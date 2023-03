[株式会社VOREAS]

オーガニック食材を中心としたカフェキッチン、会員制貸切サウナ、音響完備によるイベント利用、シェアブックストア等スペースを揃え、様々なシーンでの利用が可能な複合施設が4月1日(土)にグランドオープン。



プロバレーボールチーム「ヴォレアス北海道」を運営する株式会社VOREAS(本社:北海道旭川市、代表取締役:池田憲士郎、以下、VOREAS)は旭川市中心部に「RAWLAW by VOREAS(ロウロウバイヴォレアス)」を4月1日(土)からグランドオープンさせる。尚、3月21日~28日はプレオープン期間として営業する。







◯施設概要









店 名 :RAWLAW by VOREAS

住 所 :旭川市2条通6丁目258-1 (旧北見信金旭川支店)

電 話 :0166-74-5506

営業時間:11:00~22:00(LO 21:00)水曜日定休 ※2Fサウナエリアは利用時間に応じて営業



グランドオープン:4月1日(土曜日)※プレオープン 3月21日、23日、24日 12:00~17:00 (LO 16:00)3月27日、28日 11:00~22:00(LO 21:00)



◯特徴



・オーガニック食材を中心としたカフェ・キッチン(1F)















健康を意識した食材を使用すること、その食材の生産過程の環境負荷を考慮し、料理を提供します。また料理教室、ゲストシェフの招聘、ホームゲーム後のアフターイベント等、多様なイベントも開催予定です。



・リラクゼーションサウナ(2F)





個室貸切サウナによるウェルビーイングを体験できます。※サウナはシェアオーナー制となります。



・本を通じた「知の交流」が展開されるブックラウンジ(2F)



RAWLAWが目指す世界観を表す書籍を配置します。次世代につなぐために本当に大切なものを本を通じて学び、交流を図ります。2023年5月~稼働予定





株式会社VOREAS代表取締役社長 池田憲士郎 コメント



この度、ヴォレアス北海道の本拠地である旭川市の中心部に、新しい店舗「RAWLAW by VOREAS」をオープンすることを、心よりご報告申し上げます。



当店は従来の店舗とは異なる新しいコンセプトを取り入れ、単なる飲食店ではなく、VOREASとの接点がホームゲームやSNSでしか無かった皆様に、より日常的に共有できる場所としてご用意しました。また、複合施設として多くの方にシェアリングの場としても機能するよう準備しており、快適な空間と充実したサービスを提供することができます。私たちスタッフは、皆様により一層ご満足いただけるサービスを提供するため、日々努力してまいります。



本日よりプレオープン、4月1日にグランドオープンとなっております。詳しい情報につきましては、ホームページやSNSなどで随時更新していきますので、ぜひご覧ください。



皆様のご来店を心よりお待ちしております。













■会社概要

【株式会社VOREAS】

代表者:代表取締役社長 池田 憲士郎

所在地:〒070-0842 北海道旭川市大町2条6丁目21−482 HOKUO LAB 2F

設立:2017年11月1日

事業内容: プロバレーボールチーム『ヴォレアス北海道』の運営、パートナー企業への経営・事業支援業務、並びに付随する事業

URL:https://voreas.co.jp/



