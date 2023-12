[株式会社XENOZ]

株式会社XENOZ(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:友利 洋一)は、運営するesportsチーム「SCARZ」が、2023年の大会競技成績や、開催イベントをまとめたコンテンツを公開いたしました。









2023年のSCARZは国内大会での優勝を始め、新部門設立、そして世界大会での活躍など様々な出来事がありました。

世界大会に9回出場、4回の大会優勝、そしてベスト4以上が12回とまさに飛躍の1年となりました。

そんな2023年のSCARZの1年をまとめて振り返ります。

SCARZ 2023年の年表



















2月

Super Smash Bros.部門のあしも選手が国内最大規模の大会『篝火 #9』で準優勝しました。非常に珍しいリュウのみを使用するプレイヤーとして会場の注目を浴び、決勝では、世界ランク1位 ZETA DIVISIONのあcola選手へリセット(決勝戦でLosers側のプレイヤーが3先に勝つこと。次の3先を勝つと優勝)をかけるも、惜しくも敗北してしまいました。3月

『Rainbow Six Japan League 2023 Stage 1』では、リザーブ選手として参加していたおさかなすき選手をロースターに、そして新たにコーチとしてBlueno4ronandesを迎え、挑みました。

グループステージは苦しみましたが、ノックアウトステージでは昨年度の王者の意地を見せつけ、見事優勝を飾り、コペンハーゲンで行われる世界大会『BLAST R6 Major Copenhagen 2023』への挑戦権を獲得しました。4月

第五人格世界大会『Call of the Abyss VI』では、当大会優勝チームの「DOU5」を始め、強豪がひしめく魔のCグループで奮闘。

2勝をあげましたが、ラウンド獲得差で惜しくもグループ敗退しました。

大会中のチームに密着したVログが投稿されているので、併せてご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=saagZlJerAQ

5月

Rainbow Six Siegeの世界大会『BLAST R6 Major Copenhagen 2023』では、グループ戦を突破し、ノックアウトステージに参戦。

初戦で敗れてしまうものの、Rec選手の3度のMVP獲得や、会場での「Let’s go SCARZ」コールなど、台風の目として大会で暴れてくれました!!

https://x.com/SCARZ5/status/1654519319911362561?s=20

https://www.youtube.com/watch?v=t27tLXOce4Y





6月

新たにAllen選手を迎え挑んだ『VALORANT Challengers JAPAN Split2』では、Jemkin選手の破壊力、TORANECO選手のここぞのクラッチが光り、見事国内優勝。部門初となる栄冠を掴みました。

また、グランツーリスモをメインとするeMotorsports部門が発足。

部門初戦は『オリンピックeスポーツシリーズ2023モータースポーツイベント』にgoto選手が出場し、7位に入賞しました。7月

タイで行われた『VCT ASCENSION PACIFIC 2023』では、優勝チームに2024-25シーズンのVCT Pacificリーグへの参入権が与えられます。

惜しくも決勝でBLEED Esportsに敗北してしまいましたが、日本リージョンがアジアレベルで通用することを証明しました。

https://www.youtube.com/watch?v=v-bUlCRzKIM





また、大会のパブリックビューイングを渋谷PARCOで行いました。

3日間で計700人が来場し、日本からタイへ歓声を送りました。

また、第五人格部門も『夏季 IdentityV Japan Leage』で奮闘。新たにLatty選手、Burio選手、gnkコーチを加えた新体制で準優勝し、秋季大会への期待を大きく膨らませる内容となりました。8月

8月には、グランツーリスモの世界大会『GTワールドシリーズ 2023 | Showdown | マニュファクチャラーズカップ』にTakuAn選手が出場。チームポルシェの一員として見事優勝を勝ち取りました。

また、Super Smash Bros.部門のあしも・ぱせりまん選手がフランスのスマブラ大会『Ultimate WANTED #5』に招待され、あしも選手がシングルスの部で準優勝、ぱせりまん選手がダブルスの部で R2G kameme選手と共に優勝し、SCARZの名を、フランスの地に残しました。

現地での様子を残したVログも公開されています!!

https://www.youtube.com/watch?v=9PWenW7GDQM

また、VALORANTの女性選手部門、VALORANT GC部門の設立がありました。

https://www.youtube.com/watch?v=opbxsjCdT3o





9月

2022年に引き続き3回目となる「東京ゲームショー」への出展を行いました。

『VALORANT Challengers JAPAN Split2』の優勝トロフィーや、2012から現在までのSCARZの軌跡が記されたボード、またAIMLAB体験などのコーナーを通して、eSportsを様々な方に届けました。10月

『Rainbow Six Japan League 2023 Stage 2』では国内王者として、圧巻のパフォーマンス。国内優勝を果たし、RJL年間タイトル2連覇を果たしました。

また、VALORANT GC部門は『VALORANT Game Changers Japan 2023 Split 2』の予選を突破し、本戦に出場。

勝者側では、優勝チームである「ZETA DIVISION」、敗者側ではアジア大会出場の「FENNEL」に敗北しました。初戦として国内のトップチームとの戦いを経て、より一層パワーアップし来シーズンに挑みます。11月

2023年2回目となる世界大会への進出を決めたSCARZ Rainbow Six Siege部門。

『BLAST R6 MAJOR Atlanta』勝利をあげることはできませんでしたが、国際舞台での強敵との対戦は良い経験となったでしょう。

また、アメリカ・シアトルで行われた世界大会『Port Priority 8』にあしもが出場。

各国の最強選手や、日本から10名を超える猛者が参戦しました。予選では、TOP8の有力候補とされていた MuteAce選手を3-0でストレートで下すなど、目を見張る活躍もありましたが、TOP8入りは叶わずTOP16で幕を閉じました。

また、SCARZはVCT公式オフシーズンイベントとして『Hype Up Tour Japan』を株式会社パルコと共同開催。

名古屋・大阪・渋谷の3都市で開催を行い、現地や配信で多くのVALORANTファンが盛り上がりを見せました。

https://www.youtube.com/watch?v=ZkROqFZMkj4



https://youtube.com/live/KtT2KDZY17I12月

HoK部門が日本の予選を突破し、中国で行われた『Honor of Kings International Championship 2023』に出場。HoKの世界大会での優勝経験のある「Wolves」や、「AG Super Play」「Talon Esports」と同グループになりました。

善戦叶わず、グループ敗退となりましたが、HoKの最高くらいである大会に出場した経験を積んだSCARZ HoK部門は、さらに強くなって2024年シーズンに挑んでまいります。

12/22~12/24に行われた第五人格の公式大会「秋季 IdentityV Japan Leage Playoff」では、レギュラーシーズンから新たにTakoyaki選手をサバイバーとして迎え、新生SCARZ サバイバー陣の連携や、Burio選手の第五人格プロリーグ史に残る成績でレギュラーシーズンを1位で突破します。

プレイオフでは、初戦を逆転勝利で突破。その勢いのまま優勝と期待がかかりましたが、「ZETA DIVISION」に敗北し、準優勝となりました。★各部門の成績と出来事



■VALORANT GC 部門

8月 部門設立(krenn選手・D1a選手・DrawFour選手・yunah選手・yuzu選手・

DaVinCiコーチが加入)

9月 『VCT 2023: Game Changers Japan Split 2 - Open Qualifier』- 予選突破

10月 『VCT 2023: Game Changers Japan Split 2』 - 出場■eMotorsports 部門

6月 部門設立 (TakuAn選手・Goto選手が加入)

『Olympic Esports Series』 - 7位〔Goto選手〕

8月 『グランツーリスモワールドシリーズ2023 Showdown』

・マニュファクチャラーカップ - 1位〔TakuAn〕

・ネイションズカップ - 2位〔TakuAn〕

11月 『企業対抗戦 Rd.2 - AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series』 -優勝■IdentityV 部門

4月 『Call of the Abyss VI』 -出場

6月 Burio選手・Latty選手・gnkコーチが加入

7月 新キャラクターデザイン公開

『夏季 IdentityV Japan Leage』 -リーグ3位通過

『夏季 IdentityV Japan Leage Playoff』 -準優勝

9月 Takoyaki選手加入

10月~12月 『秋季 IdentityV Japan Leage』 -リーグ1位通過

12月 『秋季 IdentityV Japan Leage Playoff』 -準優勝■RainbowSixSiege 部門

3月 Blueno4ronandesコーチが加入

4月 『Rainbow Six Japan League 2023 Stage1』 -優勝

5月 『BLAST R6 Major Copenhagen 2023』 -ベスト8

10月 『Rainbow Six Japan League 2023 Stage2』 -優勝

11月 『BLAST R6 MAJOR Atlanta』 -ベスト16■VALORANT 部門

1月 Yoshiii選手、Fadezisコーチが加入

1月~3月 『VALORANT Challengers JAPAN Split1 Regular Season』 -2位通過

3月 『VALORANT Challengers JAPAN Split1 PlayOff』 -3位

Allen選手が加入

4~6月 『VALORANT Challengers JAPAN Split2 Regular Season』 -1位通過

6月 『VALORANT Challengers JAPAN Split2 PlayOff』 -優勝

7月 『VCT ASCENSION PACIFIC』 -準優勝

10月 Tempura選手、MrTenzouEz選手、Lumo選手、noppo監督、Bullcoコーチが加入

11月 『Red Bull Home Ground #4』 -出場■PUBG MOBILE 部門

1月 Kota選手、MayuC選手が加入

5~6月 『 PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON 3:Phase1』 -出場

6月 『PUBG Mobile Showdown 2023』 -出場

10月 『PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON 3:Phase2』 -出場■Super Smash Bros. 部門

2月 『篝火#9』 -準優勝〔Asimo〕

3月 『第36回スマバトSP』 -準優勝〔Asimo〕

4月 『KOWLOON SP at 九龍-KOWLOON-#5』 -3位〔Asimo〕

-ベスト16〔Paseriman〕

『第37回スマバトSP』 -準優勝〔Asimo〕

5月 『篝火 #10』 -ベスト16〔Asimo〕・〔Paseriman〕

6月 『KOWLOON at 九龍-KOWLOON-#6』 -ベスト8〔Paseriman〕

7月 『NAGOYA SSBU TOURNAMENT “UltCore”』 -準優勝〔Asimo〕

8月 『Ultimate Wanted #5 SSBU SINGLES 1vs1』 -準優勝〔Asimo〕

-ベスト4〔Paseriman〕

・SSBU DOUBLES 2vs2 -優勝〔Paseriman〕

『九龍-KOWLOON-#7』 -3位〔Asimo〕

10月 『篝火#11 -ベスト8』〔Asimo〕

11月 『Port Priority 8 Ultimate Squad Strike』 -ベスト8 〔Asimo〕

12月 『R Smash』 -ベスト8〔Paseriman〕■Honor of Kings 部門

5月 『HoK Asian Wave 2023 Season1』 -5位

8月 sho選手、MFeng選手が加入

9月 『HoK Asian Wave 2023 Season2』 -4位

11月 Kai選手が加入

12月 『International Championship 2023』 -ベスト14■Streamer / Contents Creator 部門

1月 もしうさ が加入

5月 『もしうさのイタズラ電話』開催

6月 しりあ が第五人格部門の競技シーンを引退し、コンテンツクリエイターに転向

8月 しりあ・もしうさのキャラクターデザインを公開

10月 『もしうさのイタズラ電話~Trick or Treat~』を開催

11月 TORANECO がVALORANT部門の競技シーンを引退し、

コンテンツクリエイターに転向■イベントやニュース



1月 『SCARZ CUP うさぎ年だよ!HOP! STEP! JUMP! ~Powerd by Xperia』を開催

3月 ラゾーナ川崎で『さいわいeスポーツフェスタ』を開催

4月 GINZA SIXで『SCARZ Real Metaverse with Identity V powered by STYLY』を

開催

「HyperX」とのスポンサー契約を締結

e-sportscafe LIGで『VALORANT Challengers JAPAN Split2』の

パブリックビューイングを開催

6月 心斎橋PARCOでVALORANT部門のファンミーティングを開催

7月 渋谷PARCOで『VCT Ascension Pacific』パブリックビューイングを開催

8月 池袋PARCOで『SCARZ FAN MEETING WEEK』を開催

9月 「東京ゲームショウ2023」に出展

10月 「e-Sports Masters」とのスポンサー契約を締結2024年も、SCARZの応援を何卒よろしくお願いします!



株式会社XENOZについて



株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やesports施設の運営、esportsを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。チームは2012年に発足し、その後2016年には法人化。社員一丸となり、更なる飛躍を目指しております。



