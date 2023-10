[Level Infinite]





高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、PCおよびモバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』は、2024年10月24日(火)に最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」の配信を開始することをお知らせします。



本日、アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」のPVを初公開します。このPVでは、Ver.3.3「氷塵剣舞」に登場する新マップ「沢州」の魅力を一足早くご紹介します。



「沢州」は厳寒の氷雪に覆われた土地で、ここで暮らす人々は長年にわたり、厳しい自然環境の中で折れない意志と生命力を保ち続けています。それはまるで、厳しい寒さの中で咲く花や緑が静かなる生命力を象徴しているかのようです。



新マップ「沢州」を探索をすると、新キャラクターたちとの出会いや未知の冒険が待ち受けます。新たなボスや探索要素も次々と登場し、「氷塵剣舞」の世界をより深く、より魅力的に演出します。



▼最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」先行PVはこちら



▼『幻塔』のゲームダウンロードリンク

▽PC版

公式サイト: https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam: https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/

Epic Games: https://store.epicgames.com/ja/p/tower-of-fantasy



▽モバイル版

iOS: https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■ 最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」10月24日(火)配信!魅力的な追加要素が満載の新マップ「沢州」が登場!



10月24日(火)、『幻塔』の興奮に満ちた最新アップデートVer.3.3「氷塵剣舞」を配信します。今回のアップデートでは、氷雪に覆われた神秘的な新マップ「沢州」が登場し、新キャラクターや新ボス、新探索要素など、多彩で豊富なコンテンツが追加されます。



▽新マップ「沢州」

かつて沢州は、小鳥のさえずりや花の香り、舞う花吹雪に彩られた美しい土地でした。人々は、そのような美景の中で穏やかな生活を送ってきました。しかし、現在は瞑闇の侵略によって荒廃し、猛烈な風雪に襲われ、多くの域衛が命を落としています。それでも、沢州の人々は決して諦めず、その美しい土地を取り戻すために瞑闇と戦い続けています。彼らはどんな時も恐れず、氷雪を溶かすほどの熱い希望を抱き、未来を切り開くことを誓いました。



▽新メインストーリー「銀灰の沢州」



新メインストーリー「銀灰の沢州」は、Ver.3.3で開放されます。沢州を瞑闇の侵略から救うため、探索者の一行は、刻陽の改造を急ぐ冒険の旅に出ます。

この冒険の中で、どんな出会いや試練が待ち受けているのでしょうか。オベリスクは、九域の危機に対する解答を示すのでしょうか。激動する世界、刻々と変わりゆく天地、すべてのストーリーが結実します。



この酷寒の地で、様々な個性を持つ新キャラクターたちが、プレイヤーとの出会いを心待ちにしています。未解決の謎に挑み、新たな物語が紡がれるこの機会を、ぜひお見逃しなく!



▽新ボス「刑天」

沢州に、九域の上位瞑闇として謎に包まれた新ボス「刑天(けいてん)」が登場します。首がないこの存在は、それでも敵の技を見抜き、荒々しく、そして狂気に満ちた戦闘スタイルを展開します。瞑闇が九域への侵略を開始した当初、刑天は人々に甚大な損害をもたらし、数え切れないほどの犠牲者を出しました。最終的には羅獄に幽閉されることとなりましたが、その名前は中国神話に登場する巨人「刑天」を彷彿とさせ、その恐ろしさを物語っています。



◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



◆ ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記: (C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



◆ Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト https://www.levelinfinite.com/ja/や公式X https://twitter.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。



