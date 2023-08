[VFジャパン株式会社]

2023年8月7日(月)より販売開始



アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) は、アメリカ西海岸エリアの次世代スケートボーダー NICK MICHEL(ニック・マイケル)のシグネチャーコレクションを2023年8月7日(月)より販売開始します。

ラスベガス生まれでロサンゼルスを拠点とするNICK MICHELは、類まれなスキルを持ち合わせたスムーズなライディングが特徴のライダー。世界中のスケート・コミュニティーで名を知れているが、謙虚さを失わず、昔からのクルーに対して常に忠実な、誰からも愛される彼の人物像を表したコレクションです。



そんな彼のスタイルとキャラクターにインスパイアされたコレクションには世界中で長年愛されてきたスケートシューズの定番SKATE OLD SKOOLとSKATE HALF CAB ’92の2足が登場。リッチなブラウンがベースカラーに採用されたシューズは落ち着いた雰囲気になっています。また、NICKの友達のアーティストが描いたアートワークがシューズのシュータン、インソールやヒール部分に、そしてアパレルの随所にも施されています。



2023年4月にリニューアルしたVANS公式オンラインストアをはじめ、VANS STORE各店、ABC-MART GRAND STAGE一部店舗、その他VANS正規取扱スケートショップなどで展開されます。













パフォーマンス面では、VANS SKATEBOARDINGの最新スケートテックが搭載されています。反発性のある「POPCUSH(TM)」インソール、耐久性に優れた「DURACAP(TM)」トーキャップ、そしてトラクションが向上した「SICKSTICK(TM)」ラバーアウトソールが激しいライディングを足元からサポート。







■商品情報



SKATE OLD SKOOL

(NICK MICHEL BROWN/WHITE)

品番:VN0A5FCBNWH

自店販売価格¥10,450 (税込)





SKATE HALF CAB ‘92

(NICK MICHEL BROWN/NAVY)

品番:VN0A5KYABF1

自店販売価格¥15,400 (税込)





NICK MICHEL CHECK-5 LOOSE TPRD DENIM PANT

(DRESS BLUES)

品番:VN000C9RLKZ

自店販売価格¥9,900 (税込)





Nick Michel SS Woven

(DRESS BLUES)

品番:VN0008HRLKZ

自店販売価格¥6,600 (税込)





NICK MICHEL PO

(DEMITASSE)

品番: VN0008HN3N1

自店販売価格¥12,100 (税込)



NICK MICHEL LS THERMAL

(WHITE)

品番: VN000BPPWHT

自店販売価格¥6,600 (税込)





MN DISORDER PLUS BACKPACK

(DEMITASSE)

品番: VN0A4MPI3N1

自店販売価格¥7,150 (税込)





■取扱店舗情報

VANS公式オンラインストア https://www.vans.co.jp/

VANS STORE各店

ABC-MART GRAND STAGE名古屋パルコ西

ABC-MART 公式オンラインストア https://www.abc-mart.net/shop/

ABC-MART ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/brand/abcmart/

その他VANS正規取扱スケートショップなど





■About VANS

VF CORPORATION (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドです。VANS(R)のオーセンティックコレクションは、子会社、代理店、海外オフィスのネットワークを通じて、100カ国で販売されおり、直営店、売店、提携店を含め、全世界で2,000以上の小売店舗を展開しています。VANS(R) ブランドは、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにわたるユースカルチャーのクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「VANS PIPE MASTERS」やVANS カルチャーのハブおよびライブハウスである「HOUSE OF VANS」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。



VANS, “OFF THE WALL” SINCE ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall



