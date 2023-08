[株式会社テレビ朝日]

国内外から全16組のアーティストが発表に!2023年11月30日(木)~2023年12月17日(日)EXシアター六本木にて







東京・六本木のエンタメ発信基地として、日々華やかな演目が繰り広げられるEXシアター六本木。2023年11月30日(木)~2023年12月17日(日)までの間、”EXシアター六本木 10th Anniversary Series(イーエックスシアターロッポンギ テンスアニバーサリーシリーズ)”と題して、記念公演を連日開催することが決定しました!

まずは第一弾として、開業10周年という記念すべき公演シリーズに相応しい国内外を含む全16組のアーティストが発表となります。往年のポップスやロックから現代のJ-POPシーンを彩るミュージシャン、更にジャンルは音楽のみならず落語などもあり、決して皆様を飽きさせません。

これまでEXシアターをご愛用頂いたアーティストとお客様への感謝を込めて。また、これからご愛用頂くアーティストとお客様へのご挨拶も兼ねて。この記念すべき公演シリーズをできるだけ多くの皆様と盛り上げたいと思っております。

年の瀬を彩る豪華なラインナップを、ぜひともこのEXシアター六本木の会場でお楽しみください!



【支配人からのメッセージ】

すべての方々にありがとう!

~EXシアター六本木開業10周年に寄せて~

2013年11月30日、B‘zのライブで幕を開けたEXシアター六本木ですが、お陰様であっという間に10年を迎えることが出来ました。一時期、新型コロナで無念にも公演を止めるという事態を招きましたが、10年を通じて多くのアーティスト、観客の皆さん、制作・運営スタッフからも評価を頂けたと自負しています。

NO SHOW, NO LIFE。

これからも愛されるシアターを目指しスタッフと共に精進していきたいと思います。我々の歴史はこれからも続きます!

支配人 倉林敦夫



【全体概要】

◆公演期間:2023年11月30日(木)~12月17日(日)

◆会場:EXシアター六本木 〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9

◆公演特設サイト:https://www.ex-theater.com/etr10/index.html

※チケット販売情報は、公演特設サイトまたはアーティスト公式サイトなどをご確認ください。



◆公演ラインナップ

Da-iCE × Creepy Nuts









11月30日(木)18:00開場/19:00開演

スタンディング、スタンド指定-各7,700円 ※ドリンク代別途必要

主催・企画制作:テレビ朝日 制作・運営:VINTAGE ROCK

お問い合わせ:VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900(平日12:00~17:00)

押尾コータロー クリスマス・スペシャルライブ









12月1日(金)18:00開場/19:00開演

ゲスト:NAOTO(Vn)

全席指定-7,700円 ※ドリンク代別途必要

主催:テレビ朝日 企画・制作:テレビ朝日/コータロー音楽事務所/GREENS

後援:文化放送 協賛:SGC 協力:キョードー東京

お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間(平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

Char







12月2日(土)17:00開場/18:00開演・3日(日)16:00開場/17:00開演

全席指定-9,500円 ※ドリンク代別途必要

主催:テレビ朝日/ホットスタッフ・プロモーション 企画・制作:ZICCA/テレビ朝日/BS朝日/オン・ザ・ライン

お問い合わせ:ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日12:00~18:00)

坂本冬美コンサート2023







12月4日(月)14:00開場/15:00開演

演奏:笠井清美とコンソレーション 和太鼓奏者:大塚宝

全席指定-7,700円

主催:テレビ朝日 後援:文化放送 協賛:SGC

お問い合わせ:文化放送イベントインフォメーション 03-5403-2626(月~金10:00~17:00)

「立川志の輔 独演会」







12月5日(火)17:30開場/18:00開演

全席指定-5,000円

主催:テレビ朝日 後援:文化放送 協賛:SGC

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

12月7日(木) Coming Soon...







奥田民生 × フジファブリック









12月8日(金)18:00開場/19:00開演

スタンディング-7,700円 スタンド指定-8,800円 ※ドリンク代別途必要

主催・企画制作:テレビ朝日 制作・運営:VINTAGE ROCK

お問い合わせ:VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900(平日12:00~17:00)

中村雅俊“EX SPARKLING CONCERT”







12月9日(土)16:00開場/17:00開演

全席指定-10,000円 ※1ドリンク代込み

主催:テレビ朝日 後援:文化放送 企画・制作:テレビ朝日/ノースプロダクション 制作協力:ゼクシード

協賛:ヴランケン ポメリー ジャパン/SGC

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

KEYTALK × キュウソネコカミ × Mr.ふぉるて











12月10日(日)16:00開場/17:00開演

スタンディング、スタンド指定-各6,000円 ※ドリンク代別途必要

主催・企画制作:テレビ朝日 制作・運営:VINTAGE ROCK

お問い合わせ:VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900(平日12:00~17:00)

THE RETURN OF EMERSON, LAKE & PALMER







12月12日(火)・13日(水)各日18:00開場/19:00開演

全席指定-15,000円 ※ドリンク代別途必要

主催:チッタワークス/テレビ朝日 招聘・企画制作:CITTA'WORKS

協力:シンコーミュージック・エンタテイメント/MUSIC LIFE CLUB/ディスクユニオン/ワールド・ディスク

お問い合わせ:CITTA'WORKS 044-276-8841(平日12:00~18:00)

12月14日(木) Coming Soon...







12月15日(金) Coming Soon...







MR.JIMMY Led Zeppelin Revival -1973狂熱のライブから50年-







12月16日(土)16:00開場/17:00開演

全席指定-8,800円 ※ドリンク代別途必要

主催:テレビ朝日 企画制作:テレビ朝日/SMASH 制作協力:ゼクシード

お問い合わせ:スマッシュ 03-3444-6751

東京スカパラダイスオーケストラ × yama









12月17日(日)16:00開場/17:00開演

スタンディング-6,600円 スタンド指定-8,000円 ※ドリンク代別途必要

主催・企画制作:テレビ朝日 制作・運営:VINTAGE ROCK

お問い合わせ:VINTAGE ROCK std. 03-3770-6900(平日12:00~17:00)



※各公演の開場/開演時間は予定です。

※金額は全て税込表記です。



<問い合わせ先>

株式会社テレビ朝日 イベントプロデュースセンター

TEL:03-6406-1966

担当:小林、小森、神長、梁、亀田



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-18:16)