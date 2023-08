[株式会社スイッチサイエンス]

株式会社スイッチサイエンス(以下スイッチサイエンス、本社:東京都新宿区、代表取締役:金本茂)は、Suzhou Micro Actuator Technology Co., Ltd. (本社:中国昆山市)のブランド「MyActuator」より「RMD-X」シリーズサーボアクチュエータを、スイッチサイエンスのウェブショップにて2023年8月3日より販売開始します。





MyActuatorのRMD-Xシリーズサーボアクチュエータは、小型・軽量・静音・高集積で、必要な出力に合わせて製品の選択ができるようシリーズ展開されています。



▶︎ 「RMD-X」シリーズサーボアクチュエータの特長

密閉構造による防水・防塵・腐食防止



精密な制御が可能



空洞ヘリカルギア



精密遊星ギア



内蔵エンコーダは電源切断後もデータを保持



より精度を要求される用途向に二つめのエンコーダーを組込可能



保護回路(過熱・過電流・過電圧・過速度)



ファームウェアの遠隔更新が可能、カスタマイズ可能な命令、温度センサーをサポートし温度の読み取りも可能



CANによる安定した通信(500 k/1M bps)



デバッグ用ソフトウェアを提供(PC用)



シャフト角、速度、消費電流などを波形としてリアルタイム表示



セットアップ画面、アドバンスド画面で各種パラメータの設定が可能



エンコーダの校正、ファームウェア更新、など



想定しているアプリケーション:ロボット







▶︎ 「RMD-X」シリーズサーボアクチュエータの仕様一覧





▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ( https://www.switch-science.com/ ) にて販売します。









型番 MYACTUATOR-1021935040

商品名 MyActuator RMD-X4 サーボ 24V/1.2Nm/180rpm(1:6、v3、CAN)

価格(消費税込み) 32,120 円

購入ページ https://ssci.to/9058











型番 MYACTUATOR-1022400040

商品名 MyActuator RMD-X6 サーボ 48V/4.5Nm/310rpm(1:8、v3、CAN)

価格(消費税込み) 56,540 円

購入ページ https://ssci.to/9059











型番 MYACTUATOR-1023100040

商品名 MyActuator RMD-X8 Pro-H サーボ 48V/8Nm/160rpm(1:6、CAN)

価格(消費税込み) 66,440 円

購入ページ https://ssci.to/9060











型番 MYACTUATOR-1023300040-01

商品名 MyActuator RMD-X10 サーボ 48V/12Nm/170rpm(1:7、CAN)

価格(消費税込み) 90,640 円

購入ページ https://ssci.to/9061











型番 MYACTUATOR-1023400040-01

商品名 MyActuator RMD-X10 S2 サーボ 48V/50Nm/50rpm (1:35、CAN)

価格(消費税込み) 95,370 円

購入ページ https://ssci.to/9062







▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です







▶︎ Suzhou Micro Actuator Technology Co., Ltd. について



中国の昆山市に拠点を置くSuzhou Micro Actuator Technology Co., Ltd.は2020年8月に設立された、ロボットアクチュエーターと制御システムの設計、シミュレーション、研究開発、組立、販売を専門とする総合企業です。

同社のブランドMyActuatorには数百に上る製品は、移動ポータブルロボット、外骨格ロボット、四足ロボット、小型ロボットアーム、AGV、ジンバルなどに広く使用され、世界20か国以上に輸出されています。同社は、小型化、インテリジェントロボットの分野に焦点を当て、より効率的で安定したサーボ アクチュエータを提供し、来たるべきロボット時代に貢献することに尽力しています。



▶︎ スイッチサイエンスについて





スイッチサイエンスは、テクノロジーをより多くの人々が道具として当たり前に使える世界を目指して活動しています。具体的には、電子工作用の電子部品を自社で設計、製造、または国内外から調達し、販売する事業を行っています。2021年4月には、親会社株式会社144Labから、STEM教材事業、IoT開発協力事業を取得し、事業分野を広げました。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報:https://info.switch-science.com/

Twitter:https://twitter.com/ssci

Facebook:https://www.facebook.com/SwitchScience



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-18:46)