世界18ヶ国で放送されている番組が日本初上陸



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、2023年5月からTBS系列で『レゴ マスターズJAPAN』の放送が決定したことを発表いたします。『レゴ(R)マスターズ』は世界18か国で放送されているレゴグループ公認番組であり、日本初上陸となります。※番組名は変更になる可能性があります。







番組では公式ホームページからレゴ(R)ビルダーを広く募集し、オーディションを勝ち抜いた者たちによるレゴ ビルダー日本一決定戦を行います。出場資格は“レゴ(R)ブロックが大好きなこと”!経験者・未経験者は全く問わず、日本中の老若男女が誰でも参加可能です。求められるのは創造力と情熱のみ。番組に参加して、「日本一のレゴ マスターズ」の称号を創り上げましょう!

番組公式サイト:https://www.tbs.co.jp/lego_masters/

番組公式Twitter:@LEGOMASTERS_TBS

番組公式Instagram:legomasters_tbs



■『レゴ マスターズJAPAN』参加者募集要項

<応募条件>



『レゴ マスターズJAPAN』に挑戦したい中学生以上(2023年4月1日時点)の男女。

※未成年の方は保護者の同意及び同伴が必要になります。

2名1組で参加

2023年4月15日(土)・16日(日)/4月22日(土)・23日(日)および5月、6月に東京近郊で行われる撮影に、全日程で参加可能な方。

秘密保持に関する所定の用紙に同意をいただける方。





<応募締め切り>

2023年4月3日(月) 23時59分 ※締め切りは延長する場合があります。





■「レゴ(R)認定プロビルダー」三井 淳平氏コメント

日本には凄腕のアマチュアビルダーがたくさんいるので、どんな作品が見られるか私自身今から楽しみです。番組を通して「レゴ ブロックでこんな作品が作れるんだ!」と、多くの人に知ってもらえれば嬉しく思います。



日本人唯一の「レゴ(R)認定プロビルダー」 三井淳平氏





1987年生まれ。2005年、TV番組の「レゴ(R)ブロック王選手権」準優勝で注目を浴びる。東京大学在学中、「東大レゴ(R)部」を創部。2010年、レゴ(R)ブロックを素材とした作品制作や課外活動における社会貢献が認められ、「東京大学総長賞」を個人受賞。2011年、「レゴ(R)認定プロビルダー」に最年少で選出される。2015年、レゴ(R)作品制作を事業とする「三井ブリックスタジオ」を創業。2023年、ボストン美術館で現代アートとして作品が展示されるなど、活動の幅を広げている。





■ レゴジャパン株式会社 代表取締役社長 マイケル・エベスン コメント





『レゴ マスターズ』は世界中で放送されている大人気番組です。当社ブランドの重要な価値の一つである「創造力」を軸に、才能溢れる挑戦者の皆さんの作品と様々なドラマやストーリーを見るのを今から楽しみにしています。お子様からご家族で楽しんでもらえるのはもちろんのこと、大人の方にも楽しんでいただけるコンテンツですので、幅広い年齢層の皆さんに楽しんでいただけることを切に願っています。



■番組プロデューサー 麻生邦浩 コメント

世界で人気のコンテンツ『レゴ マスターズ』の放送を担当することになり大変興奮しております。レゴ ブロックで一番感動させられるのは誰なのか…様々な作品課題を準備しおり、日本ならではの創造力や発想力を引き出せる展開に努めて参ります。番組MCや出演者、オーディション情報など公式SNSで発表しますので是非チェックしてみてください。





■レゴグループについて





遊びが持つパワーを通して、—世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する—それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴ グループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

レゴ公式オンラインストア:https://www.lego.com/ja-jp

レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

レゴグループ公式Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=lP5rocSCqiY



