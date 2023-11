[株式会社アールオーエヌ]

~TIME誌の 2023年の最優秀発明リストに選出!アメリカで最も成長しているウォーターボトルが遂に上陸!~



株式会社アールオーエヌ(本社:埼玉県戸田市)は日本初上陸の海外ボトルブランド【Owala(R)】の取扱いを開始致しました。

特許取得済みの新しいタイプのFreeSip(R)ウォーターボトルは、場面に応じてストローと直飲みの両方が可能です。

本国アメリカでは2020年3月の発売以来、Owala(R)は飽和状態のウォーターボトル市場で最も成長しているブランドとなっています。

目を引く特別なカラーリングコレクションは、”心も潤すウォーターボトル”がテーマとなっています。

FreeSip(R)ボトルは既に40,000 件を超えるレビューを獲得しており、TikTok でハッシュタグ「#owala」は 2億7,200万回以上再生されています。





好きな飲み方と色を楽しむ、新しいウォーターボトル Owala(R)【FreeSip(R)】





特許取得済みのFreeSip(R)の2Way飲み口





ボトルにはすでにさまざまな選択肢があります。だから私たちは水分補給に関して、迷わずこれがあれば大丈夫という製品を作りました。FreeSip(R)はボトルを倒さずストローで飲む事も、後ろに傾けて大きく広口の飲み口から飲む事もできます。

激しい運動、暑い日差しでがぶ飲みしたい時。服を汚さず、首を何度も上にあげずゆっくり飲みたい時。

シンプルかつスタイリッシュな方法で、2つの派閥の争いを終わらせました。





特徴的なフォルムと使いやすさのフタ構造





蓋も考え抜いた特殊な構造をしています。

手軽さを重視するキャップ派と漏れが怖いツイスト派がそこにはいましたが、FreeSip(R)は「プッシュワンボタン式」を開発しました。

ボタンを押せば開くので、硬いキャップに悩みません。

漏れ防止の為に閉めたキャップにロックがかかり、更にキャリーループが2重ロックの役割をします。

キャリーループは人間工学に基づき指での持ちやすさと、特徴的なデザインのアクセントを担っています。



自分のスタイルを表現するボトル





目に入る画像とカラーが楽しそうに見えるなら、それはこのブランドの存在コンセプトそのものです!

私達のデザイン性とは、無難で誰にでも合うモノクロなものではありません。

SNSに映えてファッションボトルとしてコーディネートを楽しむ。それだけには留まらない自己表現ができるデザインであり、人の行動や精神に良いものをもたらしたいと考えています。

ボトルを手にする全ての瞬間、自分の選んだ特別なカラーに心を置いてみてください。



ウォーターボトルの機能性





Owala(R) FreeSip(R) はウォーターボトルに必要な機能はなにかを考えました。宇宙でも使えて数十の多機能があるボトルが欲しいわけではありません。度重なるモニタリングから必要な事を考えています。

・保冷性

持ち運びボトルで自分の望む冷たい水を飲むのに、断熱性は非常に重要です。たくさんの多層構造のボトルが出ていますが、朝から夕方まで満足できる物でしょうか。私達はスタンダードな二重構造ではなく、更に進化した『三重構造』の断熱構造で、長い時間温度を保つように工夫しました。

・衛生的

ロック付きでフタが都度簡単に閉められるので、使用してない時に細菌やほこりが入る事を防ぎます。

高品質ステンレス、BPAフリーのプラスチックは安全性が高い材質です。

・洗いやすさ

広い開け口は手を入れて洗うのに非常に便利です。ストローを取ってしっかり洗えるのでお手入れは簡単です。





【商品概要】

商品名:Owala(R) FreeSip(R) - Stainless Steel オワラ フリーシップ ステンレス

希望小売価格(税込):4510円

素材:ステンレス、シリコンゴム、PP

サイズ:約 8.1x 8.1 x 27 cm

重量:約 410g

発売日:12月1日(金曜日)





~Owalaブランドについて~

『Water bottles designed exclusively for people who drink water.』

Hi, 私たちは水筒を作っています。

ユタ州リーハイに本社を置く私たちはシンプルに「好きなことをもっとやる」に従って生きている夢想家デザイナーの雑多なチームです。

なんで水筒を?私たちは生活を楽にして、楽しくするものが大好きです。

なぜ世の中にさまざまな種類の水筒があるのに、75%の人が慢性的に脱水症状というデータがあるのか考えていました。

お店には水筒を買いに来た人しかコーナーに行かない何十年も前と同じ普通の水筒。

一人一人の個性に合うウォーターボトル、思わず近寄って見てしまう楽しさの部分が無い事が浮かび上がってきました。

エベレストにもいけるような高品質水筒は毎日のNYのオフィスで必要かな?

海や山で遊んでテンションは上がるのに、機能性あっても銀色、黒色のクラシック水筒で萎えてない?

3年かかりましたが、エベレスト以外で全米で使うのに最高のボトルだ、と信じられるボトルを作りました。

好きなことをもっと楽しめるようにデザインされたウォーターボトル。

ほら手にとって、今を楽しんで潤っていこう!





【発売元】株式会社アールオーエヌ(Owala(R)日本総代理店)

Owala(R)販売ページはこちら

https://owala-jp.myshopify.com/



