INTIMISSIMI(インティミッシミ)、Jennifer Lopez(ジェニファー・ロペス)がデザインを手がけたランジェリーコレクション「This Is Me... Now」のローンチイベントを開催しました





イタリアンランジェリーブランドのINTIMISSIMI(インティミッシミ)はこの度、グローバルブランドアンバサダーであるJennifer Lopez(ジェニファー・ロペス)がデザインを手がけたランジェリーコレクション「This Is Me... Now」を世界同時発売し、このエクスクルーシブなコレクションのローンチを記念したプレスイベントを、2023年10月19日、渋谷文化村通り店にて開催しました。



インティミッシミは、この重要なグローバルなキャンペーンを盛り上げるため、世界中1,600を超える店舗の中から厳選された店舗でのみ実施する、エクスクルーシブの特別なイベントを同時に実施するという大胆な決断をしました。



最もプレミアムで唯一無二の体験を演出することが今イベントの目的であり、一貫したスタイルと、クリエイティブなコンセプトをお届けするべく、国を超えて綿密に計画を立てました。

スタイリストやインフルエンサー、VIP、エディター、そして選ばれたメディアまで、影響力のあるさまざまなゲストをご招待することで、注目を集め、エンゲージメントを高めていくことに焦点をおいたこのグローバルな取り組みは、大きな反響を呼びました。



イタリアンランジェリーブランドのインティミッシミの繊細なクラフツマンシップと、グローバルブランドアンバサダーであるジェニファー・ロペスの無限の創造力が出会い誕生した今回のコレクションは、インティミッシミの卓越した品質へのこだわりとジェニファー・ロペスの個性的なスタイルを融合させるために手を組んだ、イタリアのブランドとアメリカのアイコンのクリエイティブパートナーシップにおける重要な第2章を示す、重要なプロジェクトです。



コレクション名は、ジェニファー・ロペスが発売を予定しているアルバム「This is me... now」から直接インスピレーションを得て名付けられました。

このアルバムは、まさにジェニファー・ロペス自身の自己開発の旅が変容していく過程を深く掘り下げている内容であり、今コレクション名においても、彼女の成長、自己反省、そして本当の自分を受け入れることのエッセンスが凝縮されているのです。

成長と内なる強さという同じテーマを巧みに生地に織り込み、結果として、モダンな洗練さとエンパワーメントのエッセンスを取り入れたランジェリーコレクションを誕生させたのです。





東京・渋谷文化村通り店にて行われた「This Is Me... Now」コレクションの発表は、今までのジェニファー・ロペスの数々の楽曲に合わせたLEDパフォーマンスとともに行い、コレクションを纏ったジェニファー・ロペスが登場する動画も発表。





ジェニファー・ロペスが愛する、鮮やかで力強いジェイドグリーンのカラーが目を引く「Be Your Own Muse」シリーズが展示されたパートには、ブラのパーツの展開図も飾られ、インティミッシミの卓越した職人技と革新的なデザインへのこだわりを表現し、特にメディアやエディターの方々は熱心に見られていました。



また、2階のインティミッシミアートスペースでは、今回のコレクションのロゴがライトアップされたフォトスポットや、ゲストへのギフトとして用意された、ブラック、シャンパンゴールド、ジェイドグリーンの3色をテーマにしたフラワーブーケを配布するフラワーカーなど、ローンチを記念したさまざまなデコレーションがイベントを盛り上げました。





イベントには、石井亜美、植野有砂、加治ひとみ、SHIHO、すみれ、平子理沙、渡辺美優紀(五十音順)などのセレブリティも来場し、華を添えました。















カルツェドニアグループについて

Calzedonia(カルツェドニア)は1986年にヴェローナ近郊で設立され、レッグウェアやビーチウェアを、フランチャイズ販売網を用いた新しい手法で販売し成功を築きました。その後、Intimissimi(インティミッシミ)やTezenis(テゼニス)でランジェリー市場にも範囲を広げ、さらには、Falconeri(ファルコネーリ)のニットウェア、Atelier Eme(アトリエ・エメ)のウェディングドレスやパーティードレス、Signorvino(シニョルヴィーノ)のワインショップが加わり、そしてメンズのIntimissimi Uomo(インティミッシミ・ウオモ)も誕生しました。カルツェドニアグループの成功の秘訣は、商品の豊富さとトレンドへのこだわり、そして圧倒的な品質と価格のバランスなどの要因があげられ、その結果、グローバル市場を指向するダイナミックなグローバル企業となり、現在は世界55か国以上の4,900を超えるショップを構えています。



INTIMISSIMI(インティミッシミ)について

INTIMISSIM I(インティミッシミ)は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているINTIMISSIMIは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界52カ国、1680店舗以上を展開しています。



