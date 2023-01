[株式会社モブキャストホールディングス]

株式会社モブキャストホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役CEO 藪考樹)の子会社である株式会社モブキャストゲームス(本社:東京都港区、代表取締役 藪考樹)が参画する戦車道大作戦実行委員会(株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ、株式会社モブキャストゲームス)は、iOS/Android向けゲーム『ガールズ&パンツァー 戦車道大作戦!』において、スノーフェス衣装生徒登場についてお知らせいたします。











生徒ガチャに雪がきらめくスノーフェス衣装生徒が登場!



1月16日(月)15時よりスノーフェス生徒ガチャを開催いたします。

本ガチャには、ダージリンをはじめとし、雪をモチーフにしたスノーフェス衣装を身にまとった生徒が登場いたします。



【『スノーフェス生徒ガチャ』開催期間】

1月16日(月)15:00~1月31日(火)23:59



【『スノーフェス生徒ガチャ』新規登場生徒】

★5 ダージリン [スノーフェス]NEW!

★5 カチューシャ[スノーフェス]NEW!

★5 ミカ[スノーフェス]NEW!

★5 マリー[スノーフェス]NEW!

★5 西住しほ[スノーフェス]NEW!

★5 島田千代[スノーフェス]NEW!











1月後半の大演習イベントにスノーフェス衣装の西絹代が登場!



1月16日(月)15時から開始する1月後半大演習イベントに、スノーフェス衣装の西絹代が登場いたします。



【『1月後半大演習イベント』開催期間】

1月16日(月)15:00~2月1日(水)14:59



【『1月後半大演習イベント』新規登場生徒】

★5 西絹代[スノーフェス] NEW!





この機会にぜひ『ガールズ&パンツァー 戦車道大作戦!』をお楽しみくださいませ。





【アプリのダウンロードはこちらから】

・iOS版ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/jp.showgate.girlsundpanzer/id925335756?mt=8

・Android版ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.showgate.girlsundpanzer

・auゲーム版はこちら!

https://pass.auone.jp/app/detail?app_id=5784200000001&rf=gameportal

・Amazonアプリストア版はこちら!

https://www.amazon.co.jp/dp/B072BXY5VL/ref=SURL

・AndApp版はこちら!

https://www.andapp.jp/apps/5742872452136960?from=top_new_app_listings

・ゲーム公式サイトはこちら!

http://garupan-app.com/

・ゲーム公式Twitterはこちら!

https://twitter.com/garupan_app



【『ガールズ&パンツァー 戦車道大作戦!』とは?】

大人気アニメ『ガールズ&パンツァー』の本格戦略シミュレーション・スマートフォンアプリです。

好きなキャラクターを選んで自分だけのドリームチームを作り、フラッグ戦や殲滅戦といった戦車道の試合をお楽しみ頂けます。

登場キャラクターは74名超!アニメの世界観をそのままに、アニメの声優陣を起用したゲームオリジナル撮り下ろしフルボイスで、仲間(もしくは僚車)から様々な通信が届きます。

ゲームパートでは、簡単な操作で奥深い戦略性を実現。各戦車に指示を出して、チームを勝利に導けます。

形勢が不利になっても、こそこそ作戦などの「作戦」を使って一発逆転できるかも?!

戦車×キャラの組み合わせは無限大!好きな戦車にキャラを乗せることができる他、車長、砲手といったポジションも自由に選択可能です。

アニメの再現は勿論、アニメでは担当していないポジションに配置することもできます。



【ゲーム概要】

タイトル :ガールズ&パンツァー 戦車道大作戦!

ジャンル :乙女戦車シミュレーション

価格 :基本無料(一部アイテム課金あり)

対応機種 :iOS/Android/PC

______________________________________

■コピーライト表記

(C) GIRLS und PANZER Projekt

(C) GIRLS und PANZER Film Projekt

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt

(C) 戦車道大作戦 実行委員会





会社概要



【株式会社モブキャストゲームス】

「世界70億人をワクワクさせる」をビジョンに、IP取得力・監修力、海外パートナーとの実績、クリエイターネットワークを強みとして「共同開発」と「ライセンスイン」を推進致します。

名 称:株式会社モブキャストゲームス( https://games.mobcast.co.jp/ )

代 表:代表取締役 藪 考樹

設 立:2018年2月15日

所 在 地:東京都港区六本木六丁目8番10号

【株式会社モブキャストホールディングス】

名 称:株式会社モブキャストホールディングス( https://mobcast.co.jp/ )

代 表:代表取締役 CEO 藪 考樹

設 立::2004 年 3 月 26 日

所 在 地:東京都港区六本木 6-8-10 STEP 六本木 4 階



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/16-17:16)