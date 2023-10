[株式会社ドリコム]

500万人以上のユーザーを抱える「The Sandbox」とWeb3ゲーミングマーケット拡大に向けた各種グローバルコラボレーションの実施を検討



株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀)は The Sandbox(本社:香港、CEO:Arthur Madrid)と『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のグローバルマーケティング展開に向けたパートナーシップ体制の構築について合意しました。







『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は本作品初のNFTコレクションとなる「Adventurer Genesis Collection」をInitial NFT Offering(以下、INO)として販売する「Wizardry BC INO」実施に向けて、国内外の業界の主要プレイヤーとのパートナーシップ強化を進めています。

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』はブロックチェーン技術を基盤とした「ユーザー主導のゲームプラットフォーム」であるThe Sandboxとのパートナーシップを通して、The Sandboxが抱える500万以上のユーザーおよび『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のユーザーに向けて、既存のゲームを超える「ゲーム体験」の提供を目指すとともに、それぞれが持つアセットを活用したコラボレーションを検討、実施してまいります。



『Eternal Crypt - Wizardry BC -』プロジェクトチームより株式会社ドリコム 代表取締役 内藤 裕紀のコメント





Web3業界におけるリーディングカンパニーであるThe Sandboxとパートナーシップを締結できたことを嬉しく思います。

The Sandboxの抱える多くのユーザーに『Eternal Crypt - Wizardry BC -』をお届けできる機会ができるだけでなく、Web3領域においてグローバルに成功を収めている彼らから多くのことを学び、ともにWeb3産業自体を盛り上げていければと思います。



The Sandbox Co-founder & Chief Operation Officer Sebastien Borgetのコメント





盛り上がりを見せているWeb3は、サービス提供者にとってもユーザーにとっても、まだまだ新しい世界です。今回の『Eternal Crypt - Wizardry BC -』はボクセルアートという面でもThe Sandboxとは相性がよいWeb3ゲームであると思います。Drecomと協力しながら、Web3のマーケットを開拓していことで、それぞれに新たなチャンスが生まれると考えています。



『Eternal Crypt - Wizardry BC -』について





『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を用いて開発中のブロックチェーンゲームです。シンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームとRPGの戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴です。ブロックチェーン・NFTといったWeb3領域のテクノロジーを活用し世界中の多くの方々に楽しんでいただけるブロックチェーンゲームの提供を目指しています。



公式サイト:https://wiz-eternalcrypt.com

ライトペーパー:https://wiz-eternalcrypt.gitbook.io/jp/

X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/WizardryBC





【株式会社ドリコム】

商号:株式会社ドリコム

所在地:東京都品川区大崎

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/

株式会社ドリコムは、東京に本社を置くエンターテインメント企業です。ドリコムは、モバイルゲーム開発会社として10年以上の経験を持ち、多くのIPベースのゲームタイトルを手がけ、多くのファンを惹きつけるゲームを多数開発しています。



【The Sandbox】

商号:The Sandbox

所在地:香港

コーポレートサイト:https://www.sandbox.game

The Sandbox(ザ・サンドボックス)とはブロックチェーン技術を基盤とした「ユーザー主導のゲームプラットフォーム」です。‌プレイヤーは仮想空間にLANDと呼ばれる土地を所有し、ボクセルアートやオリジナルゲームを作成でき、自由に行動を楽しめる点が特徴となっています。



