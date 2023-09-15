［一般社団法人Mリーグ機構］

～新たに東北・四国・沖縄も加わり全国9か所でパブリックビューイングを実施～











一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、ユナイテッド・シネマ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡辺章仁）が運営する全国の複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」にて、「Mリーグ2023-24 全国一気通貫ツアー」を昨年に引き続き、開催決定したことをお知らせいたします。

本イベントは、全国にある（福岡・北海道・新潟・宮城・長崎・愛媛・大阪・沖縄・東京）複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」にて、「Mリーグ2023-24」をパブリックビューイングで観戦するイベントです。今シーズンはパブリックビューイング初進出の東北・四国・沖縄でも実施いたします。開催にあたり観戦チケットを2023年10月1日（日）正午より順次、販売開始いたします。





■チケット購入方法

・オフィシャルサポーター会員先行販売

マイページ「パブリックビューイングチケットの購入」よりお買い求め下さい。

・一般販売

以下よりお買い求め下さい。

https://l-tike.com/sports/mleague/



■Mリーグ2023-24 全国一気通貫ツアーについて

イベント名：Mリーグ2023-24 全国一気通貫ツアー@ユナイテッド・シネマ

（https://www.youtube.com/watch?v=Oov-7Kll0XY）



■チケット金額と特典について

観戦を楽しむグッズとして、来場者全員にバルーンをご提供いたします。

A席チケット金額：9,000円（税込）

A席チケット：150席限定 全席指定席特典：バルーン、Mリーガーサイン付きポストカード、一気通貫ツアーオリジナルステッカー、Mリーガーと記念撮影（17:00～18:00）※参加Mリーガーとお客様の撮影会となります（お客様のスマートフォン及びフィーチャーフォンにて撮影いたします）※ステッカーは撮影会時にお渡しさせて頂きます



B席チケット金額：6,000円（税込）

B席チケット：全席指定席

特典：バルーン、Mリーガーサイン付きポストカード





■開催地域 詳細情報

１.福岡（ユナイテッド・シネマキャナルシティ13）

開催日時：

2023年10月17日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

(https://www.unitedcinemas.jp/canalcity/index.html)

対戦チーム：赤坂ドリブンズ、EX風林火山、KADOKAWAサクラナイツ、渋谷ABEMAS

会場解説：醍醐大（セガサミーフェニックス）未定(TEAM RAIDEN / 雷電)

会場実況：松嶋桃

チケット販売期間：

10月1日（日）正午～10月3日（火）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

10月4日（水）正午～10月17日（火）18:50（一般販売）



２.北海道（ユナイテッド・シネマ 札幌）

開催日時：

2023年11月7日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ 札幌

(https://www.unitedcinemas.jp/sapporo/index.html)

対戦チーム：KADOKAWAサクラナイツ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN / 雷電、U-NEXT Pirates

会場解説：松ヶ瀬隆弥（EX風林火山）日向藍子(渋谷ABEMAS)

会場実況：松嶋桃

チケット販売期間：

10月19日（木）正午～10月21日（土）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

10月22日（日）正午～11月7日（火）18:50（一般販売）



３.新潟（ユナイテッド・シネマ 新潟）

開催日時：

2023年11月21日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ 新潟

(https://www.unitedcinemas.jp/niigata/index.html)

対戦チーム：赤坂ドリブンズ、渋谷ABEMAS、BEAST Japanext、U-NEXT Pirates

会場解説：堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ）滝沢和典（KONAMI麻雀格闘倶楽部）魚谷侑未(セガサミーフェニックス)

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

11月1日（水）正午～11月3日（金）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

11月4日（土）正午～11月21日（火）18:50（一般販売）



４.宮城（ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原）

開催日時：

2023年12月11日（月）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原

(https://www.unitedcinemas.jp/ogawara/index.html)

対戦チーム：KADOKAWAサクラナイツ、セガサミーフェニックス、BEAST Japanext、U-NEXT Pirates

会場解説：園田賢（赤坂ドリブンズ）佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部）

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

11月23日（木）正午～11月25日（土）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

11月26日（日）正午～12月11日（月）18:50（一般販売）



５.長崎（ユナイテッド・シネマ 長崎）

開催日時：

2024年1月16日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ 長崎

(https://www.unitedcinemas.jp/nagasaki/index.html)

対戦チーム：KADOKAWAサクラナイツ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN / 雷電、BEAST Japanext

会場解説：松本吉弘（渋谷ABEMAS）小林剛（U-NEXT Pirates）

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

12月18日（月）正午～12月20日（水）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

12月21日（木）正午～1月16日（火）18:50（一般販売）



６.愛媛（ユナイテッド・シネマ フジグラン今治）

開催日時：

2024年2月6日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ フジグラン今治

(https://www.unitedcinemas.jp/imabari/index.html)

対戦チーム：赤坂ドリブンズ、EX風林火山、渋谷ABEMAS、セガサミーフェニックス

会場解説：未定（TEAM RAIDEN / 雷電）鈴木大介（BEAST Japanext）

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

1月18日（木）正午～1月20日（土）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

1月21日（日）正午～2月6日（火）18:50（一般販売）



７.大阪（ユナイテッド・シネマ 牧方）

※大阪府内の劇場については、大阪府条例に基づき、終了予定時刻が22時を超える為、18歳未満の方はご参加出来ません

開催日時：

2024年2月20日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

会場：ユナイテッド・シネマ 牧方

(https://www.unitedcinemas.jp/hirakata/index.html)

対戦チーム：赤坂ドリブンズ、渋谷ABEMAS、TEAM RAIDEN / 雷電、BEAST Japanext

会場解説：二階堂亜樹（EX風林火山）鈴木優（U-NEXT Pirates）

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

1月31日（水）正午～2月2日（金）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

2月3日（土）正午～2月20日（火）18:50（一般販売）



８.沖縄（ユナイテッド・シネマ PARCO CITY浦添）

開催日時：

2024年3月12日（火）

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ PARCO CITY浦添

(https://www.unitedcinemas.jp/urasoe/index.html)

対戦チーム： EX風林火山、渋谷ABEMAS、TEAM RAIDEN / 雷電、U-NEXT Pirates

会場解説：渡辺太（赤坂ドリブンズ）内川幸太郎（KADOKAWAサクラナイツ）中田花奈（BEAST Japanext）

会場実況：日吉辰哉

チケット販売期間：

2月22日（木）正午～2月24日（土）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

2月25日（日）正午～3月12日（火）18:50（一般販売）



９.東京（ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場）

開催日時：

2024年4月19日（金）※セミファイナル期間

17時00分～18時 記念撮影 ※記念撮影付チケット150名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時 パブリックビューイング（終了時間は予定となります）

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満の方は23時にご退館頂くようアナウンスさせて頂きます

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

(https://www.unitedcinemas.jp/odaiba/index.html)

対戦チーム：未定

会場解説：未定

会場実況：未定

チケット販売期間：

3月31日（日）正午～4月2日（火）23時（オフィシャルサポーター先行販売）

4月3日（水）正午～4月19日（金）18:50（一般販売）



■注意事項

※各チームのバルーンの数については上限がございます。予めご了承ください。

※会場内で撮影した写真や映像・動画（対象として来場者個人の肖像など）を

以下の用途で使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・会場内に設置された各種モニターでの使用

・Mリーグおよびクラブ公式メディアでの使用

・ABEMA「麻雀チャンネル」での使用

・ニュース番組・関連メディア等での使用

・Mリーグまたはチームに指定された者（パートナー企業を含む）が制作する映像作品等の制作物および各種販売物等での使用

※こちらのイベントにつきましては、劇場売店販売の飲食物以外のお持ち込みは禁止となっております。

※会場解説Mリーガーや会場実況者が変更もしくは欠席となる場合もございます。予めご了承ください。



■複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」について

ユナイテッド・シネマは、「ユナイテッド・シネマ」「シネプレックス」を中心に全国で43劇場 398スクリーンのシネコン・ミニシアターの運営を行なっています。

「私たちはエンタテインメントを通じて“みんなと暮らすマチ” を幸せにします」の企業理念をもとに、新時代の＜エンタテインメント・コンプレックス＞として、多くのお客様に“映画を楽しむ喜び”と、“新しい、エンタテインメント体験”をお届けいたします。

URL: https://www.unitedcinemas.jp/index.html



■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤 崇充

理事 株式会社セガ 常務取締役 山下滋

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp



■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式Twitter：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu



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