[ヘリテージ]

雑誌『昭和50年男』小室哲哉とTKソング・リスペクト特集号が 2/3 から予約受付開始



株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する『昭和50年男』2023年3月号「小室哲哉がオレたちにかけたマジック」特集号(2023年2月10日発売)が 2/3 より購入予約の受付を開始いたします。









>>> 購入予約はこちらから

特設ページ

https://showa-club.com/pages/showa-50otoko-202303_vol21?utm_source=ec&utm_medium=showa&utm_campaign=org_ec_prtimes_20230202

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSGM9CLD







オレたちの心に深くかけられたTKのマジックは、今も解かれていなかった!







昭和50年男の青春期には、いつも小室哲哉の音楽が流れていた。1990年代には彼が紡いだ楽曲が音楽チャート上位の常連となり、その巨大なヒットは名前のイニシャルを取って“TK現象”と称された。TKソングは魔法のように聴く人をたちまち虜にし、音楽の枠を超越して多くの人を巻き込む鮮やかなプロデュースワークはまさにマジックだった。



本誌はTKの周辺の人たちにチカラを借りて、TKがどんなマジックを仕かけていたのか探ってみたい。そして彼の作品群に再び触れた時オレたちは気づくのだ。「オレたちの心に深くかけられたTKのマジックは、今も解かれていなかった!」















小室哲哉 と TM NETWORK がオレたちにかけたマジック







Special feature

小室哲哉がオレたちにかけたマジック





Track 1 Intro

008 音楽を絶えずアップデートし続ける TKが仕掛けたマジック



Track 2 TM NETWORK

012 3人が共になってかけた TM NETWORK というマジック

018 エグゼクティブプロデューサー・小坂洋二が語る TM NETWORK 小室哲哉の男気



Track 3 Creative

024 同世代の音楽家・藤原いくろうと共鳴する美しきTKメロディ

028 メロディとメロディを重ねる、後半に向かって駆け上がる/ミトが読み解く TKサウンド

034 "一番弟子”久保こーじが明かす TK流 作詞術

038 時代を越えて響き続ける TKサウンドは止まらない











trf、hitomi、globe... TKプロデュース作品の思い出とともに。そして Get Wild の誕生秘話







Track 4 Producer

042 trf デビュー ~TK時代の幕明け~ DJ KOO が真近で感じたサウンドクリエイター小室哲哉のスゴ味

048 作家・藤井徹貫が目撃した小室哲哉の世界基準 globe の真髄

054 hitomiが語る TKプロデュースの思い出

060 小室哲哉プロデュース作品 SINGLES 1993-1997



Track 5 TV ×TK

062 きくちPマジック×TKマジック 常識を超えた 音楽を伝えるパワー

066 主題歌発注側から見たヒット曲の誕生秘話 オレたちのアンセム「Get Wild」







1994年の音楽風景







1994年、小室哲哉は「プロデューサー転向」を宣言し、破竹の勢いでヒットメーカーの道を邁進したこと、その道のりは本誌で確認してほしい。その一方で、この年は新しい音楽スタイルが勃興し、オレたち昭和50年男たちが聴いている音楽にも大きな変革が起こっていた。



このブロックは「1994年の音楽風景」と題して、FMラジオ放送局、日本のインディーズシーン、新レーベルの3つの事象に光を当て、当時の現象の空気を感じてみたい。



Second feature

074 1994の音楽風景

076 大阪からヒット曲を生み出せ!FM802の矜持

082 LOW IQ 01が見た94年のライブハウスの風景

088 アンダーグラウンドとの接触点となったレーベルカッティング・エッジ



INTERVIEW

116 昭和50年男のリアル そうすけ(芸人)

120 世界にはばたいたアニキ 荻原次晴(元スキーノルディック複合選手)

124 ガール イズ マイン 川村万梨阿







“故きを温ね新しきを知る” ─「温故知新」を目指す昭和50年生まれの男性のための情報誌『昭和50年男』の人気連載







095 こだわりシネマパラダイス

096 DJフクタケの謎の円盤POP

097 帰ってきた8cm CD

099 談駄団!

101 直角が行く。

103 コミックキャラバン

104 Doki! Doki! がーるず・るーむ

105 男子ファンシー道

106 デジとの遭遇

108 高橋名人の冒険時代

110 ファッション狂騒曲

128 リアル・ロボット・エイジ

142 DJ BLUEの音楽探訪 うらばん

093 NEWS & INFORMATION



S50's NOW 2023

134 スペシャルなイベントとスペシャルなモデルが!G-SHOCK40周年プロジェクト発動!

138 自然体―肩ひじを張らずに楽しめる食文化 町中華探検のススメ







昭和50年男とは







“故きを温ね新しきを知る” ─「温故知新」を目指す昭和50年生まれの男性のための情報メディア



『昭和50年男』は、単なる「懐古趣味」ではなく、“故きを温ね新しきを知る” ─「温故知新」を目指しつつ「ノスタルジックな想い出が呼ぶ共感」を「明日を生きる活力」に変えることをコンセプトとした、昭和50年 (~51年3月) 生まれの男性に向けた情報誌。昭和を振り返りたい、知りたい方でしたら、もちろん世代や性別を問わずにお楽しみいただけます。







雑誌情報







雑誌名 :昭和50年男

発売号 :Vol.21 2023年3月号

タイトル:小室哲哉がオレたちにかけたマジック

発売日 :2023年2月10日

定価 :880円(税込)

発行 :株式会社ヘリテージ







お問い合わせ

株式会社ヘリテージ 経営企画室(広報担当)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



