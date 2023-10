[株式会社ユーハイム]

販売期間12月23日(土)~25日(月)



株式会社ユーハイム(本社:神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長:河本英雄 以下、ユーハイム)は、2023年12月23日(土)~25日(月)、クリスマス限定のデコレーションケーキを販売します。

ユーハイムは日本創業100周年を機に、純正な素材を使い、自然な味わいの菓子作りの追求を改めて宣言しました。そして今年はついに、クリスマスのデコレーションケーキ(ホールケーキ)のサンタクロース飾りをビスケットに変更し、長年の目標であったスラッシュゼロ(※)を達成しました。













ユーハイムのシュガーオーナメントのサンタクロース 18年の歴史に幕

2023年は菓子職人の手作りビスケットのサンタを起用!





お菓子屋さんが一年で一番忙しいと言われるクリスマス。販売期間は23日~25日のたった3日間ながら、その短い期間で大量の生産を必要とするクリスマスデコレーションケーキの開発では、商品のこだわりと生産性・効率がせめぎ合います。そして、ここ数年の社内の主な論点の一つがケーキの上のサンタクロースの飾りでした。



ユーハイムでは約50年前から「食品添加物に頼らず、自然の材料を使って作る」という菓子作りの哲学「純正自然」を掲げています。最近では「製造工程に食品添加物を使用していない」ことを「/0(スラッシュゼロ)」(※)という言葉で表現。スラッシュゼロのおいしさをお届けするため、日々努めています。

ユーハイムは昨年まで18年間、デコレーションケーキにサンタクロースのシュガーオーナメントを使用していました。これは置くだけでクリスマスらしい演出ができる便利さの一方で、製造に着色料などの食品添加物が欠かせないため、議論の的となっていたのです。



シュガーオーナメントのサンタクロースの代替案は、社内で長らく議論されてきました。「いっそサンタを無くしてはどうか?」「サンタが居ないクリスマスケーキなんて考えられない」や、「紙製のケーキピックを使ってはどうか?」「菓子屋としてケーキに食べられないパーツを増やすのは問題だと思う」など、意見はさまざま。

しかし2023年、ユーハイムはついにひとつの結論に辿り着きました。

それはまさかの手作業でサンタのビスケットを作る。



つまり職人達が、一年で一番忙しいクリスマスに、バターや小麦粉など純正な材料で生地を作り、サンタを型抜きし、ひとつひとつ表面に卵を塗り、オーブンで焼き上げ、溶かしたチョコレートを裏打ちする…という工程を行うということ。効率は悪く、生産性に逆行する取り組みです。



しかし、ビスケットはバウムクーヘンと並び、ユーハイムが最も得意とするお菓子の一つ。ユーハイムがクリスマスデコレーションケーキのおいしさを追求し、自信を持ってお届けするためには、ビスケットのサンタクロースの起用がベストであると社内の意見が一致し、この決断に踏み切りました。

2023年、当社の長年の夢であった「純正自然」で、「スラッシュゼロ」のクリスマスデコレーションケーキがついに実現します。バターが香るビスケットのサンタクロースたちが、皆さまをお待ちしております。



※/0(スラッシュゼロ)とは:

食品表示の「原材料名」に「/(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「/」などで区切ることが一般的なルール。つまり「/0」はお菓子に食品添加物を使っていない証です。

【詳しくはこちら】https://www.juchheim.co.jp/slashzero/

※ユーハイムの過去50年の取り組みについてはこちらから:https://www.juchheim.co.jp/4004



●ユーハイムのデコレーションケーキ(ホールケーキ)のサンタクロースの歴史

・左から 2005年→2008年→2011年→2013年→2018年。

両手が下がったり上がったり、サンタ服がふわふわになった後、髭の流れがダイナミックになりました。





・2023年、ユーハイムのサンタクロースは手作りビスケットに。

「赤」や「白」などの表現は無くなり、焼き色一色。

しかし風になびく髭の佇まいにユーハイムサンタの系譜を感じます。





【商品情報】

※サンタクロースのビスケットのデザインは、1.~6.と7.で異なります。

1.2.ショートデコレーション

ふんわりスポンジと口どけのよいコクのある生クリームに、フレッシュな苺とブルーベリーをデコレーション。

(1.土台:φ12×高さ5cm 3,672円)



(2.土台:φ13.5×高さ5cm 4,212円)



3.ショコラショート

ココアスポンジにチョコレートガナッシュをサンドし、チョコレート生クリームにフレッシュな苺と大きな星のチョコレートを飾りました。

(土台:φ12×高さ5cm 3,780円)







4.クリスマス バウムトルテ

ベリームースが詰まった三角屋根のおうちの下には、生クリームとマロン、バウムクーヘンがたっぷり詰まっています。

オリジナリティあふれるバウムクーヘンのデコレーションケーキはユーハイムならでは。

(土台:12.5×12.5×高さ5cm 5,616円)





5.フルーツロール

ふわふわのロール生地で、口どけのよいコクのある生クリームとフレッシュな 苺、キウイを巻き込んだロールケーキ。

(土台:長さ12×奥行9×高さ7cm 3,024円)







6.生チョコマロンロール

ふわふわのココア生地で、口どけのよいコクのある生クリームと一緒に濃厚な生チョコレートガナッシュとマロンを巻き込み、マロンクリームを絞りました。

(土台:長さ12×奥行9×高さ7cm 3,132円)



7.スペシャルショート

ふんわりスポンジと口どけのよいコクのある生クリームに、フレッシュな苺とブルーベリーをデコレーションしたクリスマスケーキ。苺を2段にサンドした、苺を堪能できるケーキです。

(土台:φ15×高さ6cm 6,480円)



※店舗により取扱商品は異なります。また、一部店舗ではケーキのお取扱いが無い場合がございます。

※ご予約開始のタイミングは店舗により異なります。



ユーハイム&J-WAVE(81.3FM)からクリスマスソングをプレゼント!





今年のユーハイムのクリスマスデコレーションケーキは、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)にて11月3日(金・祝)9:00~17:55に放送予定の、「広がっていく幸せの輪」を届ける9時間特番『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS -PEACE BY PIECE-』との連動企画も!

クリスマスツリーのピックに掲載のQRコードを読み込むと、ホリデーシーズンにぴったりの楽曲をセレクトしたプレイリストを視聴できます。

【詳しくはこちら】https://www.juchheim.co.jp/4221





ユーハイムとは



神戸に本社を置く、バウムクーヘンを始めとした洋菓子のメーカーです。

創業者のカール・ユーハイムは、1919年に日本で初めて広島の物産陳列館(現 原爆ドーム)でバウムクーヘンを販売しました。横浜で1号店を開いたのは1922年。その翌1923年に関東大震災で被害に遭い、神戸に居を移して再び菓子屋を開きました。当時外国人の菓子屋は珍しく、人気を博しましたが、その後の第二次世界大戦で営業をやむなく停止。終戦前日にカールも病没しますが、戦後に彼の弟子たちが妻・エリーゼと共にユーハイムを再興しました。2022年の日本創業100周年に「お菓子には世界を平和にする力がある Peace by Piece」というパーパスを掲げ、ロゴも一新。創業者の思いを継ぎ、職人による「自然な味わい」の菓子作りを追求しています。



【お菓子のこだわりをお伝えしている ユーハイムのnote】 https://note.com/juchheim_1909

【ユーハイムプレミアムオンラインショップ】 https://e-shop.juchheim.co.jp/



