[コンラッド大阪]

2023年10月2日(月)~11月30日(木)



【2023年9月29日】コンラッド大阪(大阪市北区中之島)「アトモス・ダイニング」では2023年10月2日(月)~11月30日(木)の間、増田セバスチャン氏のアート作品「MESSAGE OF GREEN」にインスパイアされた色彩豊かなオータムスイーツビュッフェを、期間限定で開催します。











「MESSAGE OF GREEN」は、点描画という意味のポインティリズム(Pointillism)と、リズム(rhythm)をかけた造語「Point-Rhythm(ポイントリズム)」という増田氏独自の画法で制作された作品。本作には「お互いの小宇宙を許容し合いながらリズミカルに未来を紡いでいく」という平和のメッセージが込められており、見る者にあらゆる生命の輝く個性が集合したインクルージョンな地球や自然を感じさせてくれます。



今秋開催されるスイーツビュッフェでは、色鮮やかな増田氏のアート柄のブロックでビュッフェテーブルを装飾し、水面のように反射する艶やかな黒の天板の上に配置。まるで夜の森の中の池に映りこむ湖畔のような、グリーンを基調とした色彩豊かな空間でスイーツを提供します。



メニューは、そんな世界観に溶け込むよう、カラフルで小さなスイーツを多く取り入れて、ホールケーキを少なく構成し、個々の集合体になるように工夫しました。アートにインスパイアされたスイーツには、シルバーブルーに輝く「EARTH グリッターゼリー」や、小石のような形状の「STONE ブルーベリームース」、赤がポイントの「RED イチジク&ベリーのジェリー」、「MOSS ピスタチオムース、トマトジュレ」、「BEAR IN THE WOODS 柿のスムージー」、ムラサキイモクリームにふわりとスミレの花が香る「VIOLET スミレモンブラン」、日の光のように明るい黄色の「YELLOW ホワイトチョコレートムース、キンモクセイノカオリ」、宇宙に浮かぶ惑星のような「GALAXY アップルロリポップ」など、それぞれの素材の個性を生かして創作したスイーツがラインナップ。紅玉リンゴ、ムラサキイモ、柿、マロンなどの季節のフルーツだけではなく、人参やトマト、かぼちゃなどの野菜や、スミレ、キンモクセイなど、自然の素材をふんだんに使用した美しくも驚きのあるスイーツにご注目ください。



さらに、定評のあるセイボリーアイテムでは「ノルディックサーモン、ビーツのロースト、オルツォ」や、「味噌漬けした豚肉のグリル リンゴ、根セロリ、フェンネル」など、ビーツやキノコ、イチジク、カボチャ、ナスなど、秋の食材をたっぷりと使用したお料理や、シチリア地方で生まれた独特な形の手作りパスタ「カサレッチェパスタ かじきマグロ、トマト、ミント、モリーカ」などをお召し上がりいただけます。温かいお料理5種、冷たいお料理4種の合計9種類をお楽しみください。









<特典>

インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルカウントをフォローし、@conradosakaと「#messageofgreen」のハッシュタグを付けてその場でお写真をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様には、グラススパークリングワイン(またはソフトドリンク)1杯を差し上げます。



<スイーツ紹介>

ラ・フランス ムース

サステナブルチョコレートとラ・フランスのムースで軽やかな秋の味。





MOSS ピスタチオムース、トマトジュレ

水辺の美しい苔をイメージした一品。ピスタチオとトマトの以外な組み合わせ。





YELLOWホワイトチョコレートムース、キンモクセイの香り(黄色のスイーツ)

VIOLET スミレモンブラン(紫のスイーツ)

カラフルなアートにインスピレーションを受けたスイーツ。ムラサキイモやマロンなど、季節の食材を使用。





STONE ブルーベリームース

優しい甘さのムースに、フレッシュブルーベリーを入れて、小石を模したスイーツに、輝く金粉をあしらいました。





RHYTHM ロールケーキ

しっとりとした生地に上質な生クリーム。艶やかなグラサージュでコーティングし、アーティスティックなデザインを施しました。





BEAR IN THE WOODS 柿のスムージー

ヨーグルトとチアシードを層にして、柿のスムージーを合わせました。コンラッドベアをイメージしたホワイトチョコレートは、シェフの遊び心。





GALAXY アップルロリポップ

チョコレートボンボンに、紅玉リンゴのピューレ。宇宙をイメージした可愛らしいデザインのスイーツです。





PUMPKIN ケーキ

カボチャのコンポートと、それを引き立てる生クリーム。グリーンリーフをあしらって、池のような装いに。





「MESSAGE OF GREEN」オータムスイーツビュッフェ

2023年10月2日(月)~11月30日(木)

時間 平日 15:00~17:00(2時間制)、土日祝 14:30~16:00(90分制)

料金 大人 7,400円、お子様 3,700円

場所 アトモス・ダイニング(40F)

URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-autumn

ご予約 HPもしくは、お電話 06-6222-0111 (代表)にて承ります。

内容 スイーツ約20種類、セイボリーアイテム約9種類(コーヒー・紅茶付き)





【メニュー例】

■スイーツ

・EARTH グリッターゼリー

・POND 全粒粉とナッツのタルト

・RED イチジク&ベリーのジェリー

・MOSS ピスタチオムース、トマトジュレ

・MATCHA パウンドケーキ

・RHYTHM ロールケーキ

・アートムース

・ラ・フランス ムース

・PUMPKIN ケーキ

・CARROT フラワータルト

・GALAXY アップルロリポップ

・STONE ブルーベリームース

・YELLOW ホワイトチョコレートムース、キンモクセイの香り

・VIOLET スミレモンブラン

・BEAR IN THE WOODS 柿のスムージー

・ストロベリーマドレーヌ

・醤油キャラメルマカロン

・オレンジクリームと焼きメレンゲ

・シャルロットケーキ

・米粉のマロンフィナンシェ



■セイボリー

コールド

・ノルディックサーモン、ビーツのロースト、オルツォ

・シチリアンピスタチオペースト、セミドライトマト、リコッタ、グリルブレッド

・小いか、キノコのロースト、カシュークリーム

・かぼちゃのアグロドルチェ、いちじく、バニラ、パンプキンシード



ホット

・自家製フォカッチャ 赤玉ねぎとピスタチオ

・自家製フォカッチャ ガーリックとローズマリー

・味噌漬けした豚肉のグリル リンゴ、根セロリ、フェンネル

・カリフラワーと米茄子のフリット メディテラニアンソース

・カサレッチェパスタ かじきマグロ、トマト、ミント、モリーカ



備考

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※ビュッフェは、お子様(6歳から12歳)は大人通常料金の半額、5歳以下は無料でご利用いただけます。

※画像はイメージです。

※2時間制のご利用時は、15:00~15:10の最初の10分間を撮影時間とさせていただきます。



増田セバスチャン アーティスト







1970年生まれ。ニューヨーク在住。1990年代前半より演劇や現代美術に関わり、一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントの垣根を越えて作品を制作。きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」MV美術、KAWAII MONSTER CAFEプロデュースなど、世界にKawaii文化が知られるきっかけを作った。最新作にニューヨーク・SOHOの寿司店「SUSHIDELIC」プロデュース、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」アートディレクションなど。

2017年度 文化庁文化交流使

2018年度 ニューヨーク大学(NYU Arts & Science)客員研究員

2019年 Newsweek Japan 世界が尊敬する日本人100人

https://sebastianmasuda.com/



児島 大地(こじま だいち)ペストリースーシェフ







2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストにて「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017年にはホテルにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションにメディアからも注目されました。2022年からはコンラッド大阪に就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。



また、「MESSAGE OF GREEN」オータムスイーツビュッフェではヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用することができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。※除外日有り



###



コンラッド大阪について

水都大阪の新たなランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階(33~40階)に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて-” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ~の広さを誇る客室(164室)、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー&ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、https://conradosaka.jp をご覧ください。



コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの1ブランドとして、世界5大陸に40軒以上のホテルを展開しているコンラッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービスを体験することができます。コンラッド・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト(https://conrad.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新の情報はこちらをご覧ください。https://stories.hilton.com/conradhotels, https://www.facebook.com/conradhotels, https://www.instagram.com/conradhotels, https://www.twitter.com/conradhotels.





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-17:46)