



JeSUは今後も、日本におけるeスポーツの振興を通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、これをもって国民の健康とともに、社会・経済の発展に寄与することを目的として活動してまいります。





<大会概要>

名称:Esports Championships East Asia 2023 (東アジアeスポーツチャンピオンシップ 2023)

日程:2023年12月15日(金)~17日(日)

会場:Yeosu EXPO Convention Center (韓国・麗水市)

配信:YouTube、Twitch、ニコニコ

※日本向けのライブ配信は、12月16日(土)、17日(日)となります。

参加国: 日本、中国、韓国

実施タイトル(※アルファベット順)、および日本代表選手(カッコ内はコーチ)

『APEX Legends』 Ftyan選手、 HammerDrill選手、 UmichanLoveti選手、 YukaF選手、 Satuki選手、 Lykq選手 (コーチ:Kamaneko)

『eFootball(TM) 2024』 Takaki選手、 Ricky選手 (コーチ:Mayageka)

『League of Legends』 HowLa選手、 Momo選手、 Yunika選手、 kaito選手、 kentakki選手、fyrk選手 (コーチ:Tobi)

『PUBG MOBILE』ReijiOcO選手、 Duelo選手、 SaRa選手、 Devine選手、 nagon選手、Nanokuni選手、 Garnet選手、 Kazemaru選手、 Apollo選手 (コーチ:MimoriN)

主催:韓国eスポーツ協会(KeSPA / Korea e-Sports Association)

大会URL: https://jesu.or.jp/ecea2023/





<大会配信番組概要(日本国内向け)>

出演者:

総合MC 堀内華央理 ( https://twitter.com/Kaori_Kaotan )

『APEX Legends』 実況 12/16(土)平岩康佑 ( https://twitter.com/kouhiraiwa777 )

12/17(日)大和周平 ( https://twitter.com/YamatoShuhei )

解説 shomaru7 ( https://twitter.com/shomarusamaa )

『eFootball(TM) 2024』 実況 馬人 ( https://twitter.com/UMANCHU_729 )

解説 まーさん ( https://twitter.com/Xavi6_Marsan )

『League of Legends』 実況 Jaeger ( https://twitter.com/Jaeger0446 )

解説 Revol ( https://twitter.com/krevol )

『PUBG MOBILE』 実況 シンイチロォ ( https://twitter.com/shinichi_rooo )

解説 RintoXD ( https://twitter.com/RintoXD )



配信URL:

YouTube: https://www.youtube.com/@e-jesu7007/featured

12/16(土)https://youtube.com/live/O4feUowSvRY

12/17(日)https://youtube.com/live/VEvnoWcSan4

Twitch: https://www.twitch.tv/jesu_official01

ニコニコ:(※決定次第、大会ページおよびSNSにてご案内します。)





◆日本eスポーツ連合(JeSU)について

一般社団法人日本eスポーツ連合は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。



JeSUオフィシャルスポンサー:

ZONe エナジー 株式会社マウスコンピューター 興和株式会社



活動助成: 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団



協力: 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)



後援: 一般社団法人日本アミューズメント産業協会(JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会(AMD)











