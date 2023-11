[インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社]

~ 5年後のto be --CX新時代!“AI+人”、ハイブリッドの可能性と限界~ コンタクトセンター/カスタマーサポート業界最大の専門展示会&セミナー



株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン (東京都文京区)、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 (東京都千代田区) は11月9日(木)・10日(金)の2日間、「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京 (第24回) 」をサンシャインシティ・文化会館(東京都豊島区)で開催します。





≪展示会[過去最大規模に並ぶ約160社が参加]≫

開催24回目を迎える今年は過去最大の参加社数に並ぶ約160社が参加。展示会場は例年の2F+3Fに加え4Fを急遽増設した規模で開催致します。展示会場では話題の生成AIを始め、チャットボット、ボイスボットなど各種テクノロジーの製品デモを体験することができます。オンラインでは感じることができない「コールセンター/カスタマーサポート」の現在地をぜひ会場で感じてください。コンタクトセンター、カスタマーサポート、お客様相談室などの新設やシステムリプレイス、運用戦略など担当者が抱える課題を解決に導く製品・サービスが紹介されます。





<CS Mediaゾーン(New !!)>

カスタマーサクセス部門に向け様々な事例や、ITソリューションを紹介する「CS Mediaゾーン」を新設します。「CS Mediaゾーン」では、カスタマーサクセス担当者向けにコールセンターとの連携やIT活用を提案するコンテンツを発信し、コールセンター従事者にもカスタマーサクセスの概念やソリューションに対する理解を深めて頂けるコンテンツを企画しております。カスタマーエクスペリエンス向上を目的とした新たな提案を行う「CS Mediaゾーン」へぜひご来場ください。





≪セミナープログラム [2日間で約90講演を実施]≫

基調講演は多くの業界で課題となっている「DX人材の育て方」と「AIの運用方法」、また、コンタクトセンターの未来を占う「5年後のコンタクトセンター研究会」を今年も開催致します。新コンテンツのカスタマーサクセスからは「定着・拡大・継続利用」の戦略と「ハイタッチ人材の育成」の2講演、他にはコンタクトセンターアワードやカスハラ対策、音声認識やボイスボットの運用戦略、そしてコールセンター白書の取材調査をもとに「国内センターの深刻な課題」を追加講演として緊急開催、今聞くべきセミナープログラムを実施致します。



[開催概要]

名 称:コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2023 in 東京 (第24回)

会 期:2023年11月9日(木)・10日(金)10:00-17:30

会 場:サンシャインシティ・文化会館ビル

主 催:株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

オフィシャルWEBサイト:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/





[イベントプログラム]

展示会、基調講演、特別講演、5年後のコンタクトセンター研究会、ITの選び方&使い方、カスタマーサクセス、

事例&ソリューションセミナー、実践研修講座



