[LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ]

11/1 (水)から11/7(⽕)まで、阪急梅田店に期間限定ポップアップブティック「HUBLOT × BERLUTI “The Art of Fusion” - 革新性とヘリテージの融合 -」オープン





2016年に始まった、最も革新的な時計ブランドと名高いメンズファッションブランドの間で結ばれたパートナーシ ップは、新しい解釈を加えた「ビッグ・バン ウニコ」を発表します。このパートナーシップによって、ファッションと時 計製造、レザーとチタニウム、デザインと素材の融合が生まれました。







新作「ビッグ・バン ウニコ ベルルッティ アルミニオ キングゴールド」は、この共有された専門知識を最大限活かすことで生まれた、シックでエレガント、そして時代を超越するタイムピースです。熱心なコレクターや時計愛好家にとっては、まさに大きなニュースとなることでしょう。日本国内のみの限定 50 本という希少なモデルです。



ウブロ公式サイト

https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-berluti-aluminio-king-gold-44-mm







ベルルッティの象徴的なバーニッシュド “アルミニオ” ヴェネチアレザーはポリッシュ仕上げのキングゴールド製 ベゼル、ダイアル、そしてストラップに使用されており、ダイアルのレザーの表面には、インデックスと「Swiss Made」の文字が、直接型押しされています。2枚のサファイアクリスタルに挟まれたレザーのダイアルからは、高 度な技術の結晶である自社製ムーブメント「ウニコ」の構造が見えるのが特徴です。ベルルッティとの共同制作を 通じ、ウブロは、レザーの美しさを保ち、自然な色合いをそのまま閉じ込める技術を開発しました。さらに、ブラック ラバーが縫合されたヴェネチアレザーストラップには、ベルルッティのもう一つの象徴であるスクリットモチーフがあしらわれ、二つのメゾンの融合をさらに完璧なものへと昇華させています。





“アルミニオ”は、ベルルッティのシグネチャーであるパティーヌのひとつで、ヴェネチアレザーの様々な色調に光 を美しく投影します。ウブロは、40 年以上もの間、画期的なデザインだけでなく、多種多様な時計の素材開発・製 造を手掛けてきました。だからこそ、ベルルッティのバーニッシュド レザーが持つニュアンスに相応しい「ビッグ・ バン」を制作することができたのです。





「ビッグ・バン ウニコ ベルルッティ アルミニオ キングゴールド」は、一部スケルトン仕様になっています。レザーを ダイアル側に留めている 2 枚のサファイアクリスタル上のカットワーク部分を通して、約 3 日間のパワーリザーブ やフライバック機能を備えたウブロ自社開発・製造のクロノグラフムーブメント「ウニコ」のメカニズムを見ることが できます。この 希少で現代的な「ビッグ・バン ウニコ ベルルッティ アルミニオ キングゴールド」は、ベルルッティのロゴがあしらわれたトラベルポーチとシューホーンキーリングも付属し、特別なケースに収められています。









この限定モデルは、2023 年 11 月 1 日(水)から約 1か月間、日本国内の「ウブロブティック」にて、また、11月1日 (水)から11月7日(火)まで阪急梅田店にオープンする期間限定ポップアップブティック「HUBLOT × BERLUTI “ The Art of Fusion ” - 革新性とヘリテージの融合 -」にて、先行販売いたします。









■「ビッグ・バン ウニコ ベルルッティ アルミニオ キングゴールド」製品概要

品番: 421.OX.0580.VR.JBER23

ケース径:44mm

ムーブメント:MHUB1280 自動巻きクロノグラフ「ウニコ」

防水性:100m防水(10気圧)

パワーリザーブ :72時間



素材と税込み価格:

18Kキングゴールドケース、ベルルッティ社製バーニッシュド ヴェネチアレザー(スクリット装飾入り)× ブラックラバーストラップ

ベゼル:サテン仕上げおよびポリッシュ仕上げの18Kキングゴールド ベルルッティ社製バーニッシュド ヴェネチアレザーのインサート

ダイアル:インデックスと「Swiss Made」の文字が型押しされたベルルッティ社製バーニッシュド ヴェネチアレザー

ケースバック:「SPECIAL EDITION」、「BERLUTI」、および限定番号が刻まれたサテン仕上げの18Kキングゴールド反射防止処理を施したサファイアクリスタル

価格:6,831,000 円 (税込価格)

※日本限定50本



2023年11月1日より日本国内の「ウブロブティック」、

11月1日 (水)~11月7日(火)まで阪急梅田店にオープンする期間限定ポップアップブティック

「HUBLOT × BERLUTI “ The Art of Fusion ” - 革新性とヘリテージの融合 -」にて、先行販売中。



ウブロ

ウブロ 公式サイト: https://www.hublot.com

LINE (@hublot_japan) : HUBLOT Japan

Instagram (@hublot_japan) : https://www.instagram.com/hublot_japan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-15:16)