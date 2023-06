[イープラス]

【通算10万人動員、野外クラシック音楽フェスの決定版】世界が注目するピアニスト 角野隼斗、亀井聖矢、石井琢磨ら初参加 初回開催から連続出演のサクソフォン奏者 上野耕平も両日出演







観光スポットとしても人気の横浜赤レンガ倉庫に巨大な特設野外ステージを設営し、過去に反田恭平、藤田真央、五嶋龍など今では世界で活躍する若手アーティストが数々出演し話題となった、野外クラシック音楽フェスの決定版「スタクラフェス」が4年ぶりに横浜に帰ってきます。



スタクラフェス2023は、横浜港の潮風と汽笛をバックに、クラシック音楽を「食べながら」「飲みながら」「くつろぎながら」自由なスタイルで楽しめる、都市型野外クラシック音楽フェスティバル。今年は8月26日(土)・27日(日)の2日間、横浜赤レンガ倉庫(横浜市中区新港1丁目1番)の特設会場にて開催します。26日(土)は「のだめカンタービレ」をテーマとした“のだめカンタービレCLASSIC” DAY、翌27日(日)は、新進気鋭の若手アーティストを一同に集めた“For the future” DAYと題してお届けします。



8月26日(土)“のだめカンタービレCLASSIC” DAYでは、茂木大輔監修により、かつての「のだめオーケストラ」主要メンバーと『のだめカンタービレ』を読んで観て感銘をうけた新進気鋭の奏者を集めて「のだめ祝祭管楽団」を結成。この日限りの特別メンバーが集まります。

コンサートマスターはもちろん、読売交響楽団コンサートマスターの長原幸太が務めます。「のだめカンタービレ」を読んで育った角野隼斗や亀井聖矢、石井琢磨など若手ピアニスト、若手サクソフォン奏者の上野耕平、ドラマにオーボエ演技指導で携わった最上峰行ら豪華な出演陣が、物語に登場した楽曲達をオーケストラ演奏やピアノ演奏などで披露します。べートーヴェン「交響曲第7番」(ベト7)の全曲版やガーシュウィン「ラプソディ・イン・ブルー」をはじめ、ファンならずとも聴きたい名曲の数々が横浜の夏を彩ります。「のだめカンタービレ」の世界を、迫力あふれる野外でお楽しみください。



8月27日(日)“For the future” DAYは、その名の通り、未来を見据えたクラシック音楽の日。

世界で活躍するマエストロ山田和樹と、上野耕平がコンサートマスターを務めるぱんだウインドオーケストラは、吹奏楽の最高傑作を競演。彼らの演奏は公演機会も少なく、開催されるたびに「神回」と絶賛され、一度は生で聴くべきと言われるほどの貴重な機会です。

今最も旬な二人、角野隼斗と亀井聖矢は、昨年チケットが即完売となり話題となった「2台ピアノ」を、特別にこのフェスで再演します。

クラシックからジャズまで自ら作曲もする異才の紀平凱成は、これまた違う形で異才といえるマルチリンガルで歌手でありヴァイオリンも奏でるサラ・オレインをスペシャルゲストに迎え、新たな凱成ワールドで聴衆を魅せます。

今年のフジロックにも出演する菊池亮太とござの二人は、ライブの魅力を満載。家族みんなで楽しめる完全即興ジブリ組曲を、スタクラフェスで初披露。

ウィーン在住クラシック系YouTuberとしても大人気の石井琢磨、グリーグ国際ピアノコンクール優勝の高木竜馬、そして中国からはニュウニュウの3人は、ドラマ「リバーサルオーケストラ」に出演し話題となった神奈川フィルハーモニー管弦楽団とコンチェルトを演奏。 二大指揮者コンクール優勝など実力派の曽我大介がタクトを振り豪華ステージを繰り広げます。

そして、2日間にわたるスタクラフェスのフィナーレを飾るのは、音楽プロデューサー亀田誠治が、角野隼斗と挾間美帆を巡り合わせておくる特別プログラム「STAND UP ! NEW WAVE ~Produced by 亀田誠治 角野隼斗×挾間美帆 Play with the BIG BAND」。クラシックの名曲ラヴェルの「ピアノコンチェルト」を、挾間がJAZZアレンジでBig Band編成に仕立て、角野隼斗がピアノで共演。まさに“For the future” DAYを象徴するスペシャルコンテンツを披露します。



ハーバーサイドの開放感あふれる会場で、食べながら、飲みながら、時には芝生で寝転びながら・・・

自由なスタイルで気軽にクラシック音楽を楽しめる「スタクラフェス」に是非お越しください。



各種チケットのイープラス先着先行販売は、いよいよ6月3日(土)昼12:00よりスタートします。

なお、8月27日(日)分のVIP指定席は既に完売。チケットのご購入はお早めに。







<開催概要>

SAISON CARD presents STAND UP! CLASSIC FESTIVAL2023



■開催日程

2023年8月26日(土)・27日(日)



◇“のだめカンタービレCLASSIC” DAY

8月26日(土) 12:00開場、13:00開演 (20:00終演予定)





<出演者>

音楽監修・指揮: 茂木大輔

オーケストラ: のだめ祝祭管楽団

コンサートマスター: 長原幸太

ソリスト: 角野隼斗(ピアノ)、亀井聖矢(ピアノ)、石井琢磨(ピアノ)、

上野耕平(サクソフォン)、大井健(ピアノ)、久保山菜摘(ピアノ)、最上峰行(オーボエ) 他



<演奏予定曲>

ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 作品92(全曲)

指揮:茂木大輔 オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団



ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー

指揮:茂木大輔 オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団 ソリスト:角野隼斗



モーツァルト:オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314(全曲)

指揮:茂木大輔 オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団 ソリスト:最上峰行



ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 (全曲)

指揮:茂木大輔 オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団 ソリスト:石井琢磨



ミヨー:スカラムーシュ

指揮:茂木大輔 オーケストラ:のだめ祝祭管弦楽団 ソリスト:上野耕平



ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」からの3楽章

ソリスト:亀井聖矢



モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ 二長調 第一楽章

ソリスト:大井健&久保山菜摘



ほか



◇“For the future” DAY

8月27日(日) 10:00開場、11:00開演 (20:30終演予定)



<タイムテーブル(予定)>

11:00~ 山田和樹×ぱんだウインドオーケストラ

予定楽曲:

W.H.ヒル/セント・アンソニー・ヴァリエーションズ ほか



12:10~ 角野隼斗×亀井聖矢 2台ピアノ

予定楽曲:

マルケス(亀井聖矢編曲):ダンソン 第2番

亀井聖矢(角野隼斗編曲):パガニーニの主題による変奏曲 ほか



13:50~ 紀平凱成×Special Guest サラ・オレイン

予定楽曲:

Coming Soon



15:00~ 菊池亮太×ござ

予定楽曲:

ジブリ組曲(となりのトトロ?ほか、すっごいたくさん!!) ほか



16:30~ 新進気鋭の若き才能とオーケストラの共演

石井琢磨/高木竜馬/ニュウニュウ

曽我大介/神奈川フィルハーモニー管弦楽団

予定楽曲:

ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー(ピアノ:石井琢磨)

ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲(ピアノ:高木竜馬)

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番より 第1楽章(ピアノ:ニュウニュウ) ほか



19:30~ STAND UP ! NEW WAVE ~Produced by 亀田誠治

角野隼斗×挾間美帆 Play with the BIG BAND

Big Band メンバー:

sax: 鈴木圭、小西遼、馬場智章、竹村直哉

flute: 片山士駿

trumpet: Joe Motter、広瀬未来、石川広行

trombone: 池本茂貴、高井天音、青地宏幸

bass: 若井俊也

drums: 菅野知明

予定楽曲: Ravel: Piano Concerto in G major with big band ほか





■会場

横浜赤レンガ倉庫 特設会場 (横浜市中区新港1丁目1番)

<アクセス>

みなとみらい線 「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分、 「みなとみらい駅」より徒歩約12分

JR・横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分、 「関内駅」より徒歩約15分

シーバス 「横浜駅東口」または「ハンマーヘッド」より「ピア赤レンガ」下船

バス 観光スポット周遊バス「あかいくつ」、連結バス「BAYSIDE BLUE」、京浜急行バス「空港リムジンバス」など

※所要時間は目安です。運行状況や乗り継ぎ等により異なります。

※駐車場及び近辺道路が大変混み合います。車でのご来場はお控えいただき、電車・バス等の公共機関をご利用ください。







■チケット料金(税込)

<座席エリア>

VIP指定席 50,000円 (8/27(日)入場分のVIP指定席は完売)

指定席 30,000円

自由席 16,000円

<芝生エリア>

大人12,000円、小人6,000円 (芝生エリアは、座席はございません)



※4歳以上チケット必要。

お座席が不要な3歳以下のお子様は保護者1名につき1名のみ入場無料 (VIP指定席・指定席・自由席では膝上でのご鑑賞をお願いいたします)。



■チケット販売

イープラス (スタクラフェス公式サイトよりお求めください)

https://standupclassicfes.jp/

先着先行販売:6月3日(土)昼12:00~販売開始

※セゾンカード・UCカード会員様向け先着先行販売は只今受付中

一般発売:7月2日(日)10:00~販売開始



■クレジット

主催:イープラス/ライブエグザム

共催:横浜市にぎわいスポーツ文化局

後援:J-WAVE

協力:講談社

特別協賛:クレディセゾン



<一般のお客様のお問い合わせ>

公式サイト:https://standupclassicfes.jp/

お問い合わせ:stacla-info@eplus.co.jp

公演に関するよくある質問:https://standupclassicfes.jp/2022/faq

チケット購入に関するお問い合わせ・FAQ:https://eplus.jp/qa/







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-11:16)